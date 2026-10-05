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"Es un...": la inesperada revelación del presidente de la Federación de Portugal sobre la salida de Cristiano Ronaldo de la Selección

Pedro Proença rompió el silencio tras el cruce entre Cristiano Ronaldo y Jorge Jesus. Calificó el hecho como un malentendido.

Pedro Proença rompió el silencio tras el cruce entre Cristiano Ronaldo y Jorge Jesus. 

Pedro Proença rompió el silencio tras el cruce entre Cristiano Ronaldo y Jorge Jesus. 

En medio del escándalo internacional generado por la salida intempestiva de Cristiano Ronaldo de la concentración de Portugal, la máxima autoridad institucional salió a poner paños fríos. Pedro Proença, presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF), rompió el silencio para intentar desescalar la tensión mediática provocada por el conflicto entre el capitán y el entrenador Jorge Jesus. El dirigente calificó el cruce entre el delantero y el DT como un “malentendido” y aseguró que se trata de un asunto que se resolverá en el ámbito estrictamente privado del vestuario.

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Foto: Instagram/@cristiano

“Son conversaciones absolutamente normales entre entrenadores y jugadores. Esas explicaciones no las voy a dar”, argumentó Proença, al tiempo que remarcó que desde la dirigencia de la Federación “no se meten” en las decisiones técnicas ni en las discusiones de índole táctica. Pese a la controversia, el mandamás del fútbol luso dejó en claro que la puerta de la selección sigue abierta para el atacante del Al Nassr: “Estamos hablando del mejor jugador de todos los tiempos, que lleva más de dos décadas dándolo todo por el fútbol y que representa hoy el mayor símbolo portugués. Está en la selección nacional por méritos deportivos propios, y eso es absolutamente indiscutible. Siempre formará parte de este grupo de trabajo mientras esté capacitado”.

Cómo se desató el conflicto entre Cristiano Ronaldo y el DT Jorge Jesus

El origen del quiebre se gestó durante el triunfo de Portugal por 2-1 ante Noruega en el marco de la UEFA Nations League. Pese al resultado positivo para el conjunto luso, el foco de la jornada estuvo puesto en que Cristiano Ronaldo permaneció la totalidad del partido en el banco de suplentes y no sumó ni un solo minuto de juego. Al finalizar el encuentro, se lo vio con un gesto de marcada seriedad y protagonizó un hecho que evidenció su malestar: no se sumó al resto del plantel para saludar a los hinchas presentes en las tribunas y se retiró directamente hacia los vestuarios.

La situación escaló tras las declaraciones posteriores del nuevo director técnico de la selección lusa, quien en conferencia de prensa reconoció que no existió una conversación previa para informarle al capitán que no iba a tener minutos. Ante ese panorama, Cristiano tomó la determinación de abandonar la concentración del equipo antes del compromiso frente a Dinamarca.

Qué dijo el entrenador Jorge Jesus sobre el enojo y la partida de Cristiano Ronaldo

Lejos de encender la polémica, el técnico portugués le restó dramatismo a la reacción del atacante de 41 años y enmarcó lo ocurrido dentro del propio contexto competitivo. “¿Cristiano? Es un momento de frustración que dura 10, 15 o 20 segundos. No disminuye en absoluto el compromiso que hemos tenido con nuestra selección nacional durante más de 20 años”, explicó el DT sobre el comportamiento de la estrella mundial.

En esa misma línea, Jesus concluyó señalando que este tipo de reacciones resultan habituales en el deporte de alto rendimiento: “A veces tienes ese momento de frustración, y cinco minutos después estamos todos celebrando una importante victoria para nuestra selección nacional”.

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