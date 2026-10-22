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"Argentina...": la señal del papa León XIV que alimenta la esperanza sobre su gira sudamericana

El Sumo Pontífice respondió con una frase sugestiva a un fiel argentino que le preguntó por su llegada al país. La visita estaría prevista para el 8 y el 11 de noviembre, aunque todavía resta la confirmación oficial.

Argentina...: el guiño del papa León XIV sobre su posible visita al país (Foto: archivo).

"Argentina...": el guiño del papa León XIV sobre su posible visita al país (Foto: archivo).

A la espera de un anuncio oficial sobre su posible llegada a la Argentina, el papa León XIV dejó una señal que alimentó las expectativas. Durante un encuentro en el Vaticano, un fiel argentino le consultó por la visita y recibió una respuesta breve, pero contundente: “Argentina, allá vamos”.

Leé también Tras el alta médica del Papa León XIV, desde el Gobierno afirmaron que no hay cambios para su visita
León XIV: desde el Gobierno afirmaron que no hay cambios para su visita. (Foto: archivo)

El intercambio ocurrió durante la audiencia que el Pontífice encabezó este miércoles en la plaza San Pedro, mientras recorría el lugar y saludaba a los presentes. La frase fue recibida como un guiño a la posibilidad de que visite el país entre el 8 y el 11 de noviembre, aunque por el momento no hubo un anuncio oficial.

El mensaje sonriente de León XIV se suma al optimismo que desde hace días expresan en la Iglesia argentina ante la posibilidad de recibir al Papa. La expectativa también crece por la chance de que el país forme parte de una gira del Sumo Pontífice por Sudamérica.

Quiénes son los recién casados que saludó el Papa en el Vaticano

El comentario estuvo dirigido a Juan Martín Fontana y Ornella Bontorín, una pareja santafesina que viajó a Roma después de su casamiento y participó de la audiencia papal como parte de su luna de miel.

Según informó el medio santafesino Aire, ambos se casaron el día 10 de este mes en la iglesia Nuestra Señora del Huerto, en la ciudad de Santa Fe. Fontana es entrerriano, mientras que Bontorín es oriunda del sur de Santa Fe.

El encuentro tuvo lugar en una audiencia especial: fue la primera que encabezó León XIV después de haber sido sometido a una cirugía por cáncer de pulmón, según la información difundida.

Por ahora, la frase del Papa mantiene viva la expectativa por su llegada a la Argentina. La confirmación del viaje, las fechas definitivas y los detalles de la eventual agenda oficial quedan pendientes de un anuncio del Vaticano.

La visita de León XIV: mientras se aguarda la confirmación, no descartan cambios en la agenda

A más de diez días de la operación de un cáncer de pulmón a la que fue sometido el papa León XIV, el Vaticano le confirmó al gobierno argentino que, de continuar la buena evolución de su salud, la visita del Papa León XIV sigue en pie en las fechas previstas: entre el 8 y el 11 de noviembre.

Un indicio de eso es que la Conferencia Episcopal Argentina, la máxima autoridad de la Iglesia Católica en el país, comenzó a confirmar la acreditación de los más de 2000 periodistas que solicitaron cubrir las distintas actividades organizadas para que cumpla León XIV.

Desde la Casa Rosada confirmaron a A24.com que siguen trabajando en la organización de los operativos de seguridad, traslados, organización de los puestos de prensa, la definición de la empresa que transmitirá la televisación oficial de todos los eventos, y las invitaciones a las autoridades y demás participantes.

Sin embargo, admitieron que un eventual cambio en la agenda del Papa podría ser analizado por el Vaticano. El objetivo de esto sería reducir la cantidad de actividades y traslados en tres jornadas (domingo 8 de noviembre, lunes 9, martes 10 y miércoles 11) en las que apenas tendría media hora de diferencia entre uno y otro evento.

"Es posible que algunas actividades se bajen" para aliviar el esfuerzo que León XIV deberá hacer y evitar que el alto nivel de actividades termine afectando su salud, señalaron.

Según expresaron las fuentes, se espera que en los últimos días de octubre llegue una nueva delegación del Vaticano como avanzada de la gira. Recién en esa instancia se confirmará el recorrido completo que cumplirá el Sumo Pontífice.

En la Casa Rosada y en el Episcopado reina por estas horas la prudencia, mientras crece la expectativa por mantener la visita luego de que el Papa retornara este martes a su actividad casi normal en el Vaticano, participando, por ejemplo, de una audiencia y recorrida en el papamóvil alrededor de la Plaza San Pedro.

En pocas palabras

  • El papa León XIV: RespondiÃ³ con un contundente "Argentina, allÃ¡ vamos" a un fiel argentino.
  • Visita a la Argentina: Se especula con una posible llegada entre el 8 y el 11 de noviembre, a la espera de confirmaciÃ³n oficial.
  • Expectativa: La frase del Sumo PontÃfice alimenta la esperanza sobre su gira sudamericana.
Resumen generado por Thinkindot AI
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