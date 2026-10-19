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Batalla por los votos

Nueva encuesta del Balón de Oro 2026 reavivó la rivalidad entre Messi y Cristiano: la llamativa diferencia

La organización lanzó una encuesta para que los fanáticos elijan la mejor temporada entre los ganadores del premio.

La nueva encuesta del Balón de Oro 2026 reavivó la rivalidad entre Messi y Cristiano: la diferencia que llamó la atención

La nueva encuesta del Balón de Oro 2026 reavivó la rivalidad entre Messi y Cristiano: la diferencia que llamó la atención

La discusión sobre quién tuvo la mejor temporada de la historia del fútbol sumó una nueva instancia. La página oficial del Balón de Oro lanzó una votación para que los aficionados elijan al ganador más destacado de todos los tiempos, en una iniciativa que enfrenta distintas generaciones de figuras del deporte.

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(Foto: Instagram @tomas_aranda7)

La propuesta, denominada BOAT, comenzó a principios de octubre y permanecerá abierta hasta el 27 de octubre a las 00.00, según el horario de París. A diferencia de una elección al mejor futbolista en términos generales, la dinámica invita a seleccionar una campaña específica entre las temporadas de los jugadores que conquistaron el galardón.

La participación tiene un costo de un euro por voto. Además, los usuarios pueden volver a votar por el mismo futbolista o elegir otro de los premios incluidos en la plataforma.

Cristiano Ronaldo lidera la encuesta y Messi ocupa el segundo lugar

De acuerdo con los porcentajes difundidos hasta el momento, el Balón de Oro que Cristiano Ronaldo obtuvo en 2008 se encuentra al frente de la votación, con el 62% de los votos.

El reconocimiento llegó durante su etapa en el Manchester United, en una temporada en la que el equipo inglés conquistó la Premier League y la Liga de Campeones. Además, el delantero portugués terminó como máximo goleador de Europa en el campeonato local, con 31 tantos. A esos logros se sumaron la Community Shield y el Mundial de Clubes de 2008.

En el segundo puesto aparece Lionel Messi con su Balón de Oro de 2012, que reúne el 13% de los votos. Ese premio fue el cuarto consecutivo para el capitán de la Selección argentina, después de un año calendario extraordinario en el que convirtió 91 goles en 69 partidos.

Otra campaña del rosarino también figura entre las más elegidas: su Balón de Oro de 2023 registra el 9%. En ese período, Messi ganó la Ligue 1 y la Supercopa de Francia con el Paris Saint-Germain, además de haber conquistado el Mundial de Qatar 2022 con la Selección argentina.

Cómo sigue el ranking del BOAT

La votación también registra otros premios de Cristiano Ronaldo entre las campañas con mayor respaldo. Su Balón de Oro de 2007 aparece con el 7%, mientras que el de 2016 reúne el 2%.

En tanto, los reconocimientos de Messi de 2009, 2011, 2015 y 2019, junto con los de Cristiano Ronaldo de 2013 y 2014, registran un 1% cada uno, según los datos difundidos.

La iniciativa reúne a diez futbolistas que ganaron el Balón de Oro en al menos dos oportunidades. Además de Messi y Cristiano Ronaldo, la lista incluye a Ronaldo Nazário, Marco van Basten, Michel Platini, Karl-Heinz Rummenigge, Kevin Keegan, Franz Beckenbauer, Johan Cruyff y Alfredo Di Stéfano.

Entre los antecedentes más destacados, Ronaldo Nazário recibió el premio en 1997 y 2002; Van Basten lo consiguió en 1988, 1989 y 1992; Platini fue distinguido en 1983, 1984 y 1985; y Cruyff lo ganó en 1971, 1973 y 1974.

Cómo votar por el mejor Balón de Oro de la historia

Los interesados pueden ingresar a la página oficial del Balón de Oro, buscar la iniciativa BOAT y seleccionar la edición del premio que consideran más destacada. Cada participación cuesta un euro y la plataforma permite consultar los porcentajes acumulados por los candidatos.

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