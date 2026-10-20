En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Actualidad
LLuvias
Buenos Aires
Clima

Después de la salida del sol: cuándo vuelven las lluvias a Buenos Aires y cómo estará el tiempo el fin de semana

El pronóstico anticipa un cambio en las condiciones del tiempo en Buenos Aires, con probabilidades de descenso de las temperaturas y ráfagas de viento. Qué días podrían registrarse precipitaciones.

Vuelven las lluvias a Buenos Aires. (Foto: imagen generada por IA)

Vuelven las lluvias a Buenos Aires. (Foto: imagen generada por IA)

El tiempo en Buenos Aires podría cambiar durante los próximos días, con el regreso de las lluvias, un descenso de las temperaturas y fuertes ráfagas de viento hacia el fin de semana. Según el pronóstico, las mayores probabilidades de precipitaciones se concentrarán entre el viernes 23 y el sábado 24 de octubre.

Leé también Super-Niño: alerta mundial por los riesgos del fenómeno climático más peligroso en 76 años
Los fenómenos causados por el Niño serán más graves hacia fin de Año (Foto: OMM)

Después de jornadas con nubosidad variable y temperaturas cercanas a los 20 grados, el viernes podrían registrarse chaparrones durante la madrugada y la mañana, con probabilidades de hasta el 40%. Sin embargo, las condiciones mejorarían durante la tarde, cuando la posibilidad de lluvias descendería al 0%.

Para el sábado, en tanto, se espera una jornada más fresca e inestable, con probabilidades de lloviznas durante todo el día y ráfagas de viento del sudeste que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora.

De acuerdo con las previsiones, el viernes 23 de octubre será uno de los días con mayor probabilidad de precipitaciones en Buenos Aires. Durante la madrugada y la mañana, las posibilidades de chaparrones llegarán al 40%, mientras que la temperatura mínima se ubicará alrededor de los 16 grados.

Por la tarde, el panorama mejoraría y la máxima alcanzaría los 20 grados, sin probabilidades de lluvias previstas para ese período.

El sábado 24, en cambio, las condiciones volverían a desmejorar. Se esperan lloviznas con probabilidades de hasta el 40% durante toda la jornada, acompañadas por temperaturas que oscilarán entre los 14 y los 18 grados, además, durante la tarde y la noche podrían registrarse ráfagas de viento del sudeste de hasta 50 km/h, lo que acentuaría la sensación de frescura.

Pronóstico extendido en Buenos Aires

Según el pronóstico proporcionado, estas son las condiciones previstas para los próximos días:

  • Miércoles 21 de octubre: cielo parcialmente nublado durante toda la jornada, con una temperatura máxima de 21 grados. La probabilidad de precipitaciones será del 10%. No se informó la mínima.
  • Jueves 22 de octubre: cielo mayormente nublado, con una mínima de 15 grados y una máxima de 19. Hacia la noche habrá un 10% de probabilidades de lluvias.
  • Viernes 23 de octubre: posibles chaparrones durante la madrugada y la mañana, con probabilidades de hasta el 40%. La mínima será de 16 grados y la máxima de 20. Por la tarde no se esperan precipitaciones.
  • Sábado 24 de octubre: jornada inestable, con hasta un 40% de probabilidades de lloviznas. La temperatura oscilará entre los 14 y los 18 grados, con ráfagas del sudeste de hasta 50 km/h.
  • Domingo 25 de octubre: cielo mayormente nublado, con una mínima de 12 grados y una máxima de 16. La probabilidad de precipitaciones será del 10%.

De esta manera, el domingo se perfila como la jornada más fría del período, con una máxima de apenas 16 grados y condiciones mayormente nubladas.

El pronóstico anticipa así un fin de semana fresco en Buenos Aires, con posibles lluvias durante el sábado y una disminución de las temperaturas hacia el domingo.

En pocas palabras

  • Vuelven las lluvias: El tiempo en Buenos Aires cambiará con lluvias y descenso de temperaturas este fin de semana.
  • Pronóstico por día: Se esperan chaparrones el viernes 23 y lloviznas el sábado 24 de octubre con ráfagas de viento.
  • Fin de semana fresco: El domingo 25 será el día más frío con máxima de 16 grados y cielo nublado.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
LLuvias Buenos Aires
Notas relacionadas
¿Cómo estará el clima en el AMBA y qué provincias están bajo alerta por tormentas y vientos?
Clima en Buenos Aires: qué temperaturas se esperan y cuándo vuelven los días soleados
El gobierno porteño intimó a metrodelegados a garantizar el 50% del servicio de subtes y premetro

Últimas Noticias

Más sobre Actualidad

Más sobre Actualidad

Te puede interesar