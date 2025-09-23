"Merezco el Nobel de la Paz": las frases más llamativas del discurso de Donald Trump en la ONU

Ponderó gobierno de 7 meses ante el "desastre de la administración Biden" y que con el liderazgo renovado de los Estados Unidos el mundo puede ser mejor. También se lamentó de no poder terminar la guerra entre Rusia y Ucrania, pese a su relación con Putin. Pero criticó a la Unió Europea, que le compra petróleo a Rusia y con eso, Putin financia la guerra.

También dejo un dato de color para demostrar el mal funcionamiento de la ONU. El "teleprompter" (apuntador electrónico) que usa para los discursos no funcionó y la escalera mecánica que lleva al piso de la Asamblea General se detuvo bruscamente y casi se accidenta junto con su esposa.

Trump: "Creí que terminaría la guerra de Rusia y Ucrania por mi relación con Putin"

Trump reconoció que no pudo solucionar la guerra en el corazón de Europa "de un día para el otro" como garantizó en la campaña. "Creí que lo resolvería rápido por mi relación con Putin, pero nadie sabe qué puede pasar en una guerra" destacó. Pero enseguida matizó su "fracaso" porque señaló que el líder ruso creyó que sería una incursión que resolvería en 3 días y lleva tres años en guerra. Al mismo tiempo, criticó con dureza a los europeos. Dijo que Estados Unidos tiene una batería de poderosas sanciones y embargos contra el Kremlin. "Sin embargo, necesitamos el compromiso de Europa, pero sigue comprando petróleo de Rusia y con eso Putin, obtiene dinero para seguir el conflicto", explicó.

Trump: "La ONU así no sirve para nada"

El presidente de EE.UU. no ahorró críticas para el funcionamiento actual de la ONU. Dijo que tal como funciona, 80 años más tarde, la "carta de la ONU es letra muerta". Dijo que en más de una oportunidad, las Naciones Unidas han apoyado medidas equivocadas como el apoyo a inmigrantes ilegales. "Jugando a políticamente correctos, han hecho mucho daño al mundo", dijo Trump y destacó que casi todas esas medidas, siempre contuvieron expresiones de críticas a la Casa Blanca. Por lo tanto, llamó a preguntarse cuál es el papel actual de ese organismo multilateral.

La grandeza recuperada de los Estados Unidos

Durante varios momentos de su largo discurso marcó un drástico cambio con la administración demócrata. Dijo que las tarifas impuestas "son un mecanismo de defensa para el país que nos trajo enormes inversiones para producir en Estados Unidos". En su gobierno se hicieron las mayores bajas de impuestos y recortes burocráticos, con lo que bajó el precio de los combustibles, los alimentos y la inflación. Eso, según sus palabras, hace que los Estados Unidos sea un lugar para hacer grandes negocios para todos los países del mundo .

También volvió a recordar su lucha contra la inmigración ilegal y los grupos narcos -"Hace 7 meses que no hay inmigrantes ilegales en el país"-, y el caso de los barcos venezolanos recientemente hundidos con cargamentos de narcotraficantes.

Todo esto cambió, dijo sobre el final de su discurso, porque en la Casa Blanca ya no está "sleepy Joe" (Joe, el dormilón), por el expresidente Biden.

trump en la asamblea

El mensaje de Trump a Europa: "Están destruyendo sus países"

La lucha contra la inmigración ilegal tiñó gran parte de su discurso. Tanto por lo que implica internamente para los Estados Unidos como para el caso europeo. Trump dijo que sus líderes no hacen nada sobre el tema por lo que el viejo continente va hacia un problema serio. Ese sentido, calificó al alcalde de Londres como "terrible".

Trump cuestionó con dureza la inmigración en Europa, por permitir una “agenda migratoria globalista”. "Están destruyendo sus países. Los están destruyendo. Europa está en serios problemas. Han sido invadidos por una fuerza de inmigrantes ilegales como nunca antes se había visto. Los inmigrantes ilegales están llegando a Europa en masa", dijo. Y concluyó: “Sus naciones se están yendo al infierno”.

También hizo referencias al uso de las energías limpias como que frenan el progreso de la humanidad y que hay que mantener energías como las del carbón, con los cuidados ambientales necesarios. Trump no cree en el cambio climático.

La relación entre Estados Unidos y Brasil: "Lula me cae bien"

Cuando estaba terminando dijo que se cruzó durante unos pocos segundo con el presidente brasileño. Brasil siempre es el primer país en usar el atril de la Asamblea General: "A pesar de que fue un instante, quedamos en que nos vamos a encontrar para dialogar".

"Lula me cae bien, lo aprecio", dijo distendido. El mandatario brasileño dio un discurso en las antípodas del de Trump: habló de la importancia fundamental del multilateralismo para los complejos problemas del mundo de hoy.

"Brasil me agrada, pero está haciendo las cosas mal. Seguirá haciéndolas mal mientras no concuerden con nosotros", dijo Trump para repetir que se encontrarán en poco tiempo.

Terminó invitando a los líderes del mundo a contribuir para hacer un "mundo mejor". A pesar de todos los reparos que exhibió durante su discurso.