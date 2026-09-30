AFA apeló oficialmente la sanción de Leandro Paredes y buscará reducirla al mínimo: cuándo podría volver

Mientras la atención deportiva de la Selección Argentina está concentrada en el choque amistoso ante Bolivia en la provincia de Córdoba, en los escritorios institucionales se juega un partido clave para el futuro del plantel profesional. Desde el departamento de legales de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) presentaron una apelación formal ante la FIFA con el objetivo de reducir al mínimo de tres partidos la sanción de 10 fechas impuesta a Leandro Paredes tras los incidentes registrados en la final del Mundial 2026 frente a España.