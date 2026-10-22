La AFA confirmó el regreso de las promociones al fútbol argentino: cómo será el nuevo formato

El nuevo formato establecerá modificaciones en la forma en que se definirán los descensos de la Primera Nacional, la segunda categoría del fútbol argentino. De acuerdo con el esquema anunciado, los dos últimos equipos de cada zona perderán la categoría de manera directa, sin posibilidad de disputar una serie para conservar su lugar.

Nueva reunión de Comité Ejecutivo de la @afa.Con el compromiso y la responsabilidad de seguir dándole lo mejor al fútbol argentino, tratamos temas institucionales, ejes clave de gestión y de planificación de las competiciones.Muchas gracias a los representantes de los clubes por su presencia. — Chiqui Tapia (@tapiachiqui) October 22, 2026

La principal novedad estará en los equipos que finalicen en la antepenúltima posición, que deberán jugar una promoción para evitar el descenso.

El sistema contemplará dos enfrentamientos según la afiliación de los clubes:

Equipos directamente afiliados a la AFA : el antepenúltimo correspondiente disputará una promoción frente a un equipo de la Primera B.

: el antepenúltimo correspondiente disputará una promoción frente a un equipo de la Primera B. Equipos indirectamente afiliados: el antepenúltimo correspondiente enfrentará a un rival del Torneo Federal A.

De esta manera, los clubes que terminen cerca de los últimos puestos tendrán una instancia adicional para defender su permanencia, mientras que equipos de categorías inferiores contarán con otra oportunidad para ascender.

Qué cambiará en la Primera B y la Primera C

La modificación también alcanzará a la Primera B y la Primera C, donde se incorporarán series de promoción tanto para ascender como para descender. En ambas divisiones se mantendrán los ascensos y descensos directos, pero se sumarán enfrentamientos entre equipos de distintas categorías.

Así, los clubes que no consigan un ascenso directo podrán tener una nueva oportunidad de subir de división, mientras que aquellos que terminen comprometidos en la tabla deberán disputar su continuidad. La Liga Profesional no estará incluida en este sistema, por lo que los equipos de Primera División no jugarán promociones para evitar el descenso.

El recuerdo del descenso de River en la promoción ante Belgrano. (Foto: archivo)

El regreso de un formato histórico

Las promociones tuvieron un papel importante en el fútbol argentino entre las temporadas 1999/2000 y 2011/2012. Durante ese período, el sistema enfrentaba a equipos de distintas divisiones en series de ida y vuelta para definir un ascenso o una permanencia.

En aquel formato, el club que buscaba ascender disputaba el primer encuentro como local, mientras que el equipo de la categoría superior definía la serie en su estadio. Además, el conjunto que defendía su lugar tenía ventaja deportiva: si el resultado global terminaba empatado, conservaba la categoría.

Entre las promociones más recordadas se encuentran tres definiciones que marcaron la historia reciente del fútbol argentino. En la temporada 2007/2008, Racing superó a Belgrano y consiguió mantenerse en Primera División. Tres años después, en la temporada 2010/2011, se produjo uno de los episodios más impactantes del fútbol nacional: River perdió la promoción frente a Belgrano y descendió por primera vez a la segunda categoría.

Finalmente, en la edición 2011/2012, San Lorenzo derrotó a Instituto de Córdoba y evitó perder su lugar en la máxima división. Aquella fue la última temporada en la que se disputaron las promociones antes de su eliminación.

Cuándo vuelven las promociones al fútbol argentino

De acuerdo con lo resuelto por la AFA, las promociones regresarán a partir de la temporada 2027 y se aplicarán en las categorías del ascenso, comenzando por la Primera Nacional. El objetivo será incorporar nuevas instancias de competencia entre clubes de distintas divisiones, tanto para conseguir un ascenso como para evitar un descenso.

El regreso de este sistema volverá a poner en juego definiciones directas entre equipos de diferentes categorías, aunque todavía restará conocer los detalles reglamentarios de las nuevas series. Por el momento, la máxima categoría del fútbol argentino permanecerá al margen de la modificación.