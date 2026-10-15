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Preocupación en la Selección Argentina: Inter confirmó la lesión de Lautaro Martínez y ¿se pierde la fecha FIFA?

Crece la preocupación en la Selección Argentina por la confirmación de la lesión de Lautaro Martínez en Inter. Los detalles médicos.

Lautaro Martínez (Foto: Getty)

Lautaro Martínez (Foto: Getty)

Las alarmas se encendieron de manera simultánea en Milán y en el predio de Ezeiza. Los exámenes médicos realizados a primera hora de este jueves ratificaron que Lautaro Martínez se encuentra lesionado, una novedad que genera seria preocupación en el Inter y que repercute de forma directa en el cuerpo técnico de la Selección Argentina de cara a los compromisos internacionales del calendario.

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El atacante bahiense venía de registrar una actuación destacada en el plano individual al convertir un doblete durante la caída 4-3 frente al Brujas por la fase de liga de la UEFA Champions League. Sin embargo, el "Toro" concluyó el cotejo con molestias físicas que obligaron a someterlo a controles diagnósticos inmediatos.

Qué lesión tiene Lautaro Martínez y cuánto tiempo demandará su recuperación

Los chequeos médicos llevados a cabo en las instalaciones del Instituto Humanitas de Rozzano determinaron que el capitán nerazzurro padece “una distensión muscular en los flexores del muslo izquierdo”.

Pese a que la entidad italiana no difundió precisiones exactas respecto a los tiempos de rehabilitación, las estimaciones habituales para este cuadro marcan que estará fuera de las canchas por un período aproximado de entre cuatro y seis semanas.

Bajo ese cuadro de plazos, el goleador no solo quedará al margen de una seguidilla importante de encuentros en la Serie A y la Champions League con el Inter (frente a Bologna, Shakhtar Donetsk, Fiorentina, Venezia, el clásico ante Milan, Feyenoord y Como), sino que también se perdería la próxima fecha FIFA con la camiseta de la Selección Argentina, estipulada entre el 9 y el 17 de noviembre.

Cómo impacta la baja de Lautaro Martínez en el armado de la Selección Argentina

La eventual ausencia del centrodelantero representa un contratiempo importante para el equipo nacional en el marco de la planificación de sus próximos amistosos. Por estas horas, la AFA trabaja para terminar de ratificar un choque de jerarquía frente a Uruguay, que muy probablemente se dispute en La Bombonera, además de un segundo cotejo ante Costa Rica.

El atacante ex Racing venía de registrar un andar positivo en la última triple jornada de compromisos internacionales: tras fallar un tiro penal, convirtió en el rebote frente a Burkina Faso para encarrilar el triunfo 7-0 en el Estadio Mâs Monumental, sumando además dos asistencias en esa misma ventana.

En el plano de clubes, el atacante atraviesa un semestre con un registro de seis goles y una asistencia en siete presentaciones oficiales. Con este panorama, el Inter se verá obligado a reestructurar su línea ofensiva para afrontar las competencias sin su referente y capitán, mientras el seleccionado nacional sigue de cerca su evolución física.

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