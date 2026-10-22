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Se adelantó la alerta por tormentas fuertes en el AMBA: ráfagas y posible caída de granizo

Se esperan lluvias intensas, ráfagas de hasta 90 km/h, con acumulados de entre 40 y 70 milímetros en pocas horas.

Se adelantó la alerta por tormentas en el AMBA.

Se adelantó la alerta por tormentas en el AMBA.
Leé también Cómo cuidar una campera de lluvia para que siga impermeable por más tiempo
Cómo cuidar una campera de lluvia para que siga impermeable por más tiempo. (Imagen ilustrativa)

El aviso alcanza a la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. Según las previsiones oficiales, algunas tormentas podrían ser localmente fuertes o puntualmente severas, con abundante caída de agua en períodos cortos y actividad eléctrica frecuente.

De acuerdo con el pronóstico difundido por el Gobierno porteño en base al alerta del SMN, las ráfagas podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora, mientras que las precipitaciones acumuladas se ubicarían entre los 40 y los 70 milímetros en pocas horas. En algunos sectores, esos valores podrían superarse de manera puntual.

A qué hora llegan las tormentas al AMBA

La probabilidad de tormentas fuertes para la tarde de este jueves se ubica entre el 40% y el 70%, según el pronóstico del SMN. Para la noche, cuando se espera el período de mayor intensidad, la posibilidad de precipitaciones asciende a un rango de entre el 70% y el 100%.

La alerta amarilla implica que pueden registrarse fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupciones momentáneas de las actividades cotidianas.

Ante este escenario, se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales y tomar precauciones frente a las posibles ráfagas, la actividad eléctrica y los anegamientos temporarios.

Cómo seguirá el tiempo el viernes en la Ciudad y el Conurbano

El mal tiempo también podría extenderse durante el viernes 23 de octubre. El pronóstico oficial anticipa chaparrones y lloviznas desde la madrugada hasta la tarde, por lo que las condiciones inestables podrían persistir durante buena parte de la jornada.

El nuevo episodio de lluvias se suma a varios días de nubosidad y precipitaciones en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano. En paralelo, las fuertes lluvias registradas en Brasil contribuyeron a las crecidas de ríos en zonas del centro del país y el Litoral, donde se reportaron anegamientos e inundaciones.

Mientras se espera la evolución del sistema de tormentas, el foco estará puesto en la intensidad de las precipitaciones durante la tarde y la noche de este jueves, así como en la posibilidad de que los acumulados superen los valores previstos en algunos puntos del AMBA.

En pocas palabras

  • Alerta amarilla: El SMN extendió la advertencia por tormentas fuertes a la tarde y noche del jueves en el AMBA.
  • Condiciones previstas: Se esperan lluvias intensas, ráfagas de hasta 90 km/h y posible caída de granizo con 40-70 mm de acumulado.
  • Pronóstico extendido: El mal tiempo continuaría con chaparrones y lloviznas durante la mayor parte del viernes.
Resumen generado por Thinkindot AI
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