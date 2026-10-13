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"Está...": la inesperada revelación de Luis Suárez sobre Lionel Messi tras su retiro de la Selección Argentina

Luis Suárez contó detalles inéditos del presente de Lionel Messi tras su adiós a la Selección Argentina y reveló la meta que comparten.

Luis Suárez contó detalles inéditos del presente de Lionel Messi tras su adiós a la Selección Argentina.

Luis Suárez contó detalles inéditos del presente de Lionel Messi tras su adiós a la Selección Argentina.

La despedida de Lionel Messi del seleccionado nacional se vivió bajo un clima de profunda emotividad popular. Luego de representar al país durante años y de liderar la conquista de los certámenes más relevantes del fútbol mundial, el capitán rosarino le puso punto final a una etapa inolvidable con la camiseta albiceleste. En ese contexto, Luis Suárez, compañero en el Inter Miami y uno de sus mejores amigos dentro del ambiente del fútbol, rompió el silencio para exponer cómo transita el astro argentino sus primeros días tras la histórica decisión.

Leé también Scaloni sorprendió en una carrera de ciclismo en Buenos Aires y habló con A24 tras la despedida de Messi
Lionel Scaloni sorprendió en una carrera de ciclismo en Buenos Aires y habló con A24. (Foto: A24.com)

El atacante uruguayo, que construyó un lazo personal y profesional con la Pulga a lo largo de seis temporadas compartidas en el Barcelona entre 2014 y 2020, se reencontró con él en la Major League Soccer de los Estados Unidos. Su estrecha cercanía le permitió ofrecer una mirada sincera sobre el proceso emocional del diez: “Es natural que todos hayan visto la tristeza que mostraba por su partida de la selección, pero se siente aliviado y orgulloso porque dio todo lo que tenía, y alcanzó lo máximo posible con su país”.

Cómo evalúa Luis Suárez la trayectoria de Lionel Messi en la Selección Argentina

El testimonio del goleador charrúa valoró el camino recorrido por el rosarino, que incluyó etapas complejas como las caídas en las finales de la Copa América 2015 y 2016, seguidas por una era dorada en la que levantó la Copa América 2021, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024.

Para el atacante uruguayo, el dolor por la despedida convive armoniosamente con la satisfacción del deber cumplido. “Está muy orgulloso de haber dado todo lo que debía dar, y yo, por supuesto, estoy feliz de estar a su lado, de compartir momentos increíbles con él”, remarcó sobre la plenitud con la que su amigo contempla el legado construido en el combinado nacional.

Cuál es el próximo gran objetivo que buscan conseguir Lionel Messi y Luis Suárez

Con el ciclo albiceleste concluido, el astro argentino enfoca sus energías en las competencias de clubes dentro del fútbol estadounidense. Junto a Suárez y bajo la conducción técnica de Kily González, el Inter Miami se trazó como meta prioritaria la obtención de la Major League Soccer, la máxima corona de la franquicia de Florida.

“Seguir disfrutando ahora momentos acá para ayudar a ganar la MLS con Inter Miami”, subrayó Suárez sobre el propósito deportivo que persiguen en conjunto en esta etapa de sus carreras. Finalmente, el artillero reiteró su entusiasmo por mantenerse en el mismo vestuario: “Feliz de poder estar al lado de él, compartir grandes momentos”.

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