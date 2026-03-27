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La inesperada decisión de la FIA sobre Colapinto tras su incidente con Verstappen en la práctica del GP de Japón

El piloto argentino fue citado por los comisarios tras una maniobra en la FP2 que obligó a Verstappen a abortar su vuelta rápida y conoció la determinación que tomó la FIA.

La inesperada decisión de la FIA sobre Colapinto tras su incidente con Verstappen en la práctica del GP de Japón

La segunda práctica libre del Gran Premio de Japón dejó un momento de tensión para Franco Colapinto, quien fue llamado a declarar ante los comisarios deportivos tras una maniobra que involucró a Max Verstappen. El episodio se produjo en el circuito de Suzuka y terminó con una advertencia oficial para el piloto argentino.

Leé también Colapinto pasó sin inconvenientes las prácticas del GP de Japón, pero quedó envuelto en una polémica
Colapinto cerró la segunda sesión de entrenamientos libres con su Alpine en el puesto 17 (Foto: Reuters).
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El incidente ocurrió a los ocho minutos de la segunda sesión de entrenamientos libres, cuando Colapinto zigzagueó en plena recta mientras intentaba poner temperatura en los neumáticos. Esa maniobra obligó al campeón mundial a abortar una vuelta rápida que venía desarrollando, lo que encendió la alerta de los comisarios de la FIA.

Qué pasó entre Colapinto y Verstappen en Suzuka

La situación tuvo lugar en el tramo que conecta las curvas 14 y 15 del trazado japonés. Colapinto realizaba movimientos en zigzag para calentar neumáticos antes de la exigente curva 130R, cuando Verstappen se aproximaba a alta velocidad en una vuelta rápida.

No hubo contacto entre los autos, pero la diferencia de ritmo y la posición del monoplaza del argentino generaron una situación de riesgo. Al finalizar la tanda, los comisarios citaron a ambos pilotos y a sus equipos para analizar lo sucedido en detalle.

Qué determinó la FIA tras la investigación

En el comunicado oficial, los comisarios explicaron que revisaron imágenes de video, comunicaciones de radio y cámaras a bordo. Según el informe, el auto 43 —el de Colapinto— recibió advertencias progresivas sobre la proximidad del auto 3, conducido por Verstappen.

Cuando el neerlandés llegó a la zona, Colapinto dejó de zigzaguear y aceleró, pero la diferencia de velocidad fue suficiente para que Verstappen tuviera que abortar su intento de vuelta rápida.

Ante los comisarios, Colapinto admitió que calculó mal la velocidad de aproximación del rival y que intentó acelerar para evitar la obstrucción, aunque no logró hacerlo a tiempo. Verstappen, por su parte, explicó que esperaba que el Alpine se desplazara hacia la izquierda, y al no ocurrir, decidió levantar el pie para evitar un posible incidente.

Qué sanción recibió Colapinto

Tras escuchar los argumentos de ambas partes, los comisarios concluyeron que hubo una obstrucción innecesaria por parte de Colapinto. Como consecuencia, el piloto recibió una advertencia oficial, la sanción habitual en este tipo de situaciones durante sesiones de entrenamientos libres.

El episodio no derivó en una penalización deportiva más severa, pero deja una advertencia para el argentino en un fin de semana que recién comienza y en un circuito donde los márgenes son mínimos.

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