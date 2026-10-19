La pesada racha negativa que Boca intentará destruir en el Maracaná para llegar a la final de la Copa Sudamericana

Cuáles son los partidos que integran la racha sin victorias de Boca en Brasil

A partir de aquella jornada en Porto Alegre, la institución ingresó en un marcado declive estadístico cada vez que cruzó la frontera. A lo largo de esta seguidilla negativa, que incluye episodios trascendentales como la final de la Copa Libertadores 2023 ante Fluminense, Boca recibió 17 goles en contra y solo logró convertir seis.

El registro detallado de los 11 compromisos sin ganar en Brasil comprende los siguientes resultados:

Santos 3-0 Boca (13/01/2021) - Semifinal de vuelta, Copa Libertadores 2020.

Santos 1-0 Boca (11/05/2021) - Fase de grupos, Copa Libertadores 2021.

Atlético Mineiro 0 (3)-(1) 0 Boca (20/07/2021) - Octavos de final, Copa Libertadores 2021.

Corinthians 2-0 Boca (26/04/2022) - Fase de grupos, Copa Libertadores 2022.

Corinthians 0-0 Boca (26/06/2022) - Octavos de final, Copa Libertadores 2022.

Palmeiras 1 (2)-(4) 1 Boca (05/10/2023) - Semifinal de vuelta, Copa Libertadores 2023.

Fluminense 2-1 Boca (04/11/2023) - Final, Copa Libertadores 2023.

Fortaleza 4-2 Boca (25/04/2024) - Fase de grupos, Copa Sudamericana 2024.

Cruzeiro 2 (5)-(4) 1 Boca (22/08/2024) - Octavos de final, Copa Sudamericana 2024.

Cruzeiro 1-0 Boca (28/04/2026) - Fase de grupos, Copa Libertadores 2026.

San Pablo 1-1 Boca (15/09/2026) - Cuartos de final de vuelta, Copa Sudamericana 2026.

Con este historial a espaldas, el plantel de La Ribera saltará al césped del Maracaná sabiendo que una victoria no solo garantizaría romper un maleficio de casi seis años en el país vecino, sino que pondría su nombre en la definición de la Copa Sudamericana.