En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Boca
FÚTBOL

La pesada racha negativa que Boca intentará destruir en el Maracaná para llegar a la final de la Copa Sudamericana

Boca visita a Vasco da Gama con la obligación de ganar para avanzar a la final de la Sudamericana y cortar una racha negra.

Foto: Prensa Boca 

Foto: Prensa Boca 

Este martes, desde las 21.30, Boca Juniors afrontará un compromiso decisivo por la vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana. El equipo conducido por Rodolfo Arruabarrena visita a Vasco da Gama en el Estadio Maracaná con la obligación de ganar por al menos un gol para revertir el 0-1 sufrido en La Bombonera y mantener intacto el sueño de clasificar a la gran final del certamen continental. Sin embargo, además de la necesidad futbolística de dar vuelta la serie, la delegación azul y oro saldrá al campo con la misión de quebrantar la peor sequía de su historia en territorio brasileño, donde acumula 11 partidos consecutivos sin conocer la victoria.

Leé también Preocupación para Arruabarrena: las figuras de Boca que podrían perderse la semifinal de la Copa Argentina por la Fecha FIFA
Rodolfo Arruabarrena.

El antecedente más cercano en tierras vecinas se registró hace poco más de un mes. En aquella jornada, el Xeneize igualó 1-1 frente a San Pablo en el Morumbí. Pese a que ese resultado estiró la racha adversa a once encuentros sin triunfos, la noche terminó en festejo para el conjunto argentino, ya que selló su clasificación a las semifinales gracias a la ventaja de 1-0 obtenida en el choque de ida. En ese cruce, Leandro Lozano abrió el marcador para Boca, mientras que Domingos Duarte estableció la paridad definitiva sobre el cierre.

Los jugadores de Boca festejan la clasificación a las semfinales de la Sudamericana en el Morumbí. (Alexandre Schneider/Getty Images)

Para reencontrar el último festejo xeneize en suelo brasileño hay que remontarse al 2 de diciembre de 2020, por los octavos de final de la Copa Libertadores. En aquella oportunidad, el equipo dirigido por Miguel Ángel Russo se impuso por 1-0 ante Internacional en Porto Alegre con un recordado tanto de Carlos Tevez, quien celebró rindiendo homenaje a Diego Armando Maradona. Tras caer por el mismo resultado en Buenos Aires, la escuadra argentina terminó avanzando de fase en la tanda de penales.

Cuáles son los partidos que integran la racha sin victorias de Boca en Brasil

A partir de aquella jornada en Porto Alegre, la institución ingresó en un marcado declive estadístico cada vez que cruzó la frontera. A lo largo de esta seguidilla negativa, que incluye episodios trascendentales como la final de la Copa Libertadores 2023 ante Fluminense, Boca recibió 17 goles en contra y solo logró convertir seis.

El registro detallado de los 11 compromisos sin ganar en Brasil comprende los siguientes resultados:

  • Santos 3-0 Boca (13/01/2021) - Semifinal de vuelta, Copa Libertadores 2020.

  • Santos 1-0 Boca (11/05/2021) - Fase de grupos, Copa Libertadores 2021.

  • Atlético Mineiro 0 (3)-(1) 0 Boca (20/07/2021) - Octavos de final, Copa Libertadores 2021.

  • Corinthians 2-0 Boca (26/04/2022) - Fase de grupos, Copa Libertadores 2022.

  • Corinthians 0-0 Boca (26/06/2022) - Octavos de final, Copa Libertadores 2022.

  • Palmeiras 1 (2)-(4) 1 Boca (05/10/2023) - Semifinal de vuelta, Copa Libertadores 2023.

  • Fluminense 2-1 Boca (04/11/2023) - Final, Copa Libertadores 2023.

  • Fortaleza 4-2 Boca (25/04/2024) - Fase de grupos, Copa Sudamericana 2024.

  • Cruzeiro 2 (5)-(4) 1 Boca (22/08/2024) - Octavos de final, Copa Sudamericana 2024.

  • Cruzeiro 1-0 Boca (28/04/2026) - Fase de grupos, Copa Libertadores 2026.

  • San Pablo 1-1 Boca (15/09/2026) - Cuartos de final de vuelta, Copa Sudamericana 2026.

Con este historial a espaldas, el plantel de La Ribera saltará al césped del Maracaná sabiendo que una victoria no solo garantizaría romper un maleficio de casi seis años en el país vecino, sino que pondría su nombre en la definición de la Copa Sudamericana.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Boca
Notas relacionadas
El método médico de vanguardia con el que Leandro Paredes busca llegar al cruce de Boca ante Vasco da Gama
Tras darle el triunfo a Boca, Leonel Flores se disculpó con los hinchas y su novia por el polémico video con una mujer
Qué necesita Boca para salir campeón de la Tabla Anual ante River en La Bombonera

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar