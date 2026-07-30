El inesperado comentario de Nicolás Tagliafico a Lisandro Martínez que descontroló las redes sociales: "Yo te..."

El plantel de la Selección argentina concluyó su extensa estadía en el Mundial 2026 luego de alcanzar la final del torneo ante España. Mientras varias de sus figuras ya se reincorporaron a sus respectivos clubes en Europa, otros futbolistas continúan en sus ciudades natales disfrutando de unos días de descanso junto a sus familias. Uno de los que regresó a sus pagos fue Lisandro Martínez, quien recibió un emotivo reconocimiento en Gualeguay, Entre Ríos, y terminó siendo protagonista de un divertido cruce en redes sociales con Nicolás Tagliafico.