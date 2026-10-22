Se adelantó la alerta por tormentas fuertes en el AMBA: ráfagas y posible caída de granizo

La alerta amarilla implica que pueden registrarse fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupciones momentáneas de las actividades cotidianas.

Ante este escenario, se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales y tomar precauciones frente a las posibles ráfagas, la actividad eléctrica y los anegamientos temporarios.

Cómo seguirá el tiempo el viernes en la Ciudad y el Conurbano

El mal tiempo también podría extenderse durante el viernes 23 de octubre. El pronóstico oficial anticipa chaparrones y lloviznas desde la madrugada hasta la tarde, por lo que las condiciones inestables podrían persistir durante buena parte de la jornada.

El nuevo episodio de lluvias se suma a varios días de nubosidad y precipitaciones en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano. En paralelo, las fuertes lluvias registradas en Brasil contribuyeron a las crecidas de ríos en zonas del centro del país y el Litoral, donde se reportaron anegamientos e inundaciones.

Mientras se espera la evolución del sistema de tormentas, el foco estará puesto en la intensidad de las precipitaciones durante la tarde y la noche de este jueves, así como en la posibilidad de que los acumulados superen los valores previstos en algunos puntos del AMBA.