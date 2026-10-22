Por la visita del papa León XIV, desde este sábado habrá cortes y desvíos en CABA

El esquema cambiará a partir del 4 de noviembre, cuando comenzarán a implementarse cortes totales progresivos sobre la Avenida del Libertador, entre Olleros y Ugarteche. Según el cronograma informado, las restricciones se mantendrán hasta el 14 de noviembre.

El gobierno de la Ciudad advirtió que el operativo podrá modificarse a medida que avancen los trabajos y se definan los detalles del dispositivo de seguridad para la llegada del Papa.

Qué zonas estarán afectadas por el operativo

El perímetro con mayores restricciones abarcará distintos sectores de Palermo, en el área comprendida por las Avenidas del Libertador, Figueroa Alcorta, Sarmiento, Santa Fe y Luis María Campos.

También podrían verse alcanzadas calles cercanas como Ortega y Gasset, Teodoro García, José Hernández, Olleros y Scalabrini Ortiz.

Cronograma de cortes por la visita del papa León XIV