Preocupación para Arruabarrena: las figuras de Boca que podrían perderse la semifinal de la Copa Argentina por la Fecha FIFA

Miguel Merentiel: La "Bestia" formó parte de la prelista confeccionada por Diego Forlán en la Selección de Uruguay y, si bien no integró la nómina definitiva en septiembre, se mantiene dentro de la consideración del cuerpo técnico charrúa.

Lautaro Blanco: El lateral izquierdo xeneize atraviesa un rendimiento que es seguido de cerca por el cuerpo técnico comandado por Lionel Scaloni.

Leandro Lozano: Mantiene un nivel destacado sobre el costado derecho y, aunque nunca representó formalmente a la Celeste, aparece en la órbita de seguimiento.

Carlos Palacios: Tras retornar a la actividad oficial luego de superar una prolongada lesión, el atacante no viste la camiseta de la Selección de Chile desde 2024 por un episodio extrafutbolístico que derivó en su salida de la concentración. Sin embargo, su actualidad abre la opción de ser considerado en el nuevo ciclo conducido por Nicolás Córdova.

Por qué la semifinal de la Copa Argentina se disputará durante la fecha FIFA

La reprogramación del certamen federal respondió de manera directa a la exigente agenda del conjunto azul y oro en el tramo de cierre de la temporada. Aunque la final de la Copa Argentina estaba pautada originalmente para el 4 de noviembre, la participación de Boca en la triple competencia obligó a modificar el calendario oficial.

Ante la imposibilidad de apretar aún más los compromisos por los torneos locales e internacionales, la organización del torneo pautó el choque ante Banfield para el 14 de noviembre, escenario que aún no cuenta con la confirmación de la sede que albergará el partido.