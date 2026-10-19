La escandalosa sanción de Portugal para Cristiano Ronaldo tras su cruce con el DT: insólita suspensión y multa

El origen de la disputa ocurrió en la jornada del 27 de septiembre durante la victoria lusitana por 2-1 ante Noruega en Oslo. En aquel compromiso, el atacante fue relegado al banco de suplentes y no sumó minutos de juego.

Según los argumentos expuestos por el propio delantero, el motivo de su malestar se originó cuando el entrenador Jorge Jesús lo hizo realizar ejercicios de precalentamiento durante media hora a un costado del campo de juego para finalmente no darle ingreso. Tras ese cortocircuito, decidió abandonar la delegación el día 30 de septiembre. Una vez formalizado el fallo por parte de la casa madre del fútbol portugués, las partes quedaron en condiciones de dar vuelta la página de cara a los compromisos de noviembre.