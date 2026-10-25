El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) difundió el pronóstico del tiempo para este domingo 25 de octubre en todo el país, en una jornada marcada por condiciones inestables en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
El Servicio Meteorológico Nacional anticipó una jornada con lluvias aisladas y ráfagas de viento en la Ciudad de Buenos Aires. La máxima será de 18 grados y las temperaturas comenzarán a subir a partir del martes.
Cuándo vuelve el calor a Buenos Aires: qué dice el pronóstico del tiempo
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) difundió el pronóstico del tiempo para este domingo 25 de octubre en todo el país, en una jornada marcada por condiciones inestables en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
En la Ciudad de Buenos Aires se esperan lloviznas, cielo mayormente nublado y ráfagas de viento, con una temperatura máxima de 18°C. Según el organismo, no hay alertas meteorológicas vigentes por fenómenos adversos en ninguna provincia.
De acuerdo con el pronóstico del SMN, la temperatura mínima en la Ciudad comenzó en torno a los 11°C, mientras que la máxima llegará a los 18°C, con valores similares a los registrados durante el sábado.
Durante la mañana se prevén lluvias aisladas, con probabilidades de precipitación de hasta el 70%. Además, podrían registrarse ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora.
Hacia el mediodía no se descartan chaparrones, mientras que durante la tarde y la noche predominará el cielo mayormente nublado.
Para el lunes, el organismo nacional anticipa condiciones térmicas similares, con una mínima de 11°C y una máxima de 18°C.
El cielo estará parcialmente nublado durante la mañana y el mediodía, mientras que la nubosidad aumentará durante la tarde y la noche.
A partir del martes comenzará un ascenso de las temperaturas en la Ciudad, con máximas que superarán los 20°C.
El pronóstico para los próximos días indica:
Martes: máxima de 21°C.
Miércoles: máxima de 23°C.
Jueves: máxima de 22°C.
En cuanto al viento, se esperan velocidades de entre 7 y 22 kilómetros por hora. Además, según las previsiones difundidas, no se esperan nuevas precipitaciones durante el resto de la semana.
De esta manera, después de un domingo con condiciones inestables y temperaturas moderadas, el tiempo tenderá a mejorar en los próximos días, con un aumento de las temperaturas hacia mediados de semana.