El conjunto platense llega con una identidad basada en el orden táctico, la intensidad y la fortaleza defensiva. Sin embargo, tendrá algunas bajas y dudas para el encuentro. Baltasar Rodríguez está suspendido por su expulsión frente a Flamengo, mientras que Joaquín Correa arrastra una lesión muscular y su presencia entre los titulares no está asegurada.

Además, Marcos Rojo podrá estar disponible. El Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) confirmó que no resolverá antes de la final el recurso presentado por Estudiantes por su inscripción, por lo que no habrá una decisión que le impida jugar este sábado. UOL+2

Palmeiras, un rival acostumbrado a las grandes definiciones

Del otro lado estará un equipo que se convirtió en uno de los grandes protagonistas del fútbol sudamericano de los últimos años. Palmeiras, conducido por el portugués Abel Ferreira, disputará su octava final de Copa Libertadores y buscará levantar el trofeo por cuarta vez.

El conjunto brasileño cuenta con un plantel de jerarquía, experiencia internacional y variantes en todas sus líneas. Entre sus principales referentes aparecen el defensor Gustavo Gómez y el mediocampista Andreas Pereira.

También será importante la presencia de Carlos Miguel, arquero que tuvo actuaciones decisivas en las tandas de penales que Palmeiras debió afrontar para llegar a la final. En semifinales, el equipo eliminó a Fluminense desde los doce pasos.

Sin embargo, no llega sin dificultades: Palmeiras viene de perder 3-0 frente a Chapecoense, después de caer ante Cruzeiro y empatar con Flamengo. Una racha que buscará dejar atrás en el partido más importante de su temporada. Reuters+1

Un antecedente histórico entre Estudiantes y Palmeiras

La final también tendrá un condimento especial por la historia que une a ambos clubes. La primera vez que se enfrentaron por una definición de la Copa Libertadores fue en 1968, precisamente en el estadio Centenario de Montevideo.

En aquella oportunidad, Estudiantes se quedó con el título después de imponerse 2-0 en el partido desempate, con goles de Felipe Ribaudo y Juan Ramón Verón. La serie había comenzado con una victoria de Palmeiras por 3-1 en Brasil y continuado con un triunfo del Pincha por 2-1 en La Plata.

Casi seis décadas después, volverán a encontrarse en el mismo escenario, nuevamente con el máximo trofeo continental en juego. AFA+1

Qué se juega cada equipo en la final

La definición también tiene un significado estadístico para el fútbol argentino y brasileño. Actualmente, ambos países están igualados con 25 títulos de Copa Libertadores. Una victoria de Palmeiras le permitiría a Brasil quedar al frente en soledad y extender a ocho la racha consecutiva de campeones brasileños.

Estudiantes, por su parte, buscará conseguir su quinta conquista. El club platense ganó el torneo en 1968, 1969, 1970 y 2009, y aspira a volver a levantarlo después de 17 años.

Palmeiras intentará alcanzar su cuarta corona, con la posibilidad de igualar a Flamengo como el club brasileño más ganador de la competición. AFA+1

Probables formaciones de Estudiantes y Palmeiras

De acuerdo con las últimas proyecciones, estas serían las posibles alineaciones para la final:

Estudiantes: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Marcos Rojo, Leandro González Pírez, Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Alexis Castro, Joaquín Tobio Burgos; Tiago Palacios y Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.

Palmeiras: Carlos Miguel; Agustín Giay, Murilo, Gustavo Gómez, Alexander Barboza, Joaquín Piquerez; Lucas Evangelista, Marlon Freitas; Jhon Arias, Flaco López y Vitor Roque. DT: Abel Ferreira. El Economista+2

Horario, árbitro y dónde ver Estudiantes vs. Palmeiras

Final de la Copa Libertadores

Partido: Estudiantes de La Plata vs. Palmeiras.

Fecha: sábado 28 de noviembre de 2026.

Horario: 17 (Argentina).

Estadio: Centenario de Montevideo, Uruguay.

Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela).

VAR: Juan Soto (Venezuela).

TV: Telefe y Fox Sports. También se podrá seguir por Disney+ Premium. AFA+2

Si hay empate durante los 90 minutos, se jugará un tiempo suplementario de 30 minutos. Si la igualdad persiste, el campeón se definirá mediante una tanda de penales.