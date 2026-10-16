En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Max Verstappen
FÓRMULA 1

Polémica maniobra: Max Verstappen se llevó puesto a un piloto argentino y recibió una dura sanción

Max Verstappen aprovechó su descanso en la F1 para correr en GT3, pero mandó al trompo al argentino Pérez Companc.

Max Verstappen

Max Verstappen

A Max Verstappen no le alcanza únicamente con dominar en la Fórmula 1. Cada vez que el calendario de la Máxima le concede un receso, el tricampeón mundial neerlandés busca nuevos desafíos en las pistas y este fin de semana desembarcó en el trazado de Portimao para competir en el GT World Challenge Europe. Sin embargo, su irrupción en el certamen portugués comenzó con un polémico incidente de carrera que tuvo como perjudicado directo a un piloto argentino.

Leé también La inesperada decisión de la FIA sobre Colapinto tras su incidente con Verstappen en la práctica del GP de Japón
la inesperada decision de la fia sobre colapinto tras su incidente con verstappen en la practica del gp de japon

La acción ocurrió a los tres minutos de haberse iniciado la primera tanda de ensayos libres. En el ingreso a la curva 3, Verstappen intentó superar por la línea interna a Ezequiel Pérez Companc. El piloto de la F1 colocó la trompa de su Mercedes-AMG número 3 junto al Audi R8 número 25 de la escuadra Saintéloc Racing, pero se quedó sin margen de maniobra y terminó impactando la zona trasera derecha del auto del argentino, provocando que este perdiera el control y quedara en trompo sobre la pista.

Pérez Companc quedó momentáneamente apuntando en sentido opuesto al tránsito habitual y se vio obligado a salir de los límites del trazado para reacomodar su unidad y reincorporarse a la tanda. En tanto, el neerlandés realizó un gesto de descontento desde el habitáculo y continuó su marcha sin detenerse.

Qué sanción le aplicaron los comisarios deportivos a Max Verstappen tras el toque con Pérez Companc

Las autoridades de la competencia abrieron una investigación de oficio, analizaron la telemetría, revisaron las imágenes de video y escucharon los descargos de ambos competidores antes de expedirse.

En su declaración formal, Pérez Companc explicó que su atención estaba enfocada en los vehículos que lo precedían y que no advirtió la presencia del Mercedes-AMG a su derecha, catalogando el hecho como un típico incidente de pista. Por su parte, Verstappen argumentó que inició el sobrepaso esperando que el argentino mantuviera la trazada externa y que se vio sorprendido cuando el coche número 25 cerró su línea de marcha.

A pesar de las explicaciones presentadas por el piloto de la Máxima, los comisarios determinaron que Verstappen provocó una colisión evitable y lo declararon totalmente culpable de la maniobra. Sin embargo, al considerar como atenuantes que el choque ocurrió en la primera vuelta de un ensayo libre y que el tráfico previo condicionó al coche del argentino, los jueces sancionaron al neerlandés con una amonestación y un punto de advertencia en su conducta, sin aplicarle penalizaciones en la grilla de partida.

Quién es Ezequiel Pérez Companc, el argentino que sufrió la embestida de Verstappen

Ezequiel Pérez Companc tiene 32 años y desarrolla su trayectoria deportiva principalmente en los certámenes de turismo europeos. Ligado a la actividad desde 2013, participa en esta cita de Portimao para la estructura Saintéloc Racing compartiendo la conducción de un Audi R8 LMS con el francés Etienne Cheli y el ucraniano Ivan Klymenko.

Además de su faceta como piloto, es el fundador del equipo Madpanda Motorsport, con sede operativa en la ciudad de Barcelona, y proviene de una familia con fuerte arraigo en las competencias de motor: su padre Jorge Pérez Companc y su tío Luis integraron diversas ediciones del Rally Dakar.

Por el lado de Verstappen, su incursión en el GT World Challenge a bordo del coche del Team Verstappen Racing junto a los británicos Ben Barnicoat y Chris Lulham se produce entre sus recientes triunfos en la Fórmula 1 y el próximo compromiso en Estados Unidos. “Conducir este tipo de auto me saca un poco de mi zona de confort, pero me entusiasma. Estamos acá para ganar, el objetivo siempre es ese”, había señalado la figura de la F1 antes de salir al trazado.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Max Verstappen
Notas relacionadas
Impactante accidente de Jos Verstappen: el papá de Max volcó tras su brutal choque en el Rally de Valonia
VIDEO: así fue el fuerte accidente de Max Verstappen en el GP de Países Bajos
El mensaje de Franco Colapinto a sus fanáticos para frenar los ataques contra otros pilotos

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar