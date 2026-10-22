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El Papa en Argentina

Por la visita del papa León XIV, desde este sábado habrá cortes y desvíos en CABA

Aunque todavía se espera la confirmación oficial del Vaticano, el operativo por la llegada del Papa a Buenos Aires entrará en vigencia. Las restricciones se extenderán hasta el 14 de noviembre y habrá cortes totales progresivos.

Visita del papa León XIV: desde este sábado habrá cortes y desvíos en Palermo por el armado del operativo. (Foto: archivo)

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Las primeras restricciones se concentrarán en la Avenida del Libertador, en las inmediaciones del Monumento a los Españoles, donde está prevista una actividad del pontífice para la tarde del lunes 9 de noviembre.

Cuándo comienzan los cortes en Palermo

La primera interrupción será durante la madrugada del sábado 24 de octubre, con un corte total de la Avenida del Libertador entre las Avenidas Colombia y Sarmiento. La medida permitirá iniciar el armado de las instalaciones necesarias para el evento.

Una vez terminadas las tareas iniciales, desde la mañana del sábado y hasta la noche del 3 de noviembre habrá restricciones parciales en ese mismo tramo. Durante ese período, se mantendrán habilitados dos carriles por sentido de circulación.

El esquema cambiará a partir del 4 de noviembre, cuando comenzarán a implementarse cortes totales progresivos sobre la Avenida del Libertador, entre Olleros y Ugarteche. Según el cronograma informado, las restricciones se mantendrán hasta el 14 de noviembre.

El gobierno de la Ciudad advirtió que el operativo podrá modificarse a medida que avancen los trabajos y se definan los detalles del dispositivo de seguridad para la llegada del Papa.

Qué zonas estarán afectadas por el operativo

El perímetro con mayores restricciones abarcará distintos sectores de Palermo, en el área comprendida por las Avenidas del Libertador, Figueroa Alcorta, Sarmiento, Santa Fe y Luis María Campos.

También podrían verse alcanzadas calles cercanas como Ortega y Gasset, Teodoro García, José Hernández, Olleros y Scalabrini Ortiz.

Cronograma de cortes por la visita del papa León XIV

  • Sábado 24 de octubre: corte total durante la madrugada y la mañana de la avenida del Libertador, entre Colombia y Sarmiento.

  • Del 24 de octubre al 3 de noviembre: restricciones parciales en ese tramo, con dos carriles habilitados por sentido.

  • Del 4 al 14 de noviembre: cortes totales progresivos sobre la avenida del Libertador, entre Olleros y Ugarteche.

En pocas palabras

  • Visita papal: El Papa León XIV llegará a la Argentina del 8 al 11 de noviembre, generando cambios en Palermo.
  • Restricciones viales: Desde el 24 de octubre habrá cortes y desvíos en Av. del Libertador por el operativo.
  • Cortes progresivos: Desde el 4 de noviembre se implementarán cortes totales en Av. del Libertador entre Olleros y Ugarteche hasta el 14 de noviembre.
Resumen generado por Thinkindot AI
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