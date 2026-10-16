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Preocupación para Arruabarrena: las figuras de Boca que podrían perderse la semifinal de la Copa Argentina por la Fecha FIFA

La fecha FIFA se solapará con la semifinal de Copa Argentina ante Banfield. Los futbolistas de Boca que podrían ser citados.

Rodolfo Arruabarrena.

Rodolfo Arruabarrena.

La ratificación del calendario internacional encendió las alarmas en el cuerpo técnico xeneize. Tras la confirmación oficial de que la Selección Argentina disputará un compromiso amistoso ante Uruguay el viernes 13 de noviembre en Buenos Aires, la dirigencia y el cuerpo técnico encabezado por Rodolfo Arruabarrena comenzaron a evaluar con detalle las consecuencias de la fecha FIFA. El motivo principal radica en que el cruce por las semifinales de la Copa Argentina ante Banfield está estipulado para el sábado 14 de noviembre, tan solo 24 horas después del choque del seleccionado nacional.

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Esta superposición de compromisos podría obligar al "Vasco" a encarar la eliminatoria ante el Taladro con bajas sensibles debido a la citación de futbolistas a sus respectivos combinados nacionales. La situación no resulta inédita para el club de La Ribera: durante la ventana internacional anterior, que coincidió con la llave de cuartos de final frente a Racing Club, el entrenador no pudo contar con el arquero Álvaro Montero al ser convocado por la Selección de Colombia. En aquella oportunidad, Leonel Flores también había sido citado por Lionel Scaloni para la Albiceleste, aunque el entrenador argentino decidió liberarlo para que pudiera sumar minutos ante la Academia y Unión de Santa Fe.

Cuáles son los futbolistas de Boca que podrían ausentarse en la semifinal ante Banfield

De cara al compromiso programado para mediados de noviembre, la nómina de posibles ausentes abarca tanto a habituales titulares como a piezas de recambio dentro del plantel profesional.

Entre las alternativas de la Selección Argentina y de las delegaciones extranjeras aparecen los siguientes nombres:

  • Miguel Merentiel: La "Bestia" formó parte de la prelista confeccionada por Diego Forlán en la Selección de Uruguay y, si bien no integró la nómina definitiva en septiembre, se mantiene dentro de la consideración del cuerpo técnico charrúa.

  • Lautaro Blanco: El lateral izquierdo xeneize atraviesa un rendimiento que es seguido de cerca por el cuerpo técnico comandado por Lionel Scaloni.

  • Leandro Lozano: Mantiene un nivel destacado sobre el costado derecho y, aunque nunca representó formalmente a la Celeste, aparece en la órbita de seguimiento.

  • Carlos Palacios: Tras retornar a la actividad oficial luego de superar una prolongada lesión, el atacante no viste la camiseta de la Selección de Chile desde 2024 por un episodio extrafutbolístico que derivó en su salida de la concentración. Sin embargo, su actualidad abre la opción de ser considerado en el nuevo ciclo conducido por Nicolás Córdova.

Por qué la semifinal de la Copa Argentina se disputará durante la fecha FIFA

La reprogramación del certamen federal respondió de manera directa a la exigente agenda del conjunto azul y oro en el tramo de cierre de la temporada. Aunque la final de la Copa Argentina estaba pautada originalmente para el 4 de noviembre, la participación de Boca en la triple competencia obligó a modificar el calendario oficial.

Ante la imposibilidad de apretar aún más los compromisos por los torneos locales e internacionales, la organización del torneo pautó el choque ante Banfield para el 14 de noviembre, escenario que aún no cuenta con la confirmación de la sede que albergará el partido.

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