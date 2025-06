Embed

El reclamo de Díaz se centraba en que su compañero Jhon Lucumí estaba tendido en el suelo al momento del tanto y pedía que el árbitro, Juan Gabriel Benítez, detuviera el juego para ser atendido. Esa omisión derivó en el tanto de la Albiceleste, y el colombiano no ocultó su enojo. “El profe Scaloni me vio muy enojado por la jugada del gol. Le decía como que no era justo. Él me dijo que nuestro jugador también tuvo un poco de culpa porque no podía tirarse en esos momentos”, explicó Díaz tras el partido, aclarando que todo se dio “con mucho respeto”.