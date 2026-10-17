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Buscan desesperadamente a dos peones rurales que desaparecieron en el río Paraná

La Prefectura Naval Argentina y la Policía Rural desplegaron un intenso operativo en Bella Vista, Corrientes, para encontrar a dos trabajadores que fueron vistos por última vez cerca de la isla Ibirapitá.

Efectivos policiales de la localidad de Bella Vista y personal de Prefectura Naval rastrillan contrarreloj las aguas del Paraná. (Foto: NA)

Efectivos policiales de la localidad de Bella Vista y personal de Prefectura Naval rastrillan contrarreloj las aguas del Paraná. (Foto: NA)

La Prefectura Naval Argentina y la Policía Rural de Bella Vista, Corrientes, llevan adelante un amplio operativo de búsqueda para localizar a dos peones rurales que desaparecieron en aguas del río Paraná, mientras realizaban sus tareas habituales en una zona. Fueron vistos por última vez cerca de la isla Ibirapitá.

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El mapa satelital de la Argentina, ante el inicio de la actividad creciente del Súper Niño. (Foto: SMN)

Los trabajadores fueron identificados por sus apellidos, Ledesma y Salazar, y fueron vistos por última vez en inmediaciones de la isla Ibirapitá, un sector ribereño de difícil acceso. La desaparición provocó un importante despliegue de las fuerzas de seguridad, que trabajan de manera coordinada para recorrer el área donde se perdió el rastro de ambos hombres.

Las tareas de búsqueda comenzaron de manera intensiva durante las primeras horas de la mañana y se concentran en las aguas del río Paraná, las islas cercanas y los sectores adyacentes al lugar donde fueron vistos por última vez.

Para ampliar el radio de búsqueda, las autoridades dispusieron la utilización de la lancha policial L-01, que encabeza los recorridos fluviales en una zona donde las corrientes del río y las características del terreno dificultan las tareas.

Los peones son intensamente buscados por la Polic&iacute;a y personal de Prefectura Naval. (Foto: NA)

Los peones son intensamente buscados por la Policía y personal de Prefectura Naval. (Foto: NA)

Cómo es el operativo para encontrar a los dos desaparecidos

Del operativo participa personal especializado de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica, que trabaja junto con efectivos de Prefectura Naval Argentina y cuenta con la colaboración de un agente de la Comisaría Segunda de Bella Vista.

Los equipos realizan patrullajes por agua y recorridas terrestres con el objetivo de encontrar algún indicio que permita establecer qué ocurrió con los trabajadores.

Mientras continúa el rastrillaje, las autoridades mantienen concentrados sus esfuerzos en el sector de la isla Ibirapitá y sus alrededores, ante la importancia de localizar cualquier elemento que pueda contribuir a dar con el paradero de los dos desaparecidos.

Primera víctima fatal por el Super Niño: un hombre murió ahogado

Un productor agropecuario de 70 años murió ahogado en una laguna de Villa Ocampo, Santa Fe, mientras intentaba trasladar ganado hacia una zona segura ante las inundaciones provocadas por la crecida del río Paraná. El hombre ingresó al agua para reorientar a uno de los animales, pero desapareció de la superficie y, pese a los esfuerzos de sus compañeros, no lograron salvarlo.

La víctima fue identificada como Jorge Eliezer Hardy, un productor de la localidad que se encontraba trabajando junto a otro hombre de apellido Ketler en la laguna El Víbora, dentro del campo Mian.

El lugar está ubicado en una zona de bañados, a unos 15 kilómetros al este del centro urbano de Villa Ocampo y aproximadamente dos kilómetros al sur del puente conocido como El Pindó. Según relataron testigos a El Litoral, ambos productores intentaban retirar animales de los campos anegados por el avance del agua cuando ocurrió la tragedia.

En pocas palabras

  • Búsqueda intensiva: Prefectura Naval y Policía Rural buscan a dos peones desaparecidos en el río Paraná.
  • Zona de rastrillaje: Las tareas se centran en inmediaciones de la isla Ibirapitá, en Bella Vista, Corrientes.
  • Operativo ampliado: Se utiliza la lancha policial L-01 y se realizan patrullajes fluviales y terrestres.
Resumen generado por Thinkindot AI
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