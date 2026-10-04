"Dibu" Martínez anticipó cómo será la despedida de Messi y sorprendió al hablar de la camiseta 10

“Fue uno de los mayores honores que tengo en mi carrera, tratar de ayudarlo a que consiguiera lo que tanto deseaba porque es el mejor jugador de la historia y me siento parte de eso gracias a Dios”, afirmó.

El vínculo entre ambos se fortaleció especialmente durante los últimos años, en los que la Selección consiguió varios de los títulos más importantes de su historia. Ahora, con la despedida de Messi cada vez más cerca, Martínez anticipó que el plantel buscará acompañarlo para que pueda vivir la jornada de la mejor manera.

La goleada frente a Burkina Faso fue el último partido antes del encuentro ante Benín, que tendrá como escenario al Monumental. Allí, la atención estará puesta en la presencia de Messi y en el homenaje que recibirá antes y durante su última presentación con la camiseta argentina.

Nicolás Paz, el nombre que aparece para la camiseta número 10

La salida de Messi también abre uno de los interrogantes que acompañarán a la Selección en la próxima etapa: quién utilizará la histórica camiseta número 10. Consultado al respecto, Martínez mencionó a Nicolás Paz como uno de los futbolistas que aparece con mayores posibilidades.

“Hay muchos chicos, la verdad, que la pueden usar. Obviamente, hasta la próxima fecha FIFA no creo que se use, la va a usar Leo, pero Nico va picando en punta”, señaló el arquero.

La referencia de Martínez se suma a las señales que el propio arquero ya había dado en redes sociales sobre el mediocampista. Paz viene ganando protagonismo y aparece entre los jóvenes que forman parte del recambio que Lionel Scaloni viene observando para el futuro del seleccionado.

El futbolista surgido de las divisiones inferiores del Real Madrid atraviesa una etapa de crecimiento y se convirtió en una de las alternativas jóvenes que comenzaron a tener mayor presencia alrededor del equipo nacional. La mención de Martínez vuelve a instalarlo entre los nombres que podrían asumir un papel importante en la nueva etapa.

Dibu Martínez confirmó que quiere seguir en la Selección

Más allá de la despedida de Messi, Martínez también dejó atrás las dudas que había manifestado meses atrás sobre su continuidad con la camiseta argentina. Después de la derrota en la final del Mundial, el arquero había reconocido que necesitaba tiempo para procesar lo ocurrido y tomar distancia.

Ahora, con el nuevo escenario que atraviesa la Selección y a las puertas del último partido de Messi, Martínez volvió a mostrarse dispuesto a continuar formando parte del plantel. Su presencia se mantiene como una de las piezas de experiencia dentro de un equipo que comienza a transitar una etapa diferente.

La despedida del capitán marcará, así, un punto de inflexión para el seleccionado. Mientras Messi se prepara para su último encuentro, los referentes que compartieron buena parte de su ciclo comienzan a asumir el desafío de acompañar la renovación del equipo y darle paso a las nuevas generaciones.