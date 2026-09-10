Cruzaron a Lisandro Martínez con una leyenda inglesa que lo había criticado y el defensor argentino lo liquidó

Richards le preguntó al argentino si había visto jugar a Carragher durante su etapa como futbolista y qué opinión tenía sobre el histórico defensor del Liverpool. “¿Como jugador? Buena persona”, contestó Martínez, evitando nuevamente elogiar las cualidades futbolísticas del inglés y provocando otra carcajada generalizada.

Por qué Lisandro Martínez y Jamie Carragher tienen un historial de cruces

Las bromas del argentino tienen un antecedente. Carragher fue uno de los principales críticos de Martínez cuando llegó al Manchester United procedente del Ajax en 2022. En septiembre de aquel año, el exjugador del Liverpool cuestionó que un defensor central de 1,75 metros pudiera imponerse en la Premier League.

“Para que un defensor mida 1,75 y juegue, no importa en la Premier League, en cualquier nivel de fútbol, tiene que ser un buen jugador. Porque eso no es normal”, había señalado.

Cinco meses después, en febrero de 2023, Carragher comenzó a revisar su postura debido al rendimiento del argentino. Aunque todavía consideraba que su altura podía representar una vulnerabilidad en el juego aéreo, reconoció que Martínez lo había sorprendido.

Finalmente, en mayo de ese mismo año, Carragher se disculpó públicamente con el campeón del mundo. “Me gustaría disculparme con Lisandro Martínez porque para mí fue la sorpresa de la temporada”, admitió después de destacar el rendimiento que había tenido el argentino durante su primera campaña en Inglaterra.

Lisandro Martínez marcó en la goleada del Manchester United por Champions

El divertido cruce ocurrió después de una noche especial para Martínez y Manchester United. El conjunto inglés regresó a la Champions League después de casi tres años y consiguió una contundente victoria en Old Trafford.

Cunha abrió el marcador a los 27 minutos, después de un centro de Patrick Dorgu. Bruno Fernandes convirtió el segundo a los 42 tras una asistencia de Youri Tielemans y Sesko estableció el 3-0 antes del descanso, luego de un pase de Bryan Mbeumo. En el complemento, Martínez aprovechó un error del arquero Yagub Pokatilov y selló el 4-0 definitivo.

La broma de Lisandro Martínez para Jamie Carragher, exfigura de la Premier League que suele criticarlo con dureza. (Foto: @CBSSportsGolazo)

La victoria también significó el primer partido de la temporada en el que Manchester United terminó con el arco invicto. “Fue una buena actuación, individual y colectiva, de principio a fin”, destacó Carrick después del encuentro.

Tras el triunfo ante Sabah, Manchester United continuará su participación en la fase de liga de la Champions League con partidos ante Atlético de Madrid, Como, Roma, Sporting de Lisboa, RB Leipzig, Bayern Múnich y Villarreal.