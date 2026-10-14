Escándalo en Manchester United por las declaraciones de Lisandro Martínez contra la CD: la respuesta del DT y las críticas de las leyendas

Wayne Rooney calificó las manifestaciones públicas del zaguero como una falta de respeto hacia el resto del plantel: “Para mí es una falta de respeto hacia sus compañeros de equipo. Además, hay muchos jugadores jóvenes en ese vestuario que buscan orientación en los futbolistas con experiencia”. En esa misma línea, el histórico goleador cuestionó el nivel del argentino en el campo: “Si soy sincero, probablemente sea uno de los jugadores que tendría que salir. Sus actuaciones no fueron lo suficientemente buenas”.

Por su parte, Paul Scholes centró sus críticas en la estructura defensiva y el aspecto físico de Martínez: “Hemos tenido a los mismos centrales durante dos o tres años y sabemos que no se puede ganar la Premier League con ellos. Que tu defensa central sea intimidado de esa manera fue puramente físico; es un crimen cómo permitió que marcaran ese gol”. En sintonía, Rio Ferdinand coincidió en el análisis técnico: “Está peleando con el hombre en lugar de ir a por el balón, cuando ya está en desventaja por su altura”.

Cómo reaccionó Michael Carrick ante las declaraciones de Lisandro Martínez

Frente a la controversia generada, el director técnico del Manchester United evitó polemizar de fondo aduciendo no haber visto la entrevista tras el compromiso internacional. “Después de un partido así vienes intentando sacar algo positivo, te sientes decepcionado y es normal que afloren las emociones. Como no las he visto, creo que no es el momento adecuado para hablar de ello”, expresó el entrenador.

De cara al futuro inmediato del grupo, Carrick remarcó la importancia del trabajo en conjunto: “A todos nos importa el equipo y lo demostramos de distintas formas, pero ahora toca permanecer unidos y seguir trabajando. Como grupo, no dudo de su unidad ni de sus ganas de ganar”.

Tras este duro tropiezo, el Manchester United retomará la actividad en la Premier League este domingo 18 de octubre de 2026 cuando visite a Leeds United, mientras que el próximo miércoles 21 de octubre viajará a Italia para medirse ante Como 1907 por la fase de liga de la Champions League.