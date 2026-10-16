Alerta por el Niño en el Litoral: el río Iguazú creció 25 metros, cerraron el puerto y hay evacuaciones

“Nos encontramos en etapa de evacuación”, advirtió el funcionario, quien explicó que Prefectura mantiene operativos preventivos y adapta las medidas de seguridad según la evolución del fenómeno. La situación también está condicionada por el aumento del caudal del río Paraná, que recibe aportes de distintas cuencas y contribuye a complicar el panorama hídrico de la región.

Inundaciones en Corrientes y Entre Ríos

La emergencia no se limita a Misiones. Las crecidas de los ríos Uruguay y Paraná también afectan a distintas localidades de Corrientes y Entre Ríos, donde se registraron evacuaciones, calles anegadas y restricciones en actividades turísticas y fluviales. En Paso de los Libres, Corrientes, el río Uruguay superó el nivel de evacuación, lo que obligó a decenas de personas a abandonar sus viviendas en distintas localidades de la región.

En paralelo, la represa de Yacyretá abrió las compuertas de su vertedero principal para regular el caudal frente al incremento del volumen de agua proveniente de las cuencas superiores. Las autoridades mantienen el monitoreo permanente de los principales cursos de agua y continúan con los operativos de prevención en las zonas ribereñas más expuestas.

Alerta por nuevas lluvias: qué puede pasar con los ríos del Litoral

El panorama podría complicarse durante los próximos días debido a la posibilidad de nuevas precipitaciones intensas en la región. Según lo señalado durante la recorrida en Puerto Iguazú, se prevé otro episodio de lluvias fuertes dentro de aproximadamente seis días, lo que podría provocar nuevos aumentos en los niveles de los ríos.

LA FURIA DEL "SUPERNIÑO": DESBORDES, INUNDACIONES Y EVACUACIONES

Además, el fenómeno climático de El Niño podría prolongar sus efectos durante los próximos meses, con períodos de lluvias abundantes y nuevas crecidas en diferentes zonas del país.

Frente a este escenario, Prefectura Naval Argentina y las autoridades locales mantienen activos los controles y las medidas preventivas, especialmente en los sectores donde el avance del agua amenaza viviendas, instalaciones turísticas y áreas cercanas a los ríos.