Clima en Buenos Aires: llega el día más frío de la semana con apenas 3 grados

En las primeras horas del día, la temperatura rondará los 4 grados, con una sensación térmica similar debido a la escasa intensidad del viento. La humedad se mantendrá elevada, cercana al 83%, mientras que la visibilidad será óptima. El viento soplará de manera leve desde el sector sudeste, aportando estabilidad al tiempo.

A diferencia de jornadas anteriores, no se esperan precipitaciones significativas ni fenómenos meteorológicos adversos.

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Cuándo vuelve a subir la temperatura

El alivio llegará de manera gradual durante los próximos días. Para el lunes se prevé una jornada con cielo despejado y temperaturas entre 4 y 14 grados, mientras que el martes continuará la recuperación térmica con registros que oscilarán entre los 6 y 17 grados.

El miércoles se mantendrá la tendencia con mínimas cercanas a los 7 grados y máximas alrededor de los 15 grados, acompañadas por condiciones de tiempo estable y buen tiempo en gran parte de la región metropolitana.

Recomendaciones ante el frío

Ante las bajas temperaturas, el Servicio Meteorológico Nacional recomienda:

Vestirse con varias capas de ropa.

Proteger especialmente cabeza, cuello y manos.

Mantener una adecuada ventilación de los ambientes cerrados.

Consumir líquidos y bebidas calientes.

Extremar los cuidados en niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.

Evitar el uso de hornallas o braseros para calefaccionar ambientes.

Con este panorama, el domingo se perfila como una jornada típicamente invernal en Buenos Aires, con mucho frío desde temprano pero con buenas condiciones para disfrutar al aire libre durante las horas de sol.