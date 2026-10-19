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La escandalosa sanción de Portugal para Cristiano Ronaldo tras su cruce con el DT: insólita suspensión y multa

Cristiano Ronaldo fue castigado con 30 días de suspensión y 255 euros de multa tras su conflicto en Portugal. Los detalles.

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El conflicto desatado en el seno del seleccionado portugués llegó a su resolución formal. Este lunes, el Consejo de Disciplina de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) anunció el castigo para Cristiano Ronaldo: fue suspendido por 30 días y deberá abonar una multa de 255 euros tras haber abandonado la concentración del equipo nacional por profundos desacuerdos con el director técnico, Jorge Jesús. Por la manera en que se computan los plazos, el atacante podrá estar a disposición para la próxima ventana de partidos internacionales.

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Pedro Proença rompió el silencio tras el cruce entre Cristiano Ronaldo y Jorge Jesus. 

El órgano disciplinario resolvió aplicarle al delantero del Al Nassr de Arabia Saudita la sanción mínima prevista en el reglamento de la FPF, cuerpo normativo que estipula penas de entre uno y seis meses de inhabilitación por el abandono de la actividad con las selecciones. En este expediente en particular, el techo máximo aplicable se redujo a tres meses debido a que el exjugador del Real Madrid admitió formalmente su culpa.

Adicionalmente, el cómputo de la suspensión comenzó a regir de manera automática el pasado 30 de septiembre, fecha exacta en la que se retiró del predio deportivo. De este modo, el atacante de 41 años ya cumplió 19 días de la pena y solo le restan 11 días para completarla. Con ese cronograma a favor, quedará plenamente habilitado para ser convocado de cara a los choques de la UEFA Nations League ante Dinamarca y Gales, programados para el 14 y 17 de noviembre, una alternativa sobre la cual tanto el capitán como el entrenador han dejado la puerta abierta.

Por qué sancionaron a Cristiano Ronaldo y cómo fue el cruce con Jorge Jesús

De acuerdo con lo expresado en el comunicado oficial redactado por el Comité Disciplinario de la FPF, el futbolista “no comunicó ni justificó previamente, ante el responsable de la FPF o de la selección, su intención de abandonar” la concentración. Tras su intempestiva partida, le manifestó al presidente de la entidad, Pedro Proença, que no se encontraba en condiciones anímicas para continuar integrado al grupo.

El origen de la disputa ocurrió en la jornada del 27 de septiembre durante la victoria lusitana por 2-1 ante Noruega en Oslo. En aquel compromiso, el atacante fue relegado al banco de suplentes y no sumó minutos de juego.

Según los argumentos expuestos por el propio delantero, el motivo de su malestar se originó cuando el entrenador Jorge Jesús lo hizo realizar ejercicios de precalentamiento durante media hora a un costado del campo de juego para finalmente no darle ingreso. Tras ese cortocircuito, decidió abandonar la delegación el día 30 de septiembre. Una vez formalizado el fallo por parte de la casa madre del fútbol portugués, las partes quedaron en condiciones de dar vuelta la página de cara a los compromisos de noviembre.

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