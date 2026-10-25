Cuándo vuelve el calor a Buenos Aires: qué dice el pronóstico del tiempo

Hacia el mediodía no se descartan chaparrones, mientras que durante la tarde y la noche predominará el cielo mayormente nublado.

El pronóstico del tiempo para el lunes

Para el lunes, el organismo nacional anticipa condiciones térmicas similares, con una mínima de 11°C y una máxima de 18°C.

El cielo estará parcialmente nublado durante la mañana y el mediodía, mientras que la nubosidad aumentará durante la tarde y la noche.

Cuándo sube la temperatura en Buenos Aires

A partir del martes comenzará un ascenso de las temperaturas en la Ciudad, con máximas que superarán los 20°C.

El pronóstico para los próximos días indica:

Martes: máxima de 21°C.

Miércoles: máxima de 23°C.

Jueves: máxima de 22°C.

En cuanto al viento, se esperan velocidades de entre 7 y 22 kilómetros por hora. Además, según las previsiones difundidas, no se esperan nuevas precipitaciones durante el resto de la semana.

De esta manera, después de un domingo con condiciones inestables y temperaturas moderadas, el tiempo tenderá a mejorar en los próximos días, con un aumento de las temperaturas hacia mediados de semana.