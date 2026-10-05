"Es un...": la inesperada revelación del presidente de la Federación de Portugal sobre la salida de Cristiano Ronaldo de la Selección

Qué dijo el entrenador Jorge Jesus sobre el enojo y la partida de Cristiano Ronaldo

Lejos de encender la polémica, el técnico portugués le restó dramatismo a la reacción del atacante de 41 años y enmarcó lo ocurrido dentro del propio contexto competitivo. “¿Cristiano? Es un momento de frustración que dura 10, 15 o 20 segundos. No disminuye en absoluto el compromiso que hemos tenido con nuestra selección nacional durante más de 20 años”, explicó el DT sobre el comportamiento de la estrella mundial.

En esa misma línea, Jesus concluyó señalando que este tipo de reacciones resultan habituales en el deporte de alto rendimiento: “A veces tienes ese momento de frustración, y cinco minutos después estamos todos celebrando una importante victoria para nuestra selección nacional”.