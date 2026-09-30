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AFA apeló oficialmente la sanción de Leandro Paredes y buscará reducirla al mínimo: cuándo podría volver

AFA apeló ante FIFA la sanción de 10 partidos a Leandro Paredes para reducirla al mínimo. Cuándo se resolverá el caso que preocupa a la Selección Argentina.

AFA apeló oficialmente la sanción de Leandro Paredes y buscará reducirla al mínimo: cuándo podría volver

Mientras la atención deportiva de la Selección Argentina está concentrada en el choque amistoso ante Bolivia en la provincia de Córdoba, en los escritorios institucionales se juega un partido clave para el futuro del plantel profesional. Desde el departamento de legales de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) presentaron una apelación formal ante la FIFA con el objetivo de reducir al mínimo de tres partidos la sanción de 10 fechas impuesta a Leandro Paredes tras los incidentes registrados en la final del Mundial 2026 frente a España.

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La presentación formal llevó las firmas de Andrés "Patón" Urich, Asesor Legal de la casa madre, y de Ariel Reck, abogado especialista en Derecho del Deporte. En el escrito, la estrategia de la representación argentina hizo foco en remarcar que el castigo aplicado al mediocampista de Boca resultó "muy por encima del promedio" en comparación con situaciones similares protagonizadas por referentes de otros seleccionados. Dado que los encuentros de la presente ventana internacional ante Bolivia, Burkina Faso y Benín fueron homologados como Clase A, una resolución favorable le permitiría al jugador cumplir la totalidad del castigo en esta misma gira.

Cuándo se conocerá la resolución de la FIFA sobre la apelación por Leandro Paredes

El dictamen final por parte de los tribunales disciplinarios del organismo internacional demandará un lapso de espera de entre 20 y 25 días, por lo que la respuesta oficial llegará una vez concluida la serie de amistosos en el país. Si el reclamo logra un resultado satisfactorio, el volante xeneize quedará habilitado para ser citado por Lionel Scaloni para la última fecha FIFA del año, programada para el mes de noviembre.

Esta maniobra legal se produjo pocas horas después de que el propio futbolista visitara a sus compañeros en el predio de Ezeiza tras su entrenamiento con Boca, dejando en claro su deseo de continuidad: “Me siento parte de los que están ahí. Si no estuviera sancionado, seguramente estaría”. Estas palabras mostraron un cambio respecto a sus sensaciones iniciales tras la definición del Mundial, cuando admitió que le resultaría difícil continuar en el ciclo.

Qué dijo Lionel Scaloni sobre la situación de Leandro Paredes en la Selección

El entrenador del seleccionado nacional no dudó en dar un respaldo público categórico hacia el mediocampista durante su última conferencia de prensa, descartando cualquier versión sobre un ciclo terminado en el equipo: “¿Cómo no va a pertenecer a la Selección? Es un histórico y, particularmente, lo queremos. No volví a hablar porque no había mucho que agregar. Las puertas están abiertas, obviamente, porque es un gran jugador y le tenemos un gran cariño”.

Respecto al desarrollo del conflicto disciplinario y la trascendencia del volante dentro del grupo, el técnico santafesino concluyó: “Lamentablemente no vamos a poder contar con él en estos partidos, más allá de la sanción que le dieron, que no estuvo buena. Pero cuando esté disponible, si está a este level, es un gran jugador y es innegable”.

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