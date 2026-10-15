Fin de la novela: la Justicia de Brasil confirmó el estadio que será sede de la revancha entre Boca y Vasco da Gama

La larga controversia judicial que amenazaba con alterar la logística de las semifinales de la Copa Sudamericana llegó a su punto final. El Tribunal Superior de Justicia de Brasil no hizo lugar al último planteo presentado por el consorcio administrador integrado por Flamengo y Fluminense, dejando firme la ratificación del emblemático Estadio Jornalista Mário Filho (Maracaná) como el escenario oficial para el choque de vuelta entre Vasco da Gama y Boca Juniors, programado para el próximo martes 20 de octubre.