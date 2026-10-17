Tras darle el triunfo a Boca, Leonel Flores se disculpó con los hinchas y su novia por el polémico video con una mujer

"Quería hacerlo público para que todos sepan que estoy más metido que nunca acá en el club y quiero lo mejor para Boca. No va a volver a pasar", concluyó el juvenil.

Qué pasó con Leonel Flores y el video viral con una mujer

Las imágenes fueron publicadas el 14 de octubre, al día siguiente de la derrota de Boca ante Vasco da Gama por la Copa Sudamericana. En la grabación se ve a Flores junto a su compañero Ayrton Costa durante una videollamada con una mujer a través de la plataforma OmeTV.

En la conversación, la joven mencionó que Flores estaba de novio con Camila Espinosa, lo que provocó una reacción de sorpresa en ambos futbolistas. El fragmento se difundió en las redes sociales y generó repercusiones entre los hinchas del Xeneize.

Tras el episodio, Flores decidió hablar públicamente sobre lo ocurrido y pedir disculpas tanto a los simpatizantes de Boca como a su pareja.