La carrera de Ryduan Palermo: de Estudiantes al fútbol del exterior

Ryduan comenzó su formación en las divisiones inferiores de Estudiantes de La Plata, donde dio sus primeros pasos como futbolista. Después continuó su desarrollo en Arsenal de Sarandí, club en el que firmó su primer contrato profesional en 2017.

En 2018 tuvo su primera experiencia internacional cuando pasó a préstamo a Santiago Morning, de Chile. Allí convirtió un gol en su debut. Un año después se incorporó a Tlaxcala FC, de México, y posteriormente llegó a Marathón, de Honduras, donde disputó competencias locales e internacionales.

En 2021 continuó su carrera en España, con la camiseta de SD Lenense. Más tarde desembarcó en Italia, donde pasó por distintos equipos del ascenso: Villacidrese, Martina, Carrarese y Team Altamura. Su último club fue Martina, antes de anunciar el final de su etapa como profesional.

Además, durante su formación recibió convocatorias para integrar las selecciones juveniles de la Argentina, entre ellas la Sub 17.

El peso de llevar el apellido de Martín Palermo

A lo largo de su carrera, Ryduan también tuvo que convivir con la comparación permanente con su padre, Martín Palermo, máximo goleador histórico de Boca Juniors y una de las figuras más reconocidas del fútbol argentino.

En una entrevista anterior, el propio delantero había reconocido que llevar ese apellido le generaba presión cada vez que ingresaba a una cancha.

"Me costó ser el hijo de Martín Palermo porque siempre que entraba a una cancha tenía eso en la cabeza, pensaba que todos me iban a estar mirando", había contado.

También había manifestado su ilusión de poder jugar algún día en Boca, aunque finalmente su recorrido profesional se desarrolló en clubes de distintos países y, principalmente, en categorías del ascenso.