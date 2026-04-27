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Impactante accidente de Jos Verstappen: el papá de Max volcó tras su brutal choque en el Rally de Valonia

El ex piloto de Fórmula 1 perdió el control de su vehículo durante una competencia en la región de Namur. Pese a que su auto quedó destruido, las medidas de seguridad evitaron una tragedia para el padre del tetracampeón mundial.

Impactante accidente de Jos Verstappen: el papá de Max volcó tras su brutal choque en el Rally de Valonia

El mundo del automovilismo recibió con impacto las imágenes que llegaron desde Bélgica. Jos Verstappen, padre del tetracampeón de Fórmula 1 Max Verstappen, sufrió un brutal accidente mientras competía en el Rally de Valonia. El neerlandés perdió el control de su vehículo en un tramo de alta velocidad y terminó volcando tras un violento impacto contra un árbol.

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Tenía 6 años, se tropezó con los cordones durante un recreo y el final fue trágico. (Foto: Google Maps)
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El siniestro ocurrió en la región de Namur, una zona caracterizada por tramos veloces y exigentes que no perdonan errores. Las fotografías y videos difundidos en redes sociales muestran cómo su Škoda Fabia RS Rally2 quedó destruido por la fuerza del choque. Afortunadamente, ni Verstappen ni su copiloto, Jasper Vermeulen, sufrieron heridas de gravedad, demostrando la eficacia de las medidas de seguridad actuales en la categoría.

Cómo fue el accidente de Jos Verstappen en el Rally de Valonia

El incidente se produjo en un sector de curvas cerradas y largas rectas donde la concentración debe ser máxima. Según los reportes, el neerlandés de 54 años se despistó en un tramo rápido, lo que provocó que el vehículo impactara de lleno contra la vegetación lateral. Este episodio no es aislado en su carrera reciente: en 2025, durante el Royal Rally de Escandinavia, Jos también debió abandonar tras un vuelco similar.

Quién es Jos Verstappen y cuál fue su paso por la Fórmula 1

Johannes Franciscus Verstappen nació el 4 de marzo de 1972 y, mucho antes de ser el mentor de Max, construyó su propio camino en la élite. Debutó en la Fórmula 1 el 27 de marzo de 1994 en el Gran Premio de Brasil y llegó a participar en un total de 107 Grandes Premios a lo largo de ocho temporadas.

Su año más destacado fue precisamente el de su debut, cuando acompañó al legendario Michael Schumacher en la escudería Benetton. Durante esa temporada:

  • Logró dos podios históricos: finalizó tercero en el Gran Premio de Hungría y repitió posición en el Gran Premio de Bélgica.

  • Cosechó diez puntos y ocupó el décimo lugar en el campeonato de pilotos.

  • Fue testigo directo del primer título mundial de Schumacher, quien se consagró tras una ajustada definición ante Damon Hill.

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El presente de Jos Verstappen en el automovilismo

Desde 2022, el neerlandés ha volcado su pasión competitiva hacia el rally, compitiendo con la marca Škoda e incluso participando en pruebas del Campeonato Mundial. Aunque su carrera en la Fórmula 1 finalizó hace años, Jos se mantiene vigente en las pistas, desafiando terrenos complejos como los de Valonia, donde esta vez el milagro y la tecnología de seguridad le permitieron salir caminando de un accidente que pudo haber sido fatal.

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