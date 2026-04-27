Impactante accidente de Jos Verstappen: el papá de Max volcó tras su brutal choque en el Rally de Valonia

Quién es Jos Verstappen y cuál fue su paso por la Fórmula 1
Johannes Franciscus Verstappen nació el 4 de marzo de 1972 y, mucho antes de ser el mentor de Max, construyó su propio camino en la élite. Debutó en la Fórmula 1 el 27 de marzo de 1994 en el Gran Premio de Brasil y llegó a participar en un total de 107 Grandes Premios a lo largo de ocho temporadas.
Su año más destacado fue precisamente el de su debut, cuando acompañó al legendario Michael Schumacher en la escudería Benetton. Durante esa temporada:
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Logró dos podios históricos: finalizó tercero en el Gran Premio de Hungría y repitió posición en el Gran Premio de Bélgica.
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Cosechó diez puntos y ocupó el décimo lugar en el campeonato de pilotos.
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Fue testigo directo del primer título mundial de Schumacher, quien se consagró tras una ajustada definición ante Damon Hill.
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El presente de Jos Verstappen en el automovilismo
Desde 2022, el neerlandés ha volcado su pasión competitiva hacia el rally, compitiendo con la marca Škoda e incluso participando en pruebas del Campeonato Mundial. Aunque su carrera en la Fórmula 1 finalizó hace años, Jos se mantiene vigente en las pistas, desafiando terrenos complejos como los de Valonia, donde esta vez el milagro y la tecnología de seguridad le permitieron salir caminando de un accidente que pudo haber sido fatal.