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Dramática inundación en Paso de la Patria: el río Paraná sigue creciendo, hay evacuados y el mal tiempo no para

La crecida provocó inundaciones en tres barrios y obligó a numerosas familias a abandonar sus casas. Las tormentas en Brasil podrían generar una nueva subida de las aguas.

Dramática inundación en Paso de la Patria. (Foto: caputra A24

Dramática inundación en Paso de la Patria. (Foto: caputra A24, mejorada con IA).

La crecida del río Paraná provocó una grave inundación en Paso de la Patria, Corrientes, donde la fuerza del agua rompió un terraplén de contención, afectó a tres barrios y obligó a numerosos vecinos a abandonar sus viviendas. Aunque este viernes el nivel del río descendió unos 40 centímetros, crece la preocupación ante la posibilidad de una nueva subida de hasta un metro, como consecuencia de las intensas tormentas registradas en Brasil.

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La situación se volvió crítica en las zonas cercanas a la costa, donde el agua avanzó hasta 300 metros desde el cauce del río Paraná, superó las defensas y dejó calles y viviendas completamente inundadas. A este escenario se sumó un pronóstico de tormentas y posible caída de granizo que mantiene en alerta a los habitantes.

Durante una recorrida por las áreas más afectadas, A24 mostró la magnitud de las inundaciones y recogió los testimonios de las familias damnificadas. El periodista Alejandro Pueblas reflejó la difícil situación económica y social que atraviesan los vecinos, muchos de los cuales tuvieron que abandonar sus hogares y dejar atrás sus pertenencias.

Pese a que durante este viernes se registró una bajante de aproximadamente 40 centímetros, el alivio podría ser transitorio. Las fuertes precipitaciones en Brasil, que alimentan la cuenca del río Paraná, generan preocupación por la posibilidad de una nueva crecida.

Según las previsiones mencionadas durante la emergencia, el nivel del agua podría aumentar hasta un metro, lo que agravaría la situación de los barrios que ya sufrieron inundaciones.

El comportamiento del río depende en gran medida de las lluvias que se producen aguas arriba. Por ese motivo, las tormentas en territorio brasileño pueden repercutir sobre el caudal del Paraná y provocar nuevas subidas en localidades ribereñas de Corrientes.

La posibilidad de un nuevo incremento del nivel del agua mantiene en alerta a las familias afectadas, que temen que el río vuelva a ingresar en sus viviendas antes de que puedan recuperarse de los daños.

El drama de los vecinos de Paso de la Patria

Uno de los sectores más castigados por la crecida fue el barrio Los Pescadores, una zona especialmente vulnerable por su cercanía con el río Paraná. Allí, el avance del agua obligó a numerosas familias a buscar refugio en lugares seguros, mientras otros vecinos intentaron proteger sus viviendas mediante barreras improvisadas con bolsas de arena.

Sin embargo, la rotura del terraplén dejó expuestas a las viviendas frente a la fuerza del caudal, que superó las marcas de alerta y avanzó sobre sectores habitados. Los testimonios recogidos por A24 reflejaron la preocupación de los damnificados, que enfrentan importantes pérdidas materiales y la incertidumbre de no saber cuándo podrán regresar a sus casas.

El río Paraná sigue creciendo, hay evacuados y el mal tiempo no para. (Foto: captura)

El río Paraná sigue creciendo, hay evacuados y el mal tiempo no para. (Foto: captura)

La emergencia también afecta a quienes dependen de las actividades económicas vinculadas al río, en una localidad donde la vida cotidiana está estrechamente relacionada con el Paraná. “Tratamos de salvar las cosas materiales porque esta situación impacta en el turismo y pescamos para comer”, dijo un vecino en A24, en tanto, también la zona se llenó de animales silvestres y peligrosos como yacarés, generando además un problema sanitario.

Las lluvias y el fenómeno El Niño complican la situación en Corrientes

A la crecida del río Paraná se sumaron las intensas precipitaciones registradas en la región, que agravaron los anegamientos y dificultaron las tareas de asistencia en los barrios afectados. El fenómeno climático El Niño puede favorecer lluvias superiores a los valores habituales en distintas zonas de la cuenca del Plata, lo que incrementa el riesgo de crecidas en ríos como el Paraná.

La combinación de precipitaciones abundantes, aumento del caudal y vulnerabilidad de las defensas ribereñas representa un desafío para las comunidades ubicadas en zonas inundables. Mientras tanto, Paso de la Patria permanece en alerta ante la posibilidad de una nueva crecida, en un escenario donde las familias damnificadas intentan proteger lo que les queda y esperan que el nivel del río permite comenzar las tareas de recuperación.

En pocas palabras

  • Inundación en Paso de la Patria: La crecida del río Paraná rompió un terraplén, afectó a tres barrios y provocó la evacuación de numerosos vecinos.
  • Preocupación por nueva subida: Las tormentas en Brasil podrían generar un aumento del nivel del agua de hasta un metro, agravando la situación.
  • Situación crítica y daños: Los barrios, especialmente Los Pescadores, sufren inundaciones, pérdidas materiales y la incertidumbre de no poder regresar a sus hogares.
Resumen generado por Thinkindot AI
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