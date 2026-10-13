"Está...": la inesperada revelación de Luis Suárez sobre Lionel Messi tras su retiro de la Selección Argentina

Cuál es el próximo gran objetivo que buscan conseguir Lionel Messi y Luis Suárez

Con el ciclo albiceleste concluido, el astro argentino enfoca sus energías en las competencias de clubes dentro del fútbol estadounidense. Junto a Suárez y bajo la conducción técnica de Kily González, el Inter Miami se trazó como meta prioritaria la obtención de la Major League Soccer, la máxima corona de la franquicia de Florida.

“Seguir disfrutando ahora momentos acá para ayudar a ganar la MLS con Inter Miami”, subrayó Suárez sobre el propósito deportivo que persiguen en conjunto en esta etapa de sus carreras. Finalmente, el artillero reiteró su entusiasmo por mantenerse en el mismo vestuario: “Feliz de poder estar al lado de él, compartir grandes momentos”.