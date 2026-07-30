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El inesperado comentario de Nicolás Tagliafico a Lisandro Martínez que descontroló las redes sociales: "Yo te..."

El defensor del Manchester United fue homenajeado en Gualeguay y su compañero en la Selección Argentina no dejó pasar la oportunidad para hacerle un chiste.

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Nicolás Tagliafico - Lisandro Martínez. 

Nicolás Tagliafico - Lisandro Martínez. 

El plantel de la Selección argentina concluyó su extensa estadía en el Mundial 2026 luego de alcanzar la final del torneo ante España. Mientras varias de sus figuras ya se reincorporaron a sus respectivos clubes en Europa, otros futbolistas continúan en sus ciudades natales disfrutando de unos días de descanso junto a sus familias. Uno de los que regresó a sus pagos fue Lisandro Martínez, quien recibió un emotivo reconocimiento en Gualeguay, Entre Ríos, y terminó siendo protagonista de un divertido cruce en redes sociales con Nicolás Tagliafico.

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En el marco de los festejos organizados por su gente, al defensor del Manchester United le armaron un escenario en el que tomó la palabra para hablarle al público presente. La particular escenografía y la postura del futbolista fueron retratadas en una serie de imágenes que el propio jugador subió a sus plataformas digitales.

Qué le respondió Nicolás Tagliafico a Lisandro Martínez en las redes sociales

Al ver la publicación, la postal donde se lo observa a Martínez hablando en el micrófono frente a la multitud generó la reacción inmediata de Nicolás Tagliafico. La imagen, que a simple vista guardaba un enorme parecido con un acto de campaña política, motivó el desopilante comentario del lateral izquierdo.

“Yo te voto”, escribió Tagliafico acompañado por un emoji de risa. El ida y vuelta entre los dos defensores de la Albiceleste provocó la reacción de miles de hinchas y no tardó en volverse viral en las redes sociales.

Cómo fue el mensaje de agradecimiento de Lisandro Martínez en Gualeguay

Ajeno a la broma de su compañero pero conmovido por el afecto recibido tras disputar más de un mes y medio de competencia en la Copa del Mundo, el zaguero central acompañó sus fotos con palabras dirigidas a sus coterráneos: "No hay mejor abrazo que el de tu gente“.

Asimismo, el entrerriano expresó su gratitud por el homenaje preparado en su tierra natal. “Volver a Argentina y reencontrarme con tanta gente, especialmente en Gualeguay, fue un regalo enorme para mí y para mi familia. Gracias a todos los que viajaron desde distintos lugares para compartir ese momento”, escribió Licha.

Para cerrar su dedicatoria, el futbolista surgido en el fútbol argentino dejó en claro lo que representa el apoyo popular tras la exigente cita mundialista: “Gracias a cada persona que estuvo ahí y a todos los argentinos que me acompañan siempre. Ese apoyo significa muchísimo y me da todavía más fuerzas para seguir representando a nuestro país. Me llevo este recuerdo para toda la vida. Los quiero mucho”.

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