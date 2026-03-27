La inesperada decisión de la FIA sobre Colapinto tras su incidente con Verstappen en la práctica del GP de Japón

Qué determinó la FIA tras la investigación

En el comunicado oficial, los comisarios explicaron que revisaron imágenes de video, comunicaciones de radio y cámaras a bordo. Según el informe, el auto 43 —el de Colapinto— recibió advertencias progresivas sobre la proximidad del auto 3, conducido por Verstappen.

Cuando el neerlandés llegó a la zona, Colapinto dejó de zigzaguear y aceleró, pero la diferencia de velocidad fue suficiente para que Verstappen tuviera que abortar su intento de vuelta rápida.

Ante los comisarios, Colapinto admitió que calculó mal la velocidad de aproximación del rival y que intentó acelerar para evitar la obstrucción, aunque no logró hacerlo a tiempo. Verstappen, por su parte, explicó que esperaba que el Alpine se desplazara hacia la izquierda, y al no ocurrir, decidió levantar el pie para evitar un posible incidente.

Qué sanción recibió Colapinto

Tras escuchar los argumentos de ambas partes, los comisarios concluyeron que hubo una obstrucción innecesaria por parte de Colapinto. Como consecuencia, el piloto recibió una advertencia oficial, la sanción habitual en este tipo de situaciones durante sesiones de entrenamientos libres.

El episodio no derivó en una penalización deportiva más severa, pero deja una advertencia para el argentino en un fin de semana que recién comienza y en un circuito donde los márgenes son mínimos.