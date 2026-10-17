Buscan desesperadamente a dos peones rurales que desaparecieron en el río Paraná

Los peones son intensamente buscados por la Policía y personal de Prefectura Naval. (Foto: NA)

Cómo es el operativo para encontrar a los dos desaparecidos

Del operativo participa personal especializado de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica, que trabaja junto con efectivos de Prefectura Naval Argentina y cuenta con la colaboración de un agente de la Comisaría Segunda de Bella Vista.

Los equipos realizan patrullajes por agua y recorridas terrestres con el objetivo de encontrar algún indicio que permita establecer qué ocurrió con los trabajadores.

Mientras continúa el rastrillaje, las autoridades mantienen concentrados sus esfuerzos en el sector de la isla Ibirapitá y sus alrededores, ante la importancia de localizar cualquier elemento que pueda contribuir a dar con el paradero de los dos desaparecidos.

Primera víctima fatal por el Super Niño: un hombre murió ahogado

Un productor agropecuario de 70 años murió ahogado en una laguna de Villa Ocampo, Santa Fe, mientras intentaba trasladar ganado hacia una zona segura ante las inundaciones provocadas por la crecida del río Paraná. El hombre ingresó al agua para reorientar a uno de los animales, pero desapareció de la superficie y, pese a los esfuerzos de sus compañeros, no lograron salvarlo.

La víctima fue identificada como Jorge Eliezer Hardy, un productor de la localidad que se encontraba trabajando junto a otro hombre de apellido Ketler en la laguna El Víbora, dentro del campo Mian.

El lugar está ubicado en una zona de bañados, a unos 15 kilómetros al este del centro urbano de Villa Ocampo y aproximadamente dos kilómetros al sur del puente conocido como El Pindó. Según relataron testigos a El Litoral, ambos productores intentaban retirar animales de los campos anegados por el avance del agua cuando ocurrió la tragedia.