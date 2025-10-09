¿Trump tiene chances de ganar el Nobel de la Paz? Quiénes son los posibles competidores para el premio 2025

De todas maneras, el Comité Nobel es muy estricto tanto para las postulaciones como para los ganadores. Se guarda durante una década los nombres de los propuestos y quienes efectivamente tuvieron chances de ganarlo. Claro que eso a Trump no le preocupa. Es su propio agente de prensa.

El Nobel de la Paz para Trump

En efecto, el presidente argentino no perdió el tiempo. Mientras los líderes mundiales, se alegraron y celebraron por esta importantísima posibilidad para la paz luego de la guerra más larga en la que se involucró el estado de Israel en su historia, Milei dio un paso más. Directamente, destacó a quien, para él, es el artífice principal: Donald Trump. Así lo dejó claramente escrito en un posteo

milei y el nobel para trump Milei adelantó que votará por Trump para que reciba este año el premio Nobel de la Paz. (Foto: Cuenta de X de Milei)

El presidente libertario publicó: "Felicitaciones al Presidente @realDonaldTrump por haber alcanzado un acuerdo histórico de paz entre Israel y Hamás, quienes hoy, a un día de que se cumplan dos años del trágico atentado del 7 de octubre, firmaron la Fase Uno del plan de retirada de Gaza y la liberación de los rehenes aún en cautiverio. Quiero aprovechar para contar que firmaré la candidatura de Donald J. Trump para el Nobel de la Paz, en reconocimiento a su extraordinaria contribución a la paz internacional. Cualquier otro dirigente con semejantes logros ya lo hubiera recibido hace mucho tiempo. ¡¡¡VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!!"

El primer ministro israelí, en su cuenta oficial como primer ministro, apeló incluso al "arte" para postular a Trump.

netanyahu para Trump Netanyahu, "creativo" para postular a Donald Trump al premio Nobel. (Foto: Cuenta oficial de X del primer ministro de Israel)

¡Denle a @realDonaldTrump el Premio Nobel de la Paz! ¡Se lo merece!", escribió junto a un emoji de una medalla de oro. La imagen, es una creación de Trump saludando victorioso con la medalla con la cara de Alfred Nobel, colocada por un sonriente Netanyahu.

La competencia para Trump es dura

Ya señalamos que el Comité Nobel guarda con celo el nombre de los postulados. Pero siempre hay especulaciones. Entre los "candidatos" aparecen:

Salas de Respuesta de Emergencia de Sudán -una red de voluntarios que arriesgan sus vidas para asistir a víctimas de la guerra y el hambre-

-una red de voluntarios que arriesgan sus vidas para asistir a víctimas de la guerra y el hambre- Yulia Navalnaya, viuda del opositor ruso Alexei Navalny y perseguida por Vladimir Putin

Reporteros Sin Fronteras o el Comité para la Protección de Periodistas.

La Corte Internacional de Justicia

La UNRWA, el comité de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en Medio Oriente (por sus siglas en inglés)

Antonio Guterres, el actual secretario general de las Naciones unidas.

Estas últimas postulaciones son vistas por Trump como un claro error y hasta una provocación a su acción en el mundo.

Un premio con historia y con polémicas

Como dijimos, se entregó por primera vez en 1901. En esa oportunidad los ganadores fueron:

Henry Dunant “por sus esfuerzos humanitarios para ayudar a los soldados heridos y fomentar el entendimiento internacional” y

Frédéric Passy “por su labor de toda la vida en favor de las conferencias internacionales de paz, la diplomacia y el arbitraje”

Desde entonces se ha dado todo los años y muchas veces compartido, ya desde el primero. Pero ha habido polémicas por la historia de las organizaciones o de los personajes distinguidos. Muchos otros fueron resistidos por quienes se sintieron "involucrados en sentido despectivo".

Uno de los peores casos, justamente, lo produjo la dictadura militar en la argentina, que tomó de mala manera la distinción que el mundo le hizo a Adolfo Pérez Esquivel en 1980.

pérez esquivel En 1980, Adolfo Pérez Esquivel fue reconocido por la lucha por los derechos humanos en plena dictadura militar en la Argentina. (Foto:Comité Nobel)

Al reconocerlo con el Nobel de la Paz ese año, el Comité resaltó:“Por ser una fuente de inspiración para las personas reprimidas, especialmente en América Latina”. Los dictadores no saben de esas cualidades.

Pero repasando la lista de los distinguidos aparecen casos tan diferentes como:

Narges Mohammadi (2023) “por su lucha contra la opresión de las mujeres en Irán y su lucha por promover los derechos humanos y la libertad para todos”

Juan Manuel Santos (2016) por los acuerdos de paz con las FARC en Colombia.

La Unión Europea (2012) por los años de unidad y desarrollo pacífico tras lo que fue la II Guerra Mundial

Barack Obama en (2009), “por sus extraordinarios esfuerzos para fortalecer la diplomacia internacional y la cooperación entre los pueblos”. Un premio bastante cuestionado

Al Gore (2007) por su contribución a la toma de conciencia por el "cambio climático".

Jimmy Carter (2002) también por sus esfuerzos para la paz (artífice de los acuerdos de camp David).

Médicos sin Fronteras (en 1999) por su contribución para la salud en los lugares y ambientes más inhóspitos ( por condiciones de infradesarrollo o guerras)

Yasser Arafat, Shimon Peres and Yitzhak Rabin en 1994 por sus esfuerzos para la paz en Medio Oriente (Arafat fue considerado el enemigo número 1 de Israel durante décadas).

Nelson Mandela y Frederik de Klerk en 1993. Juntos, el líder de la resistencia contra el "apartheid" en Sudáfrica y la última cara más representativa de ese sistema ominoso.

en 1993. Juntos, el líder de la resistencia contra el "apartheid" en Sudáfrica y la última cara más representativa de ese sistema ominoso. en 1991 por su lucha no violenta por la democracia en Myanmar. Luego llegaría a ser la máxima autoridad y posteriormente echada de ese cargo, acusada por ser despótica.

Lech Walesa, en 1983, el artífice del gobierno democrático polaco y la caída del régimen comunista en ese país.

En 1979, la madre Teresa de Calcuta.

Anwar al-Sadat and Menachem Begin,en 1978, por los acuerdos de Camp David. Egipto fue el primer país árabe en reconocer al estado de Israel.

En 1972 el premio Nobel de la Paz no se entregó. (tampoco en los años de la II Guerra Mundial, algunos durante la Gran Guerra y otros más en que el premio quedó vacante.)

Martin Luther King Jr. en 1964 por su lucha pacífica por los derechos civiles en los Estados Unidos. (Cuatro años más tarde, fue asesinado).

George C. Marshall, en 1953 por su plan para la reconstrucción de Europa de posguerra

No se entregó tampoco en los años de la II Guerra Mundial ( entre 1940 y 1944)

Carlos Saavedra Lamas (argentino), en 1936 por su papel como padre del Pacto Antibélico Argentino de 1933, que también utilizó como medio para mediar en la paz entre Paraguay y Bolivia en 1935.+

En 1919, Woodow Wilson, presidente de EE.UU. por su rol para crear la "Sociedad de las Naciones"

Numerosos organismos de Naciones Unidas y varios de sus secretarios generales ganaron varias veces esta distinción. Lo mismo cabe para la Cruz Roja internacional.

Ahora, Donald Trump, quiere agregar su nombre a esta lista.