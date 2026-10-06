En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Messi
AFA
Despedida

"Gracias Leo": el emotivo video de la AFA a Messi antes de su último partido con Argentina

La Asociación del Fútbol Argentino difundió una producción especial para homenajear al capitán de la Selección antes de su despedida en el país. El video repasa su llegada desde Rosario y destaca todo lo que generó durante sus 22 años con la camiseta nacional.

Gracias Leo

"Gracias Leo, nos hiciste mejores": el emotivo video de la AFA a Messi antes de su último partido con Argentina

Lionel Messi vivirá esta noche uno de esos momentos que quedarán para siempre en la historia de la Selección argentina. El capitán disputará ante Benín, en el estadio Monumental, su último partido con la camiseta nacional en el país, en una jornada marcada por la emoción y el reconocimiento a una trayectoria de más de dos décadas.

Leé también Por qué Argentina no puede retirar la camiseta 10 de Messi para homenajearlo
Leo Messi se retira de la selección, ¿y la camiseta 10? Foto: Archivo)

En la previa de esa despedida, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) decidió homenajear al futbolista con un video especial que recorre su historia y pone el foco en todo lo que generó desde que aquel joven nacido en Rosario llegó para cambiar para siempre el vínculo de los argentinos con la Selección.

“Cuenta la historia que un pibe nacido en Rosario llegó para cambiarnos la vida...”. Así comienza la producción audiovisual, que utiliza la imagen de un VHS para introducir el relato sobre la carrera de Messi y su recorrido con la camiseta argentina.

El homenaje repasa sus principales logros, aunque rápidamente propone mirar más allá de los 125 goles, las dos Copas América y la Copa del Mundo de Qatar. Para la AFA, hay algo todavía más importante detrás de todos esos títulos y estadísticas.

El mensaje que eligió la AFA para despedirlo

La narración del video destaca primero una de las cifras más importantes de la carrera de Messi con la Selección: sus 125 goles.

Sin embargo, la producción propone mirar más allá de los números y los títulos que consiguió durante su extensa trayectoria. “Pero no sólo por sus 125 goles. Había algo mejor. Algo que ningún diario llegó a documentar”, plantea el mensaje.

A partir de allí, el homenaje pone en segundo plano los trofeos que marcaron su historia con Argentina y busca destacar aquello que, según la AFA, trascendió los resultados obtenidos dentro de la cancha.

“Mejor que las dos Copas América, inclusive mejor que la Copa del Mundo en Qatar”, continúa la narración, antes de llegar al mensaje central dedicado al capitán.

Uno de los pasajes más destacados del video es el mensaje que acompaña las imágenes de los éxitos deportivos de la Selección.

“Leo, ¿sabés por qué sos el mejor del mundo? Porque en estos 22 años nos hiciste mejores. Mejores padres, mejores hijos, mejores compañeros de vida. Y sin darnos cuenta, mientras gritábamos tus goles repitiendo que eras el mejor de todos, vos nos hacías mejores a nosotros. Y ese es otro título más”, expresa la narración.

La pieza propone así una mirada centrada en el impacto cultural y emocional que tuvo Messi en millones de argentinos durante más de dos décadas de vínculo con la Selección nacional.

El legado de Messi más allá de los títulos

En su tramo final, el homenaje refuerza la idea de que el aporte del futbolista no puede medirse únicamente a través de trofeos o estadísticas.

“Gracias, Leo. Gracias por los títulos, por los goles. Pero tu legado va mucho más allá. Porque cuando nos pregunten qué es Leo Messi para nosotros, ¿sabés qué vamos a decir? El mejor de todos nos hizo mejores a todos”, concluye el video.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Messi AFA
Notas relacionadas
Sofi Martínez, entre lágrimas por la despedida de Leo Messi: la confesión que no pudo contener
El desgarrador mensaje de Antonela Roccuzzo a Lionel Messi que sacudió su despedida de la Selección
Antes de su despedida de la selección argentina, Lionel Messi recibió el Doctorado Honoris Causa de la UBA

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar