AFA apeló oficialmente la sanción de Leandro Paredes y buscará reducirla al mínimo: cuándo podría volver

Qué dijo Lionel Scaloni sobre la situación de Leandro Paredes en la Selección

El entrenador del seleccionado nacional no dudó en dar un respaldo público categórico hacia el mediocampista durante su última conferencia de prensa, descartando cualquier versión sobre un ciclo terminado en el equipo: “¿Cómo no va a pertenecer a la Selección? Es un histórico y, particularmente, lo queremos. No volví a hablar porque no había mucho que agregar. Las puertas están abiertas, obviamente, porque es un gran jugador y le tenemos un gran cariño”.

Respecto al desarrollo del conflicto disciplinario y la trascendencia del volante dentro del grupo, el técnico santafesino concluyó: “Lamentablemente no vamos a poder contar con él en estos partidos, más allá de la sanción que le dieron, que no estuvo buena. Pero cuando esté disponible, si está a este level, es un gran jugador y es innegable”.