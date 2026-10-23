En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Inundaciones
Misiones
Casa Rosada

El Gobierno despliega fuerzas federales ante las inundaciones y sigue de cerca el avance de El Niño

La Agencia Federal de Emergencias (AFE) continúa monitoreando la situación hídrica y coordinando acciones con las fuerzas federales y las autoridades de las provincias para colaborar en la asistencia a las poblaciones damnificadas.

Stella Gárnica
por Stella Gárnica |
La Agencia Federal de Emergencias desplegó efectivos de Prefectura y Gendarmería para monitorear la situación (Foto: AFE).

La Agencia Federal de Emergencias desplegó efectivos de Prefectura y Gendarmería para monitorear la situación (Foto: AFE).

El Gobierno, a través de la Agencia Federal de Emergencias (AFE) , desplegó la asistencia de fuerzas federales como Gendarmería y Prefectura Naval para asistir a los afectados por las inundaciones en las provincias de Corrientes, Misiones, Chaco y Mendoza. Al mismo tiempo, monitorea la evolución de la situación hídrica y las inundaciones provocadas por la crecida de los ríos Paraná, Iguazú, Uruguay y Pilcomayo como consecuencia del fenómeno El Niño y el descenso de las aguas desde Brasil y Paraguay.

Leé también La ONU advirtió por el fenómeno del "Súper Niño": ¿qué puede pasar este verano en Argentina?
Advertencia internacional por el fenómeno del súper niño. ¿Qué pasará en la Argentina este verano? (Foto: Gentileza OMM)

Desde la Casa Rosada admitieron a A24.com que "preocupan las graves consecuencias que podría provocar El Niño", que, según advertencias de la ONU, tocaría su punto máximo entre diciembre y los primeros meses de 2027.

Por eso, dijeron fuentes de la mesa política a A24.com, a través de la AFE se viene trabajando desde hace meses en el monitoreo de las aguas sobre las zonas urbanas del litoral. En ese sentido, se alistó a todas las fuerzas federales para actuar de emergencia en caso de que lo soliciten las provincias.

A principios de este año, ante las advertencias de la ONU, la secretaria general de presidencia, Karina Milei, junto con la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, convocó a una cumbre de emergencia climática en Chaco con gobernadores del Noreste (NEA), del litoral y autoridades de Paraguay para coordinar operativos.

"Desde AFE se trabaja a requerimiento y demanda de las provincias. En este caso, no hubo una solicitud de parte de ellos por asistencia", dijeron fuentes oficiales de la Agencia Federal de Emergencias ante la consulta de A24.com, al explicar que todavía no hubo requerimientos específicos para la evacuación masiva de personas.

Sin embargo, ante la crecida de los ríos que se registra desde mediados de octubre en el litoral, aclararon que "el organismo trabajó durante todo el año con las provincias para diseñar los operativos".

"Hubo unas reuniones con provincias de la Cuenca del Plata", recordaron cerca de Monteoliva, que presidió el cuarto congreso del AFE el pasado 24 de agosto en Entre Ríos.

Cuáles son las provincias más afectadas por las inundaciones

  • La situación en Corrientes: Gendarmería Nacional realiza tareas de asistencia, prevención y apoyo a las familias afectadas por la crecida del río Paraná en Corrientes Capital, Itatí, Paso de la Patria, Goya, Bella Vista, Santa Lucía y Cruz de los Milagros.
  • En Isla Apipé Grande, Prefectura Naval Argentina colaboró con el traslado de 50 módulos alimentarios destinados a las familias afectadas por la creciente.
  • Mendoza: en Malargüe, Gendarmería mantiene un operativo de prevención y ordenamiento del tránsito sobre la Ruta Nacional 40, a la altura de la cuesta del Chihuido, debido a la crecida de un cauce de agua que afecta parcialmente la calzada.
  • Misiones: efectivos de Gendarmería mantienen controles y tareas de monitoreo en Eldorado, Montecarlo y San Javier ante la evolución de los niveles de los cursos de agua.

Los desbordes de ríos ya afectan al Chaco

La crecida de los ríos Paraná y Pilcomayo se trasladaba desde el jueves a la tarde a la provincia del Chaco. Allí, el gobierno nacional informó que un equipo de la AFE se encuentra coordinando tareas con fuerzas federales y autoridades provinciales.

En Resistencia, en la sede de Gendarmería, el equipo de la AFE mantuvo una reunión de trabajo con representantes de la fuerza para evaluar la evolución de la crecida y coordinar acciones conjuntas de preparación y respuesta.

Stella Gárnica
Por Stella Gárnica
Seguir

En pocas palabras

  • Gobierno nacional: Despliega asistencia de fuerzas federales ante el fenómeno El Niño y sus efectos en las provincias.
  • Zonas afectadas: Corrientes, Misiones y Chaco registran crecidas de ríos y asistencia de Gendarmería y Prefectura.
  • Mendoza y Chaco: Se implementan operativos de prevención y coordinación ante la subida del nivel de agua y desbordes.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Inundaciones Misiones Niño
Notas relacionadas
Super-Niño: alerta mundial por los riesgos del fenómeno climático más peligroso en 76 años
Cierran el ingreso a las Cataratas del Iguazú tras triplicarse el caudal por el fenómeno de El Niño
Karina Milei convocó a cumbre de emergencia climática con gobernadores en Chaco por el fenómeno El Niño

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar