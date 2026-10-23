El Gobierno despliega fuerzas federales ante las inundaciones y sigue de cerca el avance de El Niño

A principios de este año, ante las advertencias de la ONU, la secretaria general de presidencia, Karina Milei, junto con la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, convocó a una cumbre de emergencia climática en Chaco con gobernadores del Noreste (NEA), del litoral y autoridades de Paraguay para coordinar operativos.

"Desde AFE se trabaja a requerimiento y demanda de las provincias. En este caso, no hubo una solicitud de parte de ellos por asistencia", dijeron fuentes oficiales de la Agencia Federal de Emergencias ante la consulta de A24.com, al explicar que todavía no hubo requerimientos específicos para la evacuación masiva de personas.

Sin embargo, ante la crecida de los ríos que se registra desde mediados de octubre en el litoral, aclararon que "el organismo trabajó durante todo el año con las provincias para diseñar los operativos".

"Hubo unas reuniones con provincias de la Cuenca del Plata", recordaron cerca de Monteoliva, que presidió el cuarto congreso del AFE el pasado 24 de agosto en Entre Ríos.

Cuáles son las provincias más afectadas por las inundaciones

La situación en Corrientes: Gendarmería Nacional realiza tareas de asistencia, prevención y apoyo a las familias afectadas por la crecida del río Paraná en Corrientes Capital, Itatí, Paso de la Patria, Goya, Bella Vista, Santa Lucía y Cruz de los Milagros.

Gendarmería Nacional realiza tareas de asistencia, prevención y apoyo a las familias afectadas por la crecida del río Paraná en En Isla Apipé Grande, Prefectura Naval Argentina colaboró con el traslado de 50 módulos alimentarios destinados a las familias afectadas por la creciente.

Prefectura Naval Argentina colaboró con el traslado de destinados a las familias afectadas por la creciente. Mendoza : en Malargüe, Gendarmería mantiene un operativo de prevención y ordenamiento del tránsito sobre la Ruta Nacional 40 , a la altura de la cuesta del Chihuido, debido a la crecida de un cauce de agua que afecta parcialmente la calzada.

: en Gendarmería mantiene un , a la altura de la cuesta del Chihuido, debido a la crecida de un cauce de agua que afecta parcialmente la calzada. Misiones: efectivos de Gendarmería mantienen controles y tareas de monitoreo en Eldorado, Montecarlo y San Javier ante la evolución de los niveles de los cursos de agua.

EL EQUIPO DE LA AFE COORDINA ACCIONES EN CORRIENTES ANTE LA CRECIDA DEL RÍO



Un equipo de la Agencia Federal de Emergencias (AFE) se encuentra en Corrientes y trabaja de manera articulada con las autoridades provinciales para colaborar en el monitoreo y respuesta ante la crecida… pic.twitter.com/s0tkElL6eo — Agencia Federal de Emergencias (@AFE_Arg) October 21, 2026

Los desbordes de ríos ya afectan al Chaco

La crecida de los ríos Paraná y Pilcomayo se trasladaba desde el jueves a la tarde a la provincia del Chaco. Allí, el gobierno nacional informó que un equipo de la AFE se encuentra coordinando tareas con fuerzas federales y autoridades provinciales.

En Resistencia, en la sede de Gendarmería, el equipo de la AFE mantuvo una reunión de trabajo con representantes de la fuerza para evaluar la evolución de la crecida y coordinar acciones conjuntas de preparación y respuesta.