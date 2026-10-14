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Escándalo en Manchester United por las declaraciones de Lisandro Martínez contra la CD: la respuesta del DT y las críticas de las leyendas

Lisandro Martínez criticó a la dirigencia del Manchester United tras caer en Champions. Rooney, Scholes y Ferdinand cruzaron al argentino.

Escándalo en Manchester United por las declaraciones de Lisandro Martínez contra la CD: la respuesta del DT y las críticas de las leyendas

La derrota 2-0 sufrida ante el Atlético de Madrid en el Estadio Metropolitano por la Champions League desencadenó una fuerte marejada institucional en el Manchester United. Consumado el resultado adverso en suelo español, Lisandro Martínez apuntó directamente contra la gestión del mercado de pases y reclamó mayor ambición dirigencial, desplazando por completo la atención del plano estrictamente deportivo hacia los despachos de Old Trafford.

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Nicolás Tagliafico - Lisandro Martínez. 

“Tengo que controlarme mucho, pero a veces es un reflejo del espejo de cómo está nuestro club en este momento”, disparó el defensor argentino en la zona mixta. Asimismo, remarcó la necesidad de contar con mayores alternativas para competir en el máximo nivel continental: “Esperábamos más desde arriba, que traigan más jugadores para competir. Espero más de nuestro director deportivo (Jason Wilcox), tengo que ser sincero”.

A su vez, el zaguero desvinculó de las responsabilidades al entrenador Michael Carrick y apuntó a una mirada más profunda sobre el presente institucional: “Se cambia al entrenador. ¿Y qué pasa con las otras áreas? Es fácil hablar de los entrenadores y de los jugadores, pero también tenemos que mirar otras áreas. Necesitamos más ambición, hablar más sobre ganar la Liga de Campeones y la Premier League”.

Qué dijeron las leyendas del Manchester United sobre las palabras y el rendimiento de Lisandro Martínez

Las declaraciones del futbolista de la Selección Argentina generaron una ola de repercusiones inmediatas entre históricos referentes de los "Diablos Rojos" que compartieron la época dorada bajo la conducción de Sir Alex Ferguson.

Wayne Rooney calificó las manifestaciones públicas del zaguero como una falta de respeto hacia el resto del plantel: “Para mí es una falta de respeto hacia sus compañeros de equipo. Además, hay muchos jugadores jóvenes en ese vestuario que buscan orientación en los futbolistas con experiencia”. En esa misma línea, el histórico goleador cuestionó el nivel del argentino en el campo: “Si soy sincero, probablemente sea uno de los jugadores que tendría que salir. Sus actuaciones no fueron lo suficientemente buenas”.

Por su parte, Paul Scholes centró sus críticas en la estructura defensiva y el aspecto físico de Martínez: “Hemos tenido a los mismos centrales durante dos o tres años y sabemos que no se puede ganar la Premier League con ellos. Que tu defensa central sea intimidado de esa manera fue puramente físico; es un crimen cómo permitió que marcaran ese gol”. En sintonía, Rio Ferdinand coincidió en el análisis técnico: “Está peleando con el hombre en lugar de ir a por el balón, cuando ya está en desventaja por su altura”.

Cómo reaccionó Michael Carrick ante las declaraciones de Lisandro Martínez

Frente a la controversia generada, el director técnico del Manchester United evitó polemizar de fondo aduciendo no haber visto la entrevista tras el compromiso internacional. “Después de un partido así vienes intentando sacar algo positivo, te sientes decepcionado y es normal que afloren las emociones. Como no las he visto, creo que no es el momento adecuado para hablar de ello”, expresó el entrenador.

De cara al futuro inmediato del grupo, Carrick remarcó la importancia del trabajo en conjunto: “A todos nos importa el equipo y lo demostramos de distintas formas, pero ahora toca permanecer unidos y seguir trabajando. Como grupo, no dudo de su unidad ni de sus ganas de ganar”.

Tras este duro tropiezo, el Manchester United retomará la actividad en la Premier League este domingo 18 de octubre de 2026 cuando visite a Leeds United, mientras que el próximo miércoles 21 de octubre viajará a Italia para medirse ante Como 1907 por la fase de liga de la Champions League.

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