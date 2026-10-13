"Está...": la inesperada revelación de Luis Suárez sobre Lionel Messi tras su retiro de la Selección Argentina

La despedida de Lionel Messi del seleccionado nacional se vivió bajo un clima de profunda emotividad popular. Luego de representar al país durante años y de liderar la conquista de los certámenes más relevantes del fútbol mundial, el capitán rosarino le puso punto final a una etapa inolvidable con la camiseta albiceleste. En ese contexto, Luis Suárez, compañero en el Inter Miami y uno de sus mejores amigos dentro del ambiente del fútbol, rompió el silencio para exponer cómo transita el astro argentino sus primeros días tras la histórica decisión.