Racing e Independiente se enfrentan en el clásico de Avellaneda

Partido: Racing vs. Independiente.

Competencia: Torneo Clausura 2026, fecha 13.

Horario: 14.45.

Estadio: Presidente Perón, conocido como el Cilindro de Avellaneda.

TV: ESPN Premium y TNT Sports Premium.

Árbitro: Facundo Tello.

VAR: Germán Delfino.

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Cómo llegan Racing e Independiente al clásico de Avellaneda

Racing atraviesa un momento complicado. La derrota por 2-0 ante Belgrano profundizó las dudas sobre el rendimiento del equipo, que perdió cinco de sus últimos siete partidos y suma apenas 11 puntos en el torneo.

El entrenador Sebastián Romero reconoció la dificultad del presente y remarcó la importancia de cambiar rápidamente el enfoque para afrontar el clásico. La Academia necesita una victoria para recuperar confianza y acercarse a los puestos de clasificación a los playoffs.

Independiente, en tanto, suma 18 unidades y comenzó la fecha en el séptimo puesto. Sin embargo, su campaña también está marcada por la irregularidad y por la dificultad para conseguir resultados positivos en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini.

Después del empate sin goles ante Talleres, el entrenador Jadson Viera destacó la importancia del partido ante su clásico rival y planteó la necesidad de cambiar la imagen del equipo.

Las posibles formaciones de Racing e Independiente

Estos son los equipos probables para el clásico, según la información disponible en la previa.

Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Mateo Martínez, Gonzalo Escudero, Ignacio Rodríguez; Gastón Lodico, Leonel Pérez, Ulises Ortegoza o Matías Zaracho, Tomás Conechny; Lautaro Díaz y Adrián Martínez. DT: Sebastián Romero.

Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Sebastián Valdez, Juan Miguel Arrayago, Facundo Zabala o Nahuel Banegas; Iván Marcone, Mateo Pérez Curci, Maximiliano Meza; Santiago Montiel, Ezequiel Ávila y Matías Abaldo o Luciano Cabral. DT: Jadson Viera.