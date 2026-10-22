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"Seguramente lo...": el emotivo recuerdo de Lionel Messi a su padre antes de recibir el Premio Princesa de Asturias

Lionel Messi llegó a Oviedo para recibir el Princesa de Asturias y recordó a su papá Jorge. Los detalles de la distinción.

Lionel Messi y Antonela Roccuzzo.

Lionel Messi y Antonela Roccuzzo.

En la antesala de una de las jornadas más emotivas de su carrera fuera de las canchas, Lionel Messi rompió el protocolo, firmó autógrafos y recordó con profunda emoción a su padre antes de recibir oficialmente el Premio Princesa de Asturias de los Deportes en la ciudad de Oviedo. El capitán de la Selección argentina y figura del Inter Miami CF desembarcó en la capital asturiana para participar de la ceremonia de entrega, marcando el significado único que este galardón posee para todo su núcleo familiar.

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En diálogo con la agencia EFE desde las instalaciones del Hotel de la Reconquista, el rosarino reveló que la distinción guardaba una carga sentimental muy grande en relación con su padre, Jorge Messi, quien falleció el pasado 8 de agosto. Según relató el propio futbolista, su progenitor se encontraba “muy ilusionado y muy feliz” ante la noticia del reconocimiento y le había insistido de manera constante para que realizara el viaje a España, sorteando las complicaciones de calendario que le imponía su actividad en Estados Unidos.

A la hora de definir el alcance de la premiación, el astro argentino remarcó que se trata de un logro que “va más allá de lo que uno hace dentro de la cancha”, agregando conmovido que su padre “seguramente lo estará disfrutando también” desde donde esté.

Qué valores destacó Lionel Messi sobre su formación en Rosario y en el Barcelona

Durante la entrevista, el diez hizo hincapié en la importancia de la educación recibida en sus primeros años de vida en Rosario, destacando los valores de compromiso, respeto y solidaridad que sus padres le inculcaron desde la infancia. “Son los mismos que hoy, junto a Antonela, tratamos de transmitirles a nuestros tres hijos”, profundizó sobre el rol cotidiano en su hogar.

Asimismo, repasó su etapa de crecimiento institucional y humano en las filas del Barcelona, el club de su vida, donde aprendió que el éxito deportivo es una derivación del esfuerzo constante y la responsabilidad: “El fútbol es una consecuencia de muchas cosas que se tienen que hacer, muchas responsabilidades que uno tiene antes de ir a entrenar o jugar”, analizó.

En relación con su mentalidad competitiva, reafirmó la premisa con la que construyó su trayectoria profesional admitiendo que “se entrena como se juega no son solo palabras” y confesando que no le gusta perder “ni los partiditos cortos de los entrenamientos”.

Por qué el jurado le otorgó el Premio Princesa de Asturias a Lionel Messi

El jurado encargado de la distinción resolvió premiar al capitán argentino no solo por su “deslumbrante talento” y su “excepcional trayectoria”, sino también por su “formidable y continuada labor solidaria para promover el acceso a la educación y el cuidado de la salud de los niños más desfavorecidos”.

En ese aspecto, se valoró el acompañamiento del futbolista al SJD Pediatric Cancer Center Barcelona y las donaciones destinadas a paliar desastres naturales, como los incendios en Madrid. “Siempre intentamos colaborar y ayudar en lo que podemos”, sostuvo Messi, aclarando que muchas de sus acciones benéficas se realizaron “sin que se entere nadie”, movido por el deseo de ayudar de corazón.

Con este reconocimiento, el rosarino inscribe su nombre en una nómina de galardonados que en los últimos años incluyó a figuras y entidades de la talla de Serena Williams, Carolina Marín, Eliud Kipchoge, la Fundación Olímpica para los Refugiados, el Equipo Olímpico de Refugiados, Teresa Perales, Carlos Sainz, Lindsey Vonn, los alpinistas Reinhold Messner y Krzysztof Wielicki, y la selección de rugby de Nueva Zelanda, los All Blacks.

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