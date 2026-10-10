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Cristiano Ronaldo fue suspendido provisionalmente por Portugal: qué castigo deportivo y económico podría recibir

La Federación Portuguesa de Fútbol abrió un expediente disciplinario tras el abandono de la concentración por parte del delantero, luego de un conflicto con el entrenador Jorge Jesus.

Cristiano Ronaldo podría recibir una suspensión de hasta seis meses y una multa económica tras abandonar la concentración de la selección de Portugal.

Cristiano Ronaldo podría recibir una suspensión de hasta seis meses y una multa económica tras abandonar la concentración de la selección de Portugal.

Cristiano Ronaldo fue suspendido provisionalmente este sábado por la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF), que le abrió un expediente disciplinario por abandonar la concentración de la selección el 30 de septiembre, tras un conflicto con el director técnico Jorge Jesus.

Leé también Cristiano Ronaldo rompió el silencio tras discutir con Jorge Jesús y abandonar la concentración de Portugal
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El delantero portugués podría recibir una sanción de hasta seis meses, aunque la duración del castigo dependerá de la resolución de las autoridades disciplinarias.

La sanción a Cristiano Ronaldo

El conflicto comenzó el 27 de septiembre, durante la victoria de Portugal por 2-1 ante Noruega. Ese día, CR7 realizó la entrada en calor durante aproximadamente media hora mientras permanecía en el banco de suplentes, pero no ingresó al campo de juego, pese a que, según afirmó, el entrenador le había prometido que jugaría unos 30 minutos.

Tres días después, el delantero abandonó la concentración en Copenhague, en la previa del partido frente a Dinamarca. El 6 de octubre, publicó un comunicado en el que asumió la responsabilidad por su conducta y se disculpó con sus compañeros y los hinchas. También cuestionó al entrenador por incumplir, según su versión, la palabra acordada.

El artículo 160 del reglamento disciplinario de la FPF contempla suspensiones de entre uno y seis meses para determinadas infracciones relacionadas con el abandono injustificado de actividades de la selección. Además, para los futbolistas profesionales, prevé una multa de entre 510 y 1.020 euros.

La sanción definitiva todavía no fue anunciada. El expediente fue remitido a la Comisión de Instrucción Disciplinaria, que deberá analizar lo ocurrido antes de emitir una resolución. El procedimiento tendrá carácter urgente.

¿Cristiano Ronaldo se retira de la selección de Portugal?

El delantero no anunció su retiro internacional y manifestó que está dispuesto a seguir representando a su país una vez que se resuelva el caso y cumpla las medidas que correspondan.

Mientras tanto, continúa su carrera en Al Nassr, de Arabia Saudita.

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