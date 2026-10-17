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Tras darle el triunfo a Boca, Leonel Flores se disculpó con los hinchas y su novia por el polémico video con una mujer

El delantero marcó el gol decisivo en el 2-1 ante Talleres y, tras el partido, se refirió a la grabación que se viralizó durante la semana junto a su compañero Ayrton Costa.

Leonel Flores marcó el gol del triunfo de Boca ante Talleres y luego pidió disculpas públicamente por la polémica que se generó tras la difusión del video.

Leonel Flores marcó el gol del triunfo de Boca ante Talleres y luego pidió disculpas públicamente por la polémica que se generó tras la difusión del video.

Luego de darle el gol del triunfo a Boca ante Talleres por 2-1, este viernes por la noche en La Bombonera, Leonel Flores se disculpó con los hinchas y con su novia por la polémica que se generó esta semana tras la viralización de un video en el que aparece junto a su compañero Ayrton Costa en una videollamada con una mujer.

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Leandro Paredes. 

"Le quería pedir disculpas a la gente de Boca por eso que es extrafutbolístico. Es algo que no se hace", expresó el delantero, una vez finalizado el encuentro, al referirse por primera vez al tema.

En diálogo con ESPN, agregó: "Lo que me tenían que decir internamente ya me lo dijeron. También le quería pedir disculpas públicamente a mi novia, porque esas cosas no se hacen".

"Quería hacerlo público para que todos sepan que estoy más metido que nunca acá en el club y quiero lo mejor para Boca. No va a volver a pasar", concluyó el juvenil.

Qué pasó con Leonel Flores y el video viral con una mujer

Las imágenes fueron publicadas el 14 de octubre, al día siguiente de la derrota de Boca ante Vasco da Gama por la Copa Sudamericana. En la grabación se ve a Flores junto a su compañero Ayrton Costa durante una videollamada con una mujer a través de la plataforma OmeTV.

En la conversación, la joven mencionó que Flores estaba de novio con Camila Espinosa, lo que provocó una reacción de sorpresa en ambos futbolistas. El fragmento se difundió en las redes sociales y generó repercusiones entre los hinchas del Xeneize.

Tras el episodio, Flores decidió hablar públicamente sobre lo ocurrido y pedir disculpas tanto a los simpatizantes de Boca como a su pareja.

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