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ABANDONO

Franco Colapinto abandonó el GP de Estados Unidos tras una carrera complicada en Austin

El piloto argentino no pudo completar la competencia de Fórmula 1 en el Circuito de las Américas. Había largado desde el fondo de la grilla por una penalización y sufrió daños en el alerón delantero durante la primera vuelta.

Franco Colapinto abandonó el GP de Estados Unidos tras una carrera complicada en Austin. (Foto: Reuters)

Franco Colapinto abandonó el GP de Estados Unidos tras una carrera complicada en Austin. (Foto: Reuters)

Franco Colapinto abandonó este domingo el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1, disputado en el Circuito de las Américas, en Austin, Texas. El argentino de Alpine cerró otro fin de semana complicado, después de afrontar la carrera condicionado por una sanción en la grilla de largada y sufrir inconvenientes con su monoplaza desde los primeros metros.

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El piloto bonaerense había clasificado en el puesto 14, pero una penalización de diez posiciones por el reemplazo de un componente electrónico de su Alpine lo obligó a comenzar desde el fondo del pelotón.

A pesar de ese escenario adverso, Colapinto intentó recuperar posiciones durante las primeras vueltas. Sin embargo, su carrera se complicó rápidamente cuando detectó daños en la parte delantera del auto y se comunicó con su ingeniero para advertir sobre el problema.

El problema que sufrió Franco Colapinto en la largada

Franco Colapinto. (Foto: Reuters)

Franco Colapinto. (Foto: Reuters)

La competencia comenzó con dificultades para el piloto de Alpine, que eligió neumáticos duros para intentar extender su primera tanda y recuperar posiciones mediante una estrategia diferente a la de algunos de sus rivales.

En la primera vuelta, Colapinto reportó un impacto en el alerón delantero y alertó por radio a su ingeniero de carrera, Stuart Barlow. "Golpeé el alerón delantero", informó el argentino mientras el equipo analizaba los datos del monoplaza.

Poco después, volvió a manifestar su frustración al advertir otro posible contacto. "La p... madre, golpeé algo más otra vez. ¿Qué mi... pasa?", expresó por radio.

Las imágenes de la transmisión mostraron un incidente entre Carlos Sainz y Arvid Lindblad, en el que se desprendió una pieza de uno de los autos. Una de las posibilidades analizadas fue que ese elemento hubiera impactado contra el Alpine del argentino.

La difícil carrera de Colapinto en Austin

El argentino había comenzado la competencia con el objetivo de avanzar desde las últimas posiciones y aprovechar las oportunidades de sobrepaso que ofrece el trazado estadounidense.

Durante los primeros giros, el desarrollo de la carrera estuvo condicionado por la aparición de restos de monoplazas sobre la pista, que obligaron a una neutralización mediante el Virtual Safety Car.

Colapinto logró mantenerse en competencia pese a los problemas iniciales y protagonizó distintas disputas por posiciones en la parte trasera del pelotón.

Entre sus rivales estuvieron Carlos Sainz, Gabriel Bortoleto y Sergio Pérez, en una carrera en la que el rendimiento del Alpine volvió a dificultar sus posibilidades de acercarse a los puestos de puntos.

El argentino también debió administrar el desgaste de los neumáticos duros, con los que había comenzado la prueba.

Finalmente, no consiguió completar el Gran Premio de Estados Unidos, aunque resta conocer la explicación técnica definitiva de su retiro.

Un nuevo abandono después de los problemas en Singapur

El resultado en Austin se produjo después de un fin de semana particularmente adverso para Colapinto en Singapur. En aquella competencia, el argentino también había tenido que abandonar por una presunta falla en la transmisión de su Alpine.

Además, durante la carrera Sprint de ese mismo fin de semana, sufrió un inconveniente relacionado con el sistema de almacenamiento de energía.

La reiteración de dificultades técnicas representa una preocupación para Alpine, que necesita mejorar la fiabilidad de sus monoplazas en el tramo final del campeonato.

El equipo francés deberá analizar lo ocurrido en Austin para establecer las causas del nuevo abandono y determinar si los problemas que sufrió el argentino durante la primera vuelta tuvieron relación con su retiro.

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