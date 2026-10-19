Goleada clave ante Belgrano: cómo quedó River en la tabla anual y qué necesita para clasificar a la Copa Libertadores 2027

Cosecha obligada: La Banda necesitaría ganar los tres partidos restantes para llegar a 58 unidades, ya que matemáticamente no existe la posibilidad de sumar ocho puntos.

Resultados de terceros: Además de conseguir los nueve puntos, deberá esperar que rivales directos como Boca, Argentinos, Rosario Central, Independiente Rivadavia o Vélez no se escapen en la parte alta. Cualquier otro tropiezo propio lo dejaría virtualmente sin chances por esta vía.

Qué otros caminos tiene River para disputar la Copa Libertadores 2027

De cara al cierre de la etapa regular, el fixture de River contempla los clásicos frente a Racing en el Estadio Monumental y ante Boca en La Bombonera —un cruce directo por la tabla acumulada—, cerrando su participación como visitante ante Aldosivi, uno de los conjuntos ubicados en el fondo de la tabla general.

Si la vía de la tabla acumulada no resulta suficiente, el elenco de Núñez cuenta con la alternativa directa de consagrarse campeón del Torneo Clausura. En caso de no lograr el título ni quedar en el podio anual, las opciones restantes dependerán de la liberación de cupos adicionales: hasta tres plazas podrían correrse si los equipos ubicados arriba se consagran en el certamen local o en competencias internacionales como la Copa Sudamericana o la Copa Argentina. De no concretarse estas combinaciones, la institución deberá conformarse con disputar la Copa Sudamericana.