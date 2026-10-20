Después de la salida del sol: cuándo vuelven las lluvias a Buenos Aires y cómo estará el tiempo el fin de semana

20 OCT | #ATENCIÓN Nuevo periodo de lluvias y tormentas en el norte del Litoral que pueden complicar el panoroma hídrico en la región.A partir de mañana y hasta el domingo, inclusive, la precipitación acumulada puede superar los 100 mm https://t.co/7W8qLzywHa — SMN Argentina (@SMN_Argentina) October 20, 2026

Por la tarde, el panorama mejoraría y la máxima alcanzaría los 20 grados, sin probabilidades de lluvias previstas para ese período.

El sábado 24, en cambio, las condiciones volverían a desmejorar. Se esperan lloviznas con probabilidades de hasta el 40% durante toda la jornada, acompañadas por temperaturas que oscilarán entre los 14 y los 18 grados, además, durante la tarde y la noche podrían registrarse ráfagas de viento del sudeste de hasta 50 km/h, lo que acentuaría la sensación de frescura.

Pronóstico extendido en Buenos Aires

Según el pronóstico proporcionado, estas son las condiciones previstas para los próximos días:

Miércoles 21 de octubre: cielo parcialmente nublado durante toda la jornada, con una temperatura máxima de 21 grados. La probabilidad de precipitaciones será del 10%. No se informó la mínima.

cielo parcialmente nublado durante toda la jornada, con una temperatura máxima de 21 grados. La probabilidad de precipitaciones será del 10%. No se informó la mínima. Jueves 22 de octubre: cielo mayormente nublado, con una mínima de 15 grados y una máxima de 19. Hacia la noche habrá un 10% de probabilidades de lluvias.

cielo mayormente nublado, con una mínima de 15 grados y una máxima de 19. Hacia la noche habrá un 10% de probabilidades de lluvias. Viernes 23 de octubre: posibles chaparrones durante la madrugada y la mañana, con probabilidades de hasta el 40%. La mínima será de 16 grados y la máxima de 20. Por la tarde no se esperan precipitaciones.

posibles chaparrones durante la madrugada y la mañana, con probabilidades de hasta el 40%. La mínima será de 16 grados y la máxima de 20. Por la tarde no se esperan precipitaciones. Sábado 24 de octubre: jornada inestable, con hasta un 40% de probabilidades de lloviznas. La temperatura oscilará entre los 14 y los 18 grados, con ráfagas del sudeste de hasta 50 km/h.

jornada inestable, con hasta un 40% de probabilidades de lloviznas. La temperatura oscilará entre los 14 y los 18 grados, con ráfagas del sudeste de hasta 50 km/h. Domingo 25 de octubre: cielo mayormente nublado, con una mínima de 12 grados y una máxima de 16. La probabilidad de precipitaciones será del 10%.

De esta manera, el domingo se perfila como la jornada más fría del período, con una máxima de apenas 16 grados y condiciones mayormente nubladas.

El pronóstico anticipa así un fin de semana fresco en Buenos Aires, con posibles lluvias durante el sábado y una disminución de las temperaturas hacia el domingo.