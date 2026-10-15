Preocupación en la Selección Argentina: Inter confirmó la lesión de Lautaro Martínez y ¿se pierde la fecha FIFA?

Bajo ese cuadro de plazos, el goleador no solo quedará al margen de una seguidilla importante de encuentros en la Serie A y la Champions League con el Inter (frente a Bologna, Shakhtar Donetsk, Fiorentina, Venezia, el clásico ante Milan, Feyenoord y Como), sino que también se perdería la próxima fecha FIFA con la camiseta de la Selección Argentina, estipulada entre el 9 y el 17 de noviembre.

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La eventual ausencia del centrodelantero representa un contratiempo importante para el equipo nacional en el marco de la planificación de sus próximos amistosos. Por estas horas, la AFA trabaja para terminar de ratificar un choque de jerarquía frente a Uruguay, que muy probablemente se dispute en La Bombonera, además de un segundo cotejo ante Costa Rica.

El atacante ex Racing venía de registrar un andar positivo en la última triple jornada de compromisos internacionales: tras fallar un tiro penal, convirtió en el rebote frente a Burkina Faso para encarrilar el triunfo 7-0 en el Estadio Mâs Monumental, sumando además dos asistencias en esa misma ventana.

En el plano de clubes, el atacante atraviesa un semestre con un registro de seis goles y una asistencia en siete presentaciones oficiales. Con este panorama, el Inter se verá obligado a reestructurar su línea ofensiva para afrontar las competencias sin su referente y capitán, mientras el seleccionado nacional sigue de cerca su evolución física.