Cristiano Ronaldo fue suspendido provisionalmente por Portugal: qué castigo deportivo y económico podría recibir

El artículo 160 del reglamento disciplinario de la FPF contempla suspensiones de entre uno y seis meses para determinadas infracciones relacionadas con el abandono injustificado de actividades de la selección. Además, para los futbolistas profesionales, prevé una multa de entre 510 y 1.020 euros.

La sanción definitiva todavía no fue anunciada. El expediente fue remitido a la Comisión de Instrucción Disciplinaria, que deberá analizar lo ocurrido antes de emitir una resolución. El procedimiento tendrá carácter urgente.

¿Cristiano Ronaldo se retira de la selección de Portugal?

El delantero no anunció su retiro internacional y manifestó que está dispuesto a seguir representando a su país una vez que se resuelva el caso y cumpla las medidas que correspondan.

Mientras tanto, continúa su carrera en Al Nassr, de Arabia Saudita.