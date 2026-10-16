Polémica maniobra: Max Verstappen se llevó puesto a un piloto argentino y recibió una dura sanción

En su declaración formal, Pérez Companc explicó que su atención estaba enfocada en los vehículos que lo precedían y que no advirtió la presencia del Mercedes-AMG a su derecha, catalogando el hecho como un típico incidente de pista. Por su parte, Verstappen argumentó que inició el sobrepaso esperando que el argentino mantuviera la trazada externa y que se vio sorprendido cuando el coche número 25 cerró su línea de marcha.

A pesar de las explicaciones presentadas por el piloto de la Máxima, los comisarios determinaron que Verstappen provocó una colisión evitable y lo declararon totalmente culpable de la maniobra. Sin embargo, al considerar como atenuantes que el choque ocurrió en la primera vuelta de un ensayo libre y que el tráfico previo condicionó al coche del argentino, los jueces sancionaron al neerlandés con una amonestación y un punto de advertencia en su conducta, sin aplicarle penalizaciones en la grilla de partida.

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Quién es Ezequiel Pérez Companc, el argentino que sufrió la embestida de Verstappen

Ezequiel Pérez Companc tiene 32 años y desarrolla su trayectoria deportiva principalmente en los certámenes de turismo europeos. Ligado a la actividad desde 2013, participa en esta cita de Portimao para la estructura Saintéloc Racing compartiendo la conducción de un Audi R8 LMS con el francés Etienne Cheli y el ucraniano Ivan Klymenko.

Además de su faceta como piloto, es el fundador del equipo Madpanda Motorsport, con sede operativa en la ciudad de Barcelona, y proviene de una familia con fuerte arraigo en las competencias de motor: su padre Jorge Pérez Companc y su tío Luis integraron diversas ediciones del Rally Dakar.

Por el lado de Verstappen, su incursión en el GT World Challenge a bordo del coche del Team Verstappen Racing junto a los británicos Ben Barnicoat y Chris Lulham se produce entre sus recientes triunfos en la Fórmula 1 y el próximo compromiso en Estados Unidos. “Conducir este tipo de auto me saca un poco de mi zona de confort, pero me entusiasma. Estamos acá para ganar, el objetivo siempre es ese”, había señalado la figura de la F1 antes de salir al trazado.