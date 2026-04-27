Impactante accidente de Jos Verstappen: el papá de Max volcó tras su brutal choque en el Rally de Valonia

Quién es Jos Verstappen y cuál fue su paso por la Fórmula 1

Johannes Franciscus Verstappen nació el 4 de marzo de 1972 y, mucho antes de ser el mentor de Max, construyó su propio camino en la élite. Debutó en la Fórmula 1 el 27 de marzo de 1994 en el Gran Premio de Brasil y llegó a participar en un total de 107 Grandes Premios a lo largo de ocho temporadas.

Su año más destacado fue precisamente el de su debut, cuando acompañó al legendario Michael Schumacher en la escudería Benetton. Durante esa temporada:

Logró dos podios históricos: finalizó tercero en el Gran Premio de Hungría y repitió posición en el Gran Premio de Bélgica.

Cosechó diez puntos y ocupó el décimo lugar en el campeonato de pilotos .

Fue testigo directo del primer título mundial de Schumacher , quien se consagró tras una ajustada definición ante Damon Hill.

image

El presente de Jos Verstappen en el automovilismo

Desde 2022, el neerlandés ha volcado su pasión competitiva hacia el rally, compitiendo con la marca Škoda e incluso participando en pruebas del Campeonato Mundial. Aunque su carrera en la Fórmula 1 finalizó hace años, Jos se mantiene vigente en las pistas, desafiando terrenos complejos como los de Valonia, donde esta vez el milagro y la tecnología de seguridad le permitieron salir caminando de un accidente que pudo haber sido fatal.