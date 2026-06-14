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Clima en Buenos Aires: llega el día más frío de la semana con apenas 3 grados

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó una jornada con cielo ligeramente nublado, mínima de 3 grados y condiciones estables en la Ciudad y el conurbano.

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Clima en Buenos Aires: llega el día más frío de la semana con apenas 3 grados

El frío se hará sentir con fuerza este domingo 14 de junio en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada estará marcada por temperaturas muy bajas, cielo ligeramente nublado y condiciones estables, sin probabilidad de lluvias.

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La temperatura mínima será de apenas 3 grados, mientras que la máxima alcanzará los 10 grados durante la tarde, convirtiendo al domingo en uno de los días más fríos de la semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Durante las primeras horas de la mañana podrían registrarse algunas lloviznas aisladas, aunque las condiciones mejorarán rápidamente con el correr de la jornada. El cielo permanecerá entre ligeramente nublado y despejado, favoreciendo la presencia del sol, aunque sin lograr modificar demasiado el ambiente frío.

Cómo estará el tiempo hoy en Buenos Aires

Las condiciones meteorológicas serán ideales para actividades al aire libre, siempre que se tomen los recaudos necesarios para enfrentar las bajas temperaturas.

En las primeras horas del día, la temperatura rondará los 4 grados, con una sensación térmica similar debido a la escasa intensidad del viento. La humedad se mantendrá elevada, cercana al 83%, mientras que la visibilidad será óptima. El viento soplará de manera leve desde el sector sudeste, aportando estabilidad al tiempo.

A diferencia de jornadas anteriores, no se esperan precipitaciones significativas ni fenómenos meteorológicos adversos.

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Cuándo vuelve a subir la temperatura

El alivio llegará de manera gradual durante los próximos días. Para el lunes se prevé una jornada con cielo despejado y temperaturas entre 4 y 14 grados, mientras que el martes continuará la recuperación térmica con registros que oscilarán entre los 6 y 17 grados.

El miércoles se mantendrá la tendencia con mínimas cercanas a los 7 grados y máximas alrededor de los 15 grados, acompañadas por condiciones de tiempo estable y buen tiempo en gran parte de la región metropolitana.

Recomendaciones ante el frío

Ante las bajas temperaturas, el Servicio Meteorológico Nacional recomienda:

  • Vestirse con varias capas de ropa.
  • Proteger especialmente cabeza, cuello y manos.
  • Mantener una adecuada ventilación de los ambientes cerrados.
  • Consumir líquidos y bebidas calientes.
  • Extremar los cuidados en niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.
  • Evitar el uso de hornallas o braseros para calefaccionar ambientes.

Con este panorama, el domingo se perfila como una jornada típicamente invernal en Buenos Aires, con mucho frío desde temprano pero con buenas condiciones para disfrutar al aire libre durante las horas de sol.

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