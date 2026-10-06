"Gracias Leo": el emotivo video de la AFA a Messi antes de su último partido con Argentina

El mensaje que eligió la AFA para despedirlo

La narración del video destaca primero una de las cifras más importantes de la carrera de Messi con la Selección: sus 125 goles.

Sin embargo, la producción propone mirar más allá de los números y los títulos que consiguió durante su extensa trayectoria. “Pero no sólo por sus 125 goles. Había algo mejor. Algo que ningún diario llegó a documentar”, plantea el mensaje.

A partir de allí, el homenaje pone en segundo plano los trofeos que marcaron su historia con Argentina y busca destacar aquello que, según la AFA, trascendió los resultados obtenidos dentro de la cancha.

“Mejor que las dos Copas América, inclusive mejor que la Copa del Mundo en Qatar”, continúa la narración, antes de llegar al mensaje central dedicado al capitán.

Uno de los pasajes más destacados del video es el mensaje que acompaña las imágenes de los éxitos deportivos de la Selección.

“Leo, ¿sabés por qué sos el mejor del mundo? Porque en estos 22 años nos hiciste mejores. Mejores padres, mejores hijos, mejores compañeros de vida. Y sin darnos cuenta, mientras gritábamos tus goles repitiendo que eras el mejor de todos, vos nos hacías mejores a nosotros. Y ese es otro título más”, expresa la narración.

La pieza propone así una mirada centrada en el impacto cultural y emocional que tuvo Messi en millones de argentinos durante más de dos décadas de vínculo con la Selección nacional.

El legado de Messi más allá de los títulos

En su tramo final, el homenaje refuerza la idea de que el aporte del futbolista no puede medirse únicamente a través de trofeos o estadísticas.

“Gracias, Leo. Gracias por los títulos, por los goles. Pero tu legado va mucho más allá. Porque cuando nos pregunten qué es Leo Messi para nosotros, ¿sabés qué vamos a decir? El mejor de todos nos hizo mejores a todos”, concluye el video.