La escandalosa sanción de Portugal para Cristiano Ronaldo tras su cruce con el DT: insólita suspensión y multa

El conflicto desatado en el seno del seleccionado portugués llegó a su resolución formal. Este lunes, el Consejo de Disciplina de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) anunció el castigo para Cristiano Ronaldo: fue suspendido por 30 días y deberá abonar una multa de 255 euros tras haber abandonado la concentración del equipo nacional por profundos desacuerdos con el director técnico, Jorge Jesús. Por la manera en que se computan los plazos, el atacante podrá estar a disposición para la próxima ventana de partidos internacionales.