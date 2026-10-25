Franco Colapinto abandonó el GP de Estados Unidos tras una carrera complicada en Austin

En la primera vuelta, Colapinto reportó un impacto en el alerón delantero y alertó por radio a su ingeniero de carrera, Stuart Barlow. "Golpeé el alerón delantero", informó el argentino mientras el equipo analizaba los datos del monoplaza.

Poco después, volvió a manifestar su frustración al advertir otro posible contacto. "La p... madre, golpeé algo más otra vez. ¿Qué mi... pasa?", expresó por radio.

Las imágenes de la transmisión mostraron un incidente entre Carlos Sainz y Arvid Lindblad, en el que se desprendió una pieza de uno de los autos. Una de las posibilidades analizadas fue que ese elemento hubiera impactado contra el Alpine del argentino.

La difícil carrera de Colapinto en Austin

El argentino había comenzado la competencia con el objetivo de avanzar desde las últimas posiciones y aprovechar las oportunidades de sobrepaso que ofrece el trazado estadounidense.

Durante los primeros giros, el desarrollo de la carrera estuvo condicionado por la aparición de restos de monoplazas sobre la pista, que obligaron a una neutralización mediante el Virtual Safety Car.

Colapinto logró mantenerse en competencia pese a los problemas iniciales y protagonizó distintas disputas por posiciones en la parte trasera del pelotón.

Entre sus rivales estuvieron Carlos Sainz, Gabriel Bortoleto y Sergio Pérez, en una carrera en la que el rendimiento del Alpine volvió a dificultar sus posibilidades de acercarse a los puestos de puntos.

El argentino también debió administrar el desgaste de los neumáticos duros, con los que había comenzado la prueba.

Finalmente, no consiguió completar el Gran Premio de Estados Unidos, aunque resta conocer la explicación técnica definitiva de su retiro.

Un nuevo abandono después de los problemas en Singapur

El resultado en Austin se produjo después de un fin de semana particularmente adverso para Colapinto en Singapur. En aquella competencia, el argentino también había tenido que abandonar por una presunta falla en la transmisión de su Alpine.

Además, durante la carrera Sprint de ese mismo fin de semana, sufrió un inconveniente relacionado con el sistema de almacenamiento de energía.

La reiteración de dificultades técnicas representa una preocupación para Alpine, que necesita mejorar la fiabilidad de sus monoplazas en el tramo final del campeonato.

El equipo francés deberá analizar lo ocurrido en Austin para establecer las causas del nuevo abandono y determinar si los problemas que sufrió el argentino durante la primera vuelta tuvieron relación con su retiro.