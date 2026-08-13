La esposa de Lisandro Martínez se hizo un retoque estético y sorprendió al mostrar el resultado

Si bien las imágenes despertaron todo tipo de comentarios entre los usuarios, tanto Muriel López Benítez como el médico evitaron brindar detalles concretos acerca de cuál fue el procedimiento que se llevó adelante. Ninguno de los dos confirmó públicamente qué tratamiento específico se realizó.

Sin embargo, el contenido que Guido Chimenti difundió en sus redes sociales hizo que los seguidores prestaran especial atención a determinados detalles del rostro de la esposa de Lisandro Martínez. A partir del foco que tuvieron las fotografías y los videos, varios usuarios llegaron a la conclusión de que López Benítez se habría realizado un retoque estético en los labios.

La especulación surgió exclusivamente a partir de las imágenes difundidas, ya que no hubo una confirmación por parte de la protagonista ni del profesional que estuvo a cargo de la intervención. Por el momento, entonces, el procedimiento específico permanece sin precisiones oficiales.

El retoque se habría realizado durante el período de descanso que Lisandro Martínez y Muriel López Benítez pasaron en territorio argentino tras la finalización del Mundial 2026. Durante esos días, la pareja aprovechó para compartir tiempo con sus seres queridos y descansar en familia.

Uno de los destinos elegidos fue Gualeguay, donde el matrimonio disfrutó de sus vacaciones antes de que el futbolista tuviera que regresar a Europa para retomar sus compromisos deportivos con el Manchester United.

Así, mientras Lisandro Martínez se prepara para volver a la actividad futbolística, Muriel López Benítez llamó la atención por el cambio que mostró tras pasar por las manos del especialista Guido Chimenti. Las imágenes del resultado rápidamente despertaron comentarios y dejaron instalada la duda entre sus seguidores sobre el tratamiento que finalmente eligió realizarse.

Quién es Muriel López Benítez, la mujer del futbolista Lisandro Martínez

Muriel López Benítez es la mujer que acompaña a Lisandro Martínez, defensor de la Selección argentina y del Manchester United, tanto en los momentos más importantes de su carrera como en su vida familiar. En los últimos meses, su figura cobró mayor exposición y se convirtió en una de las protagonistas de las redes sociales vinculadas al entorno de la Scaloneta.

Oriunda de Gualeguay, Entre Ríos, Muriel mantiene una relación de larga data con el futbolista. Según trascendió, ambos se conocen desde la adolescencia y comenzaron su historia de amor cuando eran muy jóvenes. Con el crecimiento de la carrera de Lisandro, ella también fue ganando presencia pública y suele compartir distintos momentos de su vida junto al jugador.

La pareja tiene una hija, Aurora, y actualmente reside en Manchester, donde Martínez desarrolla su carrera profesional. Sin embargo, Gualeguay continúa siendo un lugar especial para ambos y durante sus estadías en la Argentina suelen regresar a la ciudad entrerriana.

Muriel también se hizo conocida por su actividad en redes sociales, donde comparte imágenes de su día a día, momentos familiares y distintas postales junto al futbolista. Durante el Mundial 2026, además, acompañó a Lisandro en varios de los partidos de la Selección y mostró su apoyo desde las tribunas.

Después de uno de los triunfos de la Argentina, publicó una serie de fotografías junto al defensor y escribió: “Te amo Argentina!!! Te amo Lisandro!!! Los amo familia!!!”. El futbolista, por su parte, respondió con una contundente declaración de amor: “¡¡¡Yo te amo con mi vida entera!!!! Gracias, gracias y mil gracias por estar siempre ahí!!!”.