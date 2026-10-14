"Super-Niño" en la Argentina: el impacto, región por región, durante el verano 2027

El escenario genera interrogantes sobre cómo comenzará el verano de 2027, una temporada que coincide con las vacaciones y el desplazamiento de millones de turistas hacia distintos puntos del país. La Costa Atlántica bonaerense aparece entre las zonas que merecen especial atención, aunque todavía no es posible anticipar con precisión cuántos días de lluvia habrá en Mar del Plata, Pinamar, Villa Gesell o el Partido de La Costa durante enero y febrero.

Los especialistas advierten que los pronósticos estacionales permiten identificar tendencias y probabilidades, pero no determinar hoy qué ocurrirá en una playa específica en una fecha concreta. La intensidad de las tormentas, la distribución de las precipitaciones y las condiciones de cada localidad serán determinantes para conocer los efectos reales del fenómeno.

El Super-Niño y las regiones de la Argentina

El Servicio Meteorológico Nacional tiene una cobertura trimestral. Por lo tanto es apresurado hablar del verano 2027. Pero para los últimos tres meses del año. se anticipa lo siguiente por las diferentes zonas o regiones del país.

NEA: Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa, entre las zonas más expuestas

El noreste argentino aparece entre las regiones con mayor probabilidad de recibir precipitaciones superiores a las habituales. El escenario comprende Misiones, Corrientes y sectores de Chaco y Santa Fe, donde las lluvias intensas pueden provocar anegamientos, afectar caminos y complicar las actividades agropecuarias.

El riesgo aumenta cuando las precipitaciones se concentran en períodos cortos o caen sobre terrenos que ya están saturados. En esas condiciones, el agua tiene menos capacidad de infiltrarse y puede acumularse rápidamente en zonas bajas.

La evolución de los cursos de agua será otra variable determinante. Si las lluvias persisten durante la primavera y el verano, las autoridades deberán seguir los niveles de los ríos y las condiciones de las localidades más vulnerables. Sin embargo, el pronóstico estacional no permite determinar hoy qué ciudades sufrirán inundaciones ni cuándo podrían ocurrir.

Super-Niño con lluvias récord en casi todo el país, pero el riesgo de sequías en el noroeste argentino. (Foto: A24.com)

Litoral: la preocupación por las crecidas del Paraná y el Uruguay

Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe y Misiones concentran buena parte de la atención por la combinación de lluvias abundantes y grandes cuencas fluviales. El comportamiento de los ríos Paraná y Uruguay será central para determinar la magnitud de los riesgos durante los próximos meses.

La situación ya presenta antecedentes concretos. En Concordia, Entre Ríos, la crecida del río Uruguay obligó a evacuar familias, mientras que la represa de Yacyretá realizó maniobras ante el incremento del caudal que llegaba al embalse.

El problema es que el nivel de los ríos no depende únicamente de las precipitaciones registradas en cada localidad. También influyen las lluvias en las cuencas superiores y el volumen de agua que llega desde Brasil, Paraguay y otras zonas de la región.

Si las precipitaciones continúan y coinciden con caudales elevados, podrían aumentar los riesgos de inundaciones urbanas y rurales. Por eso, el seguimiento hidrológico será tan importante como los pronósticos meteorológicos.

Cuyo: las nevadas pueden aliviar la falta de agua

Mendoza y San Juan atraviesan desde hace años problemas de disponibilidad hídrica. En ese contexto, las nevadas registradas en octubre representan una oportunidad para mejorar las reservas de agua que alimentan los ríos de montaña.

Sin embargo, el resultado dependerá de la cantidad de nieve acumulada, de su contenido de agua y de las condiciones del deshielo. Una temporada con nevadas abundantes no garantiza por sí sola una recuperación inmediata de las reservas.

Al mismo tiempo, las precipitaciones y las nevadas pueden complicar la circulación por los pasos cordilleranos y las rutas que conectan con Chile. El impacto del fenómeno en esta región tendrá, por lo tanto, dos caras: la posibilidad de una mejora hídrica a mediano plazo y la necesidad de prevenir inconvenientes asociados a eventos meteorológicos intensos.

Centro del país: lluvias, campos anegados y dificultades para circular

Córdoba, La Pampa y sectores de Santa Fe y Buenos Aires podrían registrar precipitaciones superiores a los valores habituales. El exceso de agua puede beneficiar inicialmente la humedad disponible para los cultivos, pero también generar complicaciones cuando los suelos no logran absorber nuevas lluvias.

En las zonas agrícolas, los principales riesgos son los retrasos en las tareas de siembra y cosecha, los problemas para transitar por caminos rurales y los anegamientos de los lotes. En las ciudades, el impacto dependerá de la intensidad de las tormentas y de la capacidad de los sistemas de drenaje.

Las precipitaciones acumuladas pueden ser especialmente problemáticas cuando se producen varios episodios seguidos, sin tiempo suficiente para que el suelo se seque. En ese escenario, una tormenta adicional puede provocar consecuencias mayores que las que tendría sobre terrenos secos.

Buenos Aires y el AMBA: la saturación de los suelos, un factor clave

La provincia de Buenos Aires y el Área Metropolitana también deberán seguir de cerca la evolución de las precipitaciones. Los pronósticos identifican sectores del territorio bonaerense con probabilidades elevadas de lluvias superiores a las normales.

Uno de los factores que puede agravar el panorama es la saturación del suelo. Cuando la tierra ya contiene grandes cantidades de agua, disminuye su capacidad de absorber nuevas precipitaciones y aumenta el escurrimiento superficial.

En el AMBA, las tormentas intensas pueden provocar anegamientos en calles, complicaciones en el tránsito y problemas en los barrios con drenaje insuficiente. En las áreas rurales, el exceso de agua puede perjudicar los cultivos y dificultar el acceso a los establecimientos agropecuarios.

No obstante, una tendencia trimestral más lluviosa no significa que todos los días vayan a ser inestables. La intensidad, la duración y la distribución de cada episodio serán determinantes.

Patagonia: más lluvias en el norte y posibles déficits en el extremo sur

El escenario patagónico presenta diferencias marcadas. Neuquén y Río Negro aparecen entre las zonas donde existe una mayor probabilidad de precipitaciones superiores a las normales, junto con algunos sectores de Chubut y Santa Cruz.

En esas áreas, será importante seguir la evolución de los cursos de agua, las condiciones de los caminos y los posibles efectos de las lluvias sobre las localidades más expuestas.

En contraste, Tierra del Fuego y algunas zonas de la Patagonia andina presentan señales de mayor probabilidad de condiciones secas. El fenómeno no se traducirá, por lo tanto, en un aumento uniforme de las precipitaciones en todo el territorio nacional.

NOA: la preocupación por la disponibilidad de agua

El noroeste argentino presenta un escenario diferente del Litoral. En sectores de Salta, Jujuy, Catamarca y otras provincias de la región, los pronósticos indican una menor probabilidad de precipitaciones superiores a los valores normales.

Si el déficit de lluvias persiste, podría limitar la recuperación de la humedad del suelo y mantener la presión sobre la disponibilidad de agua, especialmente en zonas donde las temperaturas sean elevadas.

La vigencia del Super-Niño podría extenderse hasta el verano 2027 y eso llevaría lluvias y días feos a la Costa Atlántica. (foto: Gentileza ahoraMDQ)

Qué podría pasar durante el verano 2027 en la Costa Atlántica

Es la zona que más turismo concentra cada verano. Si bien es temprano para anticipar el compórtamiento del clima, ya desde la Organización Mundial de Meteorología (OMM) advirtieron de la posibilidad de que el fenómeno del Super-Niño se extienda hasta - tal vez- marzo del año próximo.

De ser eso cierto, el verano en la costa podría ser muy malo para aquellos que viven del turismo de las personas que acuden en busca del calor y las playas sobre el Atlántico.

Por el momento, no es posible sostener que el verano de 2027 vaya a ser lluvioso durante toda la temporada ni que las vacaciones en la Costa Atlántica estén en riesgo de manera generalizada. Lo que muestran algunos modelos es una mayor probabilidad de precipitaciones en determinados sectores del país, incluida parte de la costa bonaerense. Y que el calor sea menor del habitual en esa época del año.

De hecho, el Super-Niño no descarta las olas de calor. Pueden alternarse jornadas de temperaturas elevadas con tormentas, períodos húmedos y lapsos de tiempo estable. Pero el calor constante - que es lo que buscan los veraneantes en la costa, puede verse afectado en su duración.

Para los turistas, la recomendación será consultar los pronósticos actualizados antes de viajar y seguir las alertas oficiales durante la estadía. Para los municipios, el desafío será mantener en condiciones los desagües, monitorear los sectores vulnerables y preparar mecanismos de respuesta ante tormentas intensas.

La señal climática merece seguimiento, pero la intensidad del fenómeno no determina por sí sola la magnitud de sus consecuencias. La evolución de las lluvias, las condiciones previas del suelo y la preparación de cada localidad serán decisivas para saber cómo transcurrirá el verano.