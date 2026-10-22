En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Messi
FÚTBOL

El contundente mensaje de Lionel Messi a miles de jóvenes en España: "Hay que..."

Lionel Messi habló ante 6.000 personas en el Palacio de los Deportes de Oviedo y dejó una profunda reflexión a miles de jóvenes.

(Foto: EFE)

(Foto: EFE)

Lionel Messi volvió a demostrar que su impacto y trascendencia superan con creces los límites del campo de juego. Este jueves, el excapitán de la Selección argentina encabezó un multitudinario encuentro que convocó a más de 6.000 personas en las instalaciones del Palacio de los Deportes de Oviedo, en España. Allí brindó una charla dirigida especialmente a los jóvenes, dejando reflexiones centradas en el esfuerzo diario, la perseverancia y la importancia de asimilar los tropiezos deportivos y personales.

Leé también Comenzó la era post Messi: los posibles rivales de la Selección Argentina para la fecha FIFA de noviembre
La Selección Argentina se prepara para los amistosos de noviembre sin Lionel Messi.

El auditorio lució colmado y contó con la presencia destacada de más de 1.500 escolares pertenecientes a 40 centros educativos de la región de Asturias, quienes participaron activamente en el marco de la iniciativa institucional "Toma la Palabra". Emocionado por el recibimiento, el rosarino abrió el encuentro con palabras de gratitud: “Ver que me siguen teniendo este cariño en España es una felicidad enorme. Es un orgullo estar aquí con ustedes”.

Cuál fue el consejo que les dio Lionel Messi a los jóvenes sobre el éxito y los tropiezos

A lo largo del conversatorio, el astro mundial compartió una enseñanza valiosa sobre el valor del recorrido por encima de los logros finales. “Hay que disfrutar mucho más del proceso, porque llegar a una final es complicado y ganar aún más. Lo que quieres es ganar, pero lo importante es haber disfrutado y hay que quedarse más allá del resultado”, enfatizó ante los miles de estudiantes presentes.

En esa misma línea, remarcó la importancia de capitalizar los momentos difíciles: “De las derrotas también se sacan cosas muy positivas, hay que aprender de ellas”, sosteniendo un mensaje centrado en la resiliencia.

Cómo superó la figura de Messi la rivalidad entre los clubes españoles

La convocatoria en el recinto de Asturias trascendió cualquier tipo de camiseta o color partidario. Entre el público asistente se destacaron múltiples hinchas del Real Madrid que no quisieron perderse la oportunidad histórica de ver de cerca al campeón del mundo. Tal fue el caso de Ian Arnaiz Santiago y Leo González Reguera, dos amigos que juegan juntos en el club Avilés y expresaron en diálogo con el medio La Nueva España: “Messi es el mejor del mundo, queríamos venir a verlo”, priorizando su admiración sobre su simpatía por el equipo madrileño.

Asimismo, Adri Marín, quien se definió como fanático del conjunto merengue, resumió la devoción generalizada con brevedad: “Me gusta el fútbol”. La jornada contó además con la participación del exjugador del Sporting de Gijón Nacho Cases e invitados de las delegaciones del Sporting y del Oviedo Genuine, reflejando una postal de compañerismo en torno a la figura del diez.

La expectativa por el evento se vivió intensamente desde varias horas antes del inicio. En las puertas de acceso al Palacio de los Deportes se agolparon cientos de fanáticos con camisetas número 10, banderas argentinas y pancartas. Entre ellos, Siro Durán, un argentino que esperó más de tres horas para intentar conseguir una firma, resumió el sentir popular: “Messi lo es todo, simboliza la necesidad de no rendirse”. Del mismo modo, Matías Zucherino, de ocho años, captó la atención con un cartel propio que rezaba: “Por papá amo Argentina, por vos el fútbol”.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Messi
Notas relacionadas
Nueva encuesta del Balón de Oro reavivó la rivalidad entre Messi y Cristiano: la llamativa diferencia
El emotivo recuerdo de Lionel Messi a su padre antes de recibir el Premio Princesa de Asturias
"Está...": la inesperada revelación de Luis Suárez sobre Lionel Messi tras su retiro de la Selección Argentina

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar