"Es un...": la inesperada revelación del presidente de la Federación de Portugal sobre la salida de Cristiano Ronaldo de la Selección

En medio del escándalo internacional generado por la salida intempestiva de Cristiano Ronaldo de la concentración de Portugal, la máxima autoridad institucional salió a poner paños fríos. Pedro Proença, presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF), rompió el silencio para intentar desescalar la tensión mediática provocada por el conflicto entre el capitán y el entrenador Jorge Jesus. El dirigente calificó el cruce entre el delantero y el DT como un “malentendido” y aseguró que se trata de un asunto que se resolverá en el ámbito estrictamente privado del vestuario.