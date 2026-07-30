El inesperado comentario de Nicolás Tagliafico a Lisandro Martínez que descontroló las redes sociales: "Yo te..."

Cómo fue el mensaje de agradecimiento de Lisandro Martínez en Gualeguay

Ajeno a la broma de su compañero pero conmovido por el afecto recibido tras disputar más de un mes y medio de competencia en la Copa del Mundo, el zaguero central acompañó sus fotos con palabras dirigidas a sus coterráneos: "No hay mejor abrazo que el de tu gente“.

Asimismo, el entrerriano expresó su gratitud por el homenaje preparado en su tierra natal. “Volver a Argentina y reencontrarme con tanta gente, especialmente en Gualeguay, fue un regalo enorme para mí y para mi familia. Gracias a todos los que viajaron desde distintos lugares para compartir ese momento”, escribió Licha.

Para cerrar su dedicatoria, el futbolista surgido en el fútbol argentino dejó en claro lo que representa el apoyo popular tras la exigente cita mundialista: “Gracias a cada persona que estuvo ahí y a todos los argentinos que me acompañan siempre. Ese apoyo significa muchísimo y me da todavía más fuerzas para seguir representando a nuestro país. Me llevo este recuerdo para toda la vida. Los quiero mucho”.