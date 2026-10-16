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Alerta por el Niño en el Litoral: el río Iguazú creció 25 metros, cerraron el puerto y hay evacuaciones

La fuerte crecida de los ríos mantiene en alerta a Misiones, Corrientes y Entre Ríos. En Puerto Iguazú, el agua cubrió instalaciones turísticas y sectores del paso fronterizo.

El río Iguazú creció 25 metros

El río Iguazú creció 25 metros, cerraron el puerto y hay evacuaciones. (Foto: archivo)

La crecida de los ríos en el Litoral argentino genera una situación crítica en distintas localidades de Misiones, Corrientes y Entre Ríos. Uno de los puntos más afectados es Puerto Iguazú, donde el río alcanzó una altura de unos 25 metros por encima de su nivel habitual, provocando el cierre del puerto, anegamientos en instalaciones turísticas y restricciones en las actividades náuticas.

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Diego Ramírez, jefe de la fuerza en Puerto Iguazú, explicó las consecuencias del avance del agua sobre la costa. “Estamos unos 25 metros sobre el nivel habitual que trabaja este puerto”, explicó en TN.

Las imágenes de la zona reflejan la magnitud de la inundación: instalaciones turísticas cubiertas por el agua, sectores del paso fronterizo afectados y áreas costeras completamente inoperables. El jefe de Prefectura confirmó que el puerto de Puerto Iguazú permanece cerrado debido a que la altura del río impide realizar operaciones de embarque en condiciones seguras.

Además, se recomendó evitar la navegación deportiva mientras persista la crecida. Aunque esta actividad no está prohibida, quienes decidan realizarla deberán extremar las medidas de seguridad, porque, Según detalló Ramírez, el río llegó a registrar una altura de 33 metros y su nivel continúa sujeto a variaciones durante el día.

Nos encontramos en etapa de evacuación”, advirtió el funcionario, quien explicó que Prefectura mantiene operativos preventivos y adapta las medidas de seguridad según la evolución del fenómeno. La situación también está condicionada por el aumento del caudal del río Paraná, que recibe aportes de distintas cuencas y contribuye a complicar el panorama hídrico de la región.

Inundaciones en Corrientes y Entre Ríos

La emergencia no se limita a Misiones. Las crecidas de los ríos Uruguay y Paraná también afectan a distintas localidades de Corrientes y Entre Ríos, donde se registraron evacuaciones, calles anegadas y restricciones en actividades turísticas y fluviales. En Paso de los Libres, Corrientes, el río Uruguay superó el nivel de evacuación, lo que obligó a decenas de personas a abandonar sus viviendas en distintas localidades de la región.

En paralelo, la represa de Yacyretá abrió las compuertas de su vertedero principal para regular el caudal frente al incremento del volumen de agua proveniente de las cuencas superiores. Las autoridades mantienen el monitoreo permanente de los principales cursos de agua y continúan con los operativos de prevención en las zonas ribereñas más expuestas.

Alerta por nuevas lluvias: qué puede pasar con los ríos del Litoral

El panorama podría complicarse durante los próximos días debido a la posibilidad de nuevas precipitaciones intensas en la región. Según lo señalado durante la recorrida en Puerto Iguazú, se prevé otro episodio de lluvias fuertes dentro de aproximadamente seis días, lo que podría provocar nuevos aumentos en los niveles de los ríos.

LA FURIA DEL "SUPERNIÑO": DESBORDES, INUNDACIONES Y EVACUACIONES

Además, el fenómeno climático de El Niño podría prolongar sus efectos durante los próximos meses, con períodos de lluvias abundantes y nuevas crecidas en diferentes zonas del país.

Frente a este escenario, Prefectura Naval Argentina y las autoridades locales mantienen activos los controles y las medidas preventivas, especialmente en los sectores donde el avance del agua amenaza viviendas, instalaciones turísticas y áreas cercanas a los ríos.

En pocas palabras

  • Alerta por crecida: El río Iguazú alcanzó 25 metros sobre su nivel habitual, afectando Puerto Iguazú.
  • Evacuaciones y cierres: Hay evacuaciones en Misiones, Corrientes y Entre Ríos; el puerto de Iguazú está cerrado.
  • Pronóstico: Se esperan nuevas lluvias en los próximos días y la continuidad del fenómeno El Niño.
Resumen generado por Thinkindot AI
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