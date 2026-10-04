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Emiliano Dibu Martínez
Despedida del 10

"Dibu" Martínez anticipó cómo será la despedida de Messi y sorprendió al hablar de la camiseta 10

El arquero de la Selección argentina habló después de la goleada ante Burkina Faso y contó cómo imagina el último partido de Lionel Messi con la Albiceleste. Además, mencionó al jugador que aparece como uno de los candidatos para heredar la número 10.

Dibu Martínez anticipó cómo será la despedida de Messi y sorprendió al hablar de la camiseta 10

"Dibu" Martínez anticipó cómo será la despedida de Messi y sorprendió al hablar de la camiseta 10

Emiliano “Dibu” Martínez volvió a hablar después de la goleada 7-0 de la Selección argentina ante Burkina Faso y dejó algunas definiciones sobre el futuro del equipo. El arquero se refirió especialmente al último partido de Lionel Messi con la camiseta albiceleste y anticipó cómo imagina una noche que estará marcada por la despedida del capitán.

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Messi jugará este martes ante Benín en el estadio Monumental su último encuentro con la Selección argentina. Para Martínez, uno de sus compañeros más cercanos durante los últimos años, el objetivo será que el rosarino pueda disfrutar al máximo de una jornada cargada de emoción y reconocimiento.

Trataremos que lo disfrute lo máximo posible. Llenarlo de mimos, de besos y que sea feliz”, expresó el arquero, quien destacó la relación que construyó con el capitán y el lugar que ocupó en uno de los períodos más exitosos de la historia reciente del seleccionado.

El reconocimiento de Dibu a Messi después de compartir los años más importantes

Martínez también habló desde un lugar personal sobre lo que significó haber acompañado a Messi durante este proceso. El arquero remarcó que haber contribuido a que el delantero alcanzara los objetivos que perseguía representa uno de los mayores honores de su carrera profesional.

Fue uno de los mayores honores que tengo en mi carrera, tratar de ayudarlo a que consiguiera lo que tanto deseaba porque es el mejor jugador de la historia y me siento parte de eso gracias a Dios”, afirmó.

El vínculo entre ambos se fortaleció especialmente durante los últimos años, en los que la Selección consiguió varios de los títulos más importantes de su historia. Ahora, con la despedida de Messi cada vez más cerca, Martínez anticipó que el plantel buscará acompañarlo para que pueda vivir la jornada de la mejor manera.

La goleada frente a Burkina Faso fue el último partido antes del encuentro ante Benín, que tendrá como escenario al Monumental. Allí, la atención estará puesta en la presencia de Messi y en el homenaje que recibirá antes y durante su última presentación con la camiseta argentina.

Nicolás Paz, el nombre que aparece para la camiseta número 10

La salida de Messi también abre uno de los interrogantes que acompañarán a la Selección en la próxima etapa: quién utilizará la histórica camiseta número 10. Consultado al respecto, Martínez mencionó a Nicolás Paz como uno de los futbolistas que aparece con mayores posibilidades.

Hay muchos chicos, la verdad, que la pueden usar. Obviamente, hasta la próxima fecha FIFA no creo que se use, la va a usar Leo, pero Nico va picando en punta”, señaló el arquero.

La referencia de Martínez se suma a las señales que el propio arquero ya había dado en redes sociales sobre el mediocampista. Paz viene ganando protagonismo y aparece entre los jóvenes que forman parte del recambio que Lionel Scaloni viene observando para el futuro del seleccionado.

El futbolista surgido de las divisiones inferiores del Real Madrid atraviesa una etapa de crecimiento y se convirtió en una de las alternativas jóvenes que comenzaron a tener mayor presencia alrededor del equipo nacional. La mención de Martínez vuelve a instalarlo entre los nombres que podrían asumir un papel importante en la nueva etapa.

Dibu Martínez confirmó que quiere seguir en la Selección

Más allá de la despedida de Messi, Martínez también dejó atrás las dudas que había manifestado meses atrás sobre su continuidad con la camiseta argentina. Después de la derrota en la final del Mundial, el arquero había reconocido que necesitaba tiempo para procesar lo ocurrido y tomar distancia.

Ahora, con el nuevo escenario que atraviesa la Selección y a las puertas del último partido de Messi, Martínez volvió a mostrarse dispuesto a continuar formando parte del plantel. Su presencia se mantiene como una de las piezas de experiencia dentro de un equipo que comienza a transitar una etapa diferente.

La despedida del capitán marcará, así, un punto de inflexión para el seleccionado. Mientras Messi se prepara para su último encuentro, los referentes que compartieron buena parte de su ciclo comienzan a asumir el desafío de acompañar la renovación del equipo y darle paso a las nuevas generaciones.

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