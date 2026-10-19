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Goleada clave ante Belgrano: cómo quedó River en la tabla anual y qué necesita para clasificar a la Copa Libertadores 2027

River goleó 3-0 a Belgrano en Córdoba, se acomodó en la tabla anual y mantiene vivas sus opciones de Copa Libertadores. Los detalles.

River goleó 3-0 a Belgrano en Córdoba

River goleó 3-0 a Belgrano en Córdoba, se acomodó en la tabla anual y mantiene vivas sus opciones de Copa Libertadores. 

En medio de una temporada marcada por la irregularidad, el margen de maniobra para River Plate en su meta de acceder a la Copa Libertadores 2027 resulta cada vez más estrecho. Luego de tropezar con una igualdad ante Sarmiento en Junín, la escuadra de Núñez encaraba una prueba sin margen de error en territorio cordobés. La respuesta fue contundente: se impuso con un categórico 3-0 frente a Belgrano en el Estadio Mario Alberto Kempes, resultado que le devolvió la tranquilidad al plantel y lo posicionó en el quinto lugar de la Zona B del Torneo Clausura y en el séptimo escalón de la tabla acumulada del año.

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El empate de River con Sarmiento comprometió su presencia en los playoffs del Clausura y la Copa Libertadores. 

Con esta victoria en Córdoba, el Millonario alcanzó los 20 puntos en la fase de grupos de la competencia doméstica, igualando la línea de Sarmiento pero superándolo por diferencia de gol, quedando a tan solo dos unidades de Gimnasia y Esgrima La Plata (22) y del propio Pirata (22). En la tabla anual, la cosecha trepó a las 49 unidades para ubicarse en la séptima posición, lugar que actualmente le otorga un pasaje directo a la próxima Copa Sudamericana. Con este triunfo dejó atrás a los cordobeses (48) y al Lobo (48), quedando a un punto de Instituto (50) y a tres de la línea de Vélez Sarsfield (52) e Independiente Rivadavia (52).

Cuántos puntos necesita River para clasificar a la Copa Libertadores 2027 por la tabla anual

Tomando como parámetro la temporada anterior, donde Argentinos Juniors aseguró el tercer puesto de la tabla acumulada con 57 unidades bajo la misma estructura de torneo, la referencia estimada para acceder a la Libertadores se ubica en torno a los 57 puntos, marca que equivale al 60% de la eficacia en juego.

Para alcanzar o superar ese piso imaginario desde sus 49 puntos actuales, el panorama del equipo exige números casi perfectos:

  • Cosecha obligada: La Banda necesitaría ganar los tres partidos restantes para llegar a 58 unidades, ya que matemáticamente no existe la posibilidad de sumar ocho puntos.

  • Resultados de terceros: Además de conseguir los nueve puntos, deberá esperar que rivales directos como Boca, Argentinos, Rosario Central, Independiente Rivadavia o Vélez no se escapen en la parte alta. Cualquier otro tropiezo propio lo dejaría virtualmente sin chances por esta vía.

Qué otros caminos tiene River para disputar la Copa Libertadores 2027

De cara al cierre de la etapa regular, el fixture de River contempla los clásicos frente a Racing en el Estadio Monumental y ante Boca en La Bombonera —un cruce directo por la tabla acumulada—, cerrando su participación como visitante ante Aldosivi, uno de los conjuntos ubicados en el fondo de la tabla general.

Si la vía de la tabla acumulada no resulta suficiente, el elenco de Núñez cuenta con la alternativa directa de consagrarse campeón del Torneo Clausura. En caso de no lograr el título ni quedar en el podio anual, las opciones restantes dependerán de la liberación de cupos adicionales: hasta tres plazas podrían correrse si los equipos ubicados arriba se consagran en el certamen local o en competencias internacionales como la Copa Sudamericana o la Copa Argentina. De no concretarse estas combinaciones, la institución deberá conformarse con disputar la Copa Sudamericana.

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