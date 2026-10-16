Es oficial: se confirmaron los próximos amistosos de la Selección Argentina para la fecha FIFA de noviembre

Los duelos ante los charrúas y los ticos le permitirán a Scaloni seguir probando variantes tácticas y nombres propios en la antesala del comienzo de las Eliminatorias Sudamericanas, previsto para marzo de 2027. Cabe recordar que el seleccionado argentino ya se encuentra clasificado al Mundial 2030 por su condición de anfitrión.

Qué se sabe de la renovación de Lionel Scaloni como entrenador de la Selección

Más allá de la puesta a punto futbolística en el campo de juego, la última concentración del año podría traer novedades de peso en el plano institucional. Se proyectan avances concretos para la renovación del contrato de Lionel Scaloni al frente del cuerpo técnico.

El propio entrenador había dejado abierta la puerta para su continuidad tras el triunfo ante el seleccionado africano en Núñez: “Si todo va bien, seguiré siendo entrenador”, deslizó en la conferencia de prensa. De este modo, los dirigentes buscarán sellar el acuerdo contractual antes de cerrar la actividad oficial del 2026.