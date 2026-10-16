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Es oficial: se confirmaron los próximos amistosos de la Selección Argentina para la fecha FIFA de noviembre

La Selección Argentina confirmó a los rivales para la fecha FIFA de noviembre. Arranca la era post Messi con Cuti Romero de capitán.

La Selección Argentina confirmó a los rivales para la fecha FIFA de noviembre. 

La Selección Argentina confirmó a los rivales para la fecha FIFA de noviembre. 

La agenda de la Selección Argentina para el cierre del año quedó completamente definida. Tras la emotiva despedida de Lionel Messi vivida en el Estadio Mâs Monumental frente a Benín, la Asociación del Fútbol Argentino oficializó los rivales, las fechas y los escenarios en los que el combinado nacional disputará la última fecha FIFA del año, marco que marcará el inicio formal de la era post Messi.

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El primer desafío para la Albiceleste será nada menos que una nueva edición del clásico del Río de la Plata frente a Uruguay, el viernes 13 de noviembre en Buenos Aires. Según la información consignada por TyC Sports, la principal opción para albergar el encuentro es La Bombonera. La alternativa sobre la mesa es el Estadio Único de La Plata, recinto que actualmente se encuentra en etapa de refacciones, ya que tiene programado recibir a fines de noviembre el compromiso de la Selección Argentina femenina ante Alemania.

Pocos días después, la delegación nacional viajará hacia el interior del país para afrontar su segundo compromiso. El martes 17 de noviembre, Argentina chocará contra Costa Rica en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, una sede conocida para el plantel, donde viene de vencer a Bolivia durante su última gira.

Quién será el nuevo capitán de la Selección Argentina y cómo se prepara el equipo

Esta ventana internacional marcará una transición bisagra en el vestuario albiceleste. Ante la despedida definitiva de Lionel Messi y el retiro de Nicolás Otamendi del plano internacional, la nómina de Lionel Scaloni iniciará un nuevo recambio generacional y de liderazgo. En este nuevo contexto, Cristian "Cuti" Romero asumirá el rol de nuevo capitán del equipo.

Los duelos ante los charrúas y los ticos le permitirán a Scaloni seguir probando variantes tácticas y nombres propios en la antesala del comienzo de las Eliminatorias Sudamericanas, previsto para marzo de 2027. Cabe recordar que el seleccionado argentino ya se encuentra clasificado al Mundial 2030 por su condición de anfitrión.

Qué se sabe de la renovación de Lionel Scaloni como entrenador de la Selección

Más allá de la puesta a punto futbolística en el campo de juego, la última concentración del año podría traer novedades de peso en el plano institucional. Se proyectan avances concretos para la renovación del contrato de Lionel Scaloni al frente del cuerpo técnico.

El propio entrenador había dejado abierta la puerta para su continuidad tras el triunfo ante el seleccionado africano en Núñez: “Si todo va bien, seguiré siendo entrenador”, deslizó en la conferencia de prensa. De este modo, los dirigentes buscarán sellar el acuerdo contractual antes de cerrar la actividad oficial del 2026.

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