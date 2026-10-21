Efecto "Super-Niño": las 13 provincias que están bajo alerta amarilla

Chubut: se esperan lluvias con valores de precipitación acumulada de entre 10 y 30 milímetros.

Neuquén: las condiciones meteorológicas pueden incluir precipitaciones y fenómenos asociados al mal tiempo.

Río Negro: se prevén condiciones inestables en sectores alcanzados por los avisos.

San Luis: se esperan fenómenos meteorológicos adversos, con variaciones en la intensidad según la zona.

Córdoba: el pronóstico contempla la posibilidad de tormentas y precipitaciones.

La Pampa: se advierte por lluvias y tormentas de variada intensidad.

Formosa: se esperan precipitaciones y tormentas, con posibilidad de fenómenos intensos.

Chaco: el pronóstico incluye condiciones de inestabilidad y posibles tormentas.

Corrientes: se prevén lluvias y tormentas en las zonas alcanzadas por la advertencia.

Misiones: se esperan precipitaciones y condiciones meteorológicas inestables.

Jujuy

Salta

San Juan

Los avisos pueden abarcar áreas específicas de cada provincia y tener distintos horarios de inicio y finalización. Por eso, es importante consultar el detalle actualizado del SMN para conocer qué localidades están incluidas.

El pronóstico del tiempo extendido en el AMBA

El reporte extendido del SMN anticipa un tramo final de la semana dominado por la humedad y el mal tiempo en la región metropolitana:

Jueves 22: Persistirá el cielo mayormente nublado, con probabilidad de tormentas hacia la tarde y la noche. Las marcas térmicas oscilarán entre los 15 °C de mínima y los 21 °C de máxima.

Viernes 23: Jornada inestable de principio a fin. Se aguardan lloviznas durante la madrugada y la mañana, mientras que por la tarde y la noche se prevén chaparrones. La temperatura irán de los 15 °C a los 20 °C .

Sábado 24: Día de mal tiempo persistente, con lloviznas a lo largo de toda la jornada. A pesar de las precipitaciones, se registrará un marcado ascenso térmico, con una mínima de 14 °C y una máxima que trepará hasta los 19 °C .

Domingo 25: Continuarán las lloviznas durante la madrugada y la mañana, mejorando hacia la tarde y la noche con cielo mayormente nublado. Se espera un fuerte descenso en las temperaturas, con valores de entre 13 °C y apenas 17 °C de máxima.

Cómo influye el fenómeno de El Niño en las lluvias en Argentina

Las alertas meteorológicas se conocen en un contexto de intensificación del fenómeno climático de El Niño, que se produce por el calentamiento anómalo de las aguas superficiales del océano Pacífico ecuatorial y modifica los patrones de circulación atmosférica.

El SMN informó en su reporte de octubre que existe una probabilidad del 100% de que la fase cálida de El Niño se mantenga durante el trimestre octubre-noviembre-diciembre de 2026. Los modelos también indican que el fenómeno podría continuar intensificándose.

Además, el pronóstico climático trimestral anticipa una mayor probabilidad de lluvias superiores a los valores normales en distintas regiones del país, especialmente en el Litoral y sectores del centro argentino.

Este escenario explica por qué los especialistas siguen de cerca la evolución de las precipitaciones, las crecidas de los ríos y el riesgo de anegamientos durante los próximos meses.

Sin embargo, "El Niño" no determina por sí solo la ocurrencia de cada tormenta ni permite atribuirle automáticamente un episodio puntual de lluvias intensas. Para conocer los riesgos de cada jornada es necesario consultar las alertas y los pronósticos específicos del SMN.