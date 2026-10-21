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El papa León XIV reapareció en el Vaticano tras su operación y retomó una actividad clave

El Pontífice participó de la audiencia general en la Plaza de San Pedro, cinco días después de recibir el alta médica. Durante su mensaje, habló sobre la importancia de la familia y confirmó que retomará sus tareas de manera gradual.

El papa León XIV reapareció en el Vaticano tras su operación y retomó una actividad clave de su agenda

El papa León XIV reapareció en el Vaticano tras su operación y retomó una actividad clave de su agenda
El papa León XIV reapareció en el Vaticano tras su operación y retomó una actividad clave
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Javier Milei viajará a Roma a participar de la inauguración del papado de León XIV, sucesor de Francisco. Foto: Mieli en X.

La reaparición se produjo después de que permaneciera cinco días internado en el Policlínico Gemelli de Roma. Tras recibir el alta el sábado, el Papa regresó al Vaticano y comenzó a retomar progresivamente sus compromisos públicos.

Durante la audiencia, León XIV centró su catequesis en el valor del matrimonio y la familia, y destacó la responsabilidad de la sociedad y de los dirigentes políticos y culturales en el acompañamiento de los hogares. También retomó conceptos relacionados con la dignidad humana y la protección de la vida.

Antes de dar paso a su alocución centrada en la familia y el matrimonio según los postulados de la constitución pastoral Gaudium et Spes, León XIV dedicó palabras de gratitud por el acompañamiento recibido tras la operación: “Gracias por su apoyo, por sus oraciones, gracias a Dios por su generosidad”.

La recuperación del papa León XIV tras la operación

El Santo Pontífice fue intervenido quirúrgicamente el 13 de octubre en el Policlínico Gemelli, donde le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho por un adenocarcinoma pulmonar. Según la información difundida sobre el procedimiento, la operación se desarrolló sin complicaciones.

Después de cinco días de internación, recibió el alta médica y continuó con su recuperación en el Vaticano. Su primera aparición pública posterior a la intervención había sido el domingo 18 de octubre, cuando presidió el rezo del Ángelus ante miles de personas.

En aquella oportunidad, el Papa agradeció las muestras de apoyo y las oraciones que recibió durante su internación. “Gracias a los que rezaron por mí, iré reintegrándome gradualmente a mis tareas”, expresó.

La audiencia de este miércoles representó un nuevo paso en ese proceso de reincorporación a sus actividades habituales.

Qué se sabe sobre la visita del Papa a la Argentina

La recuperación de León XIV también está vinculada con los preparativos de su próximo viaje a la Argentina, previsto para el período comprendido entre el 8 y el 11 de noviembre.

De acuerdo con la información difundida, la agenda contempla actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján. La visita genera expectativas en el país, mientras el Vaticano avanza con la organización de los compromisos previstos.

En ese contexto, Stefano Margaritora, cirujano del Papa, señaló que no existen motivos clínicos que impidan el viaje. De todos modos, continúa retomando sus tareas de manera gradual después de la intervención quirúrgica.

En pocas palabras

  • Papa León XIV: Reapareció en audiencia general tras operación de pulmón.
  • Recuperación gradual: Retomará sus tareas y prepara visita a Argentina.
  • Mensaje a fieles: Destacó la importancia del matrimonio y la familia.
Resumen generado por Thinkindot AI
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