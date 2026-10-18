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Racing e Independiente se enfrentan en el clásico de Avellaneda

La Academia y el Rojo se enfrentan este domingo desde las 14.45 en el Cilindro, por la fecha 13 del Torneo Clausura 2026. Ambos llegan cuestionados por sus resultados y necesitan sumar puntos para acercarse a la clasificación a los playoffs.

Racing e Independiente se enfrentan en el clásico de Avellaneda

Racing e Independiente protagonizan este domingo una nueva edición del clásico de Avellaneda. El encuentro se disputará desde las 14.45 en el estadio Presidente Perón, por la fecha 13 del Torneo Clausura 2026, en un partido clave para dos equipos que buscan recuperarse y mejorar su posición en el campeonato.

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La Academia llega golpeada después de perder 2-0 frente a Belgrano como local y atraviesa una racha negativa de resultados. El Rojo, por su parte, empató sin goles ante Talleres en Córdoba y buscará aprovechar el clásico para sumar una victoria que fortalezca su campaña.

El partido contará con la transmisión de ESPN Premium y TNT Sports Premium. El árbitro será Facundo Tello, mientras que Germán Delfino estará a cargo del VAR.

A qué hora juegan Racing vs. Independiente y dónde ver en vivo

El clásico de Avellaneda se jugará este domingo 18 de octubre, con los siguientes datos:

  • Partido: Racing vs. Independiente.

  • Competencia: Torneo Clausura 2026, fecha 13.

  • Horario: 14.45.

  • Estadio: Presidente Perón, conocido como el Cilindro de Avellaneda.

  • TV: ESPN Premium y TNT Sports Premium.

  • Árbitro: Facundo Tello.

  • VAR: Germán Delfino.

Para ver el encuentro por televisión es necesario contar con el servicio que incluya las señales deportivas correspondientes.

Cómo llegan Racing e Independiente al clásico de Avellaneda

Racing atraviesa un momento complicado. La derrota por 2-0 ante Belgrano profundizó las dudas sobre el rendimiento del equipo, que perdió cinco de sus últimos siete partidos y suma apenas 11 puntos en el torneo.

El entrenador Sebastián Romero reconoció la dificultad del presente y remarcó la importancia de cambiar rápidamente el enfoque para afrontar el clásico. La Academia necesita una victoria para recuperar confianza y acercarse a los puestos de clasificación a los playoffs.

Independiente, en tanto, suma 18 unidades y comenzó la fecha en el séptimo puesto. Sin embargo, su campaña también está marcada por la irregularidad y por la dificultad para conseguir resultados positivos en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini.

Después del empate sin goles ante Talleres, el entrenador Jadson Viera destacó la importancia del partido ante su clásico rival y planteó la necesidad de cambiar la imagen del equipo.

Las posibles formaciones de Racing e Independiente

Estos son los equipos probables para el clásico, según la información disponible en la previa.

Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Mateo Martínez, Gonzalo Escudero, Ignacio Rodríguez; Gastón Lodico, Leonel Pérez, Ulises Ortegoza o Matías Zaracho, Tomás Conechny; Lautaro Díaz y Adrián Martínez. DT: Sebastián Romero.

Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Sebastián Valdez, Juan Miguel Arrayago, Facundo Zabala o Nahuel Banegas; Iván Marcone, Mateo Pérez Curci, Maximiliano Meza; Santiago Montiel, Ezequiel Ávila y Matías Abaldo o Luciano Cabral. DT: Jadson Viera.

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