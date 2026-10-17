Romero hizo una "limpieza" en Racing antes del clásico con Independiente

La derrota dejó al equipo sin posibilidades de pelear por ese título y fue uno de los episodios que marcaron el cierre del ciclo de Juan Pablo Vojvoda. Tras su salida, Sebastián Romero asumió como entrenador interino y afronta el clásico en un contexto de presión por los resultados.

En el Torneo Clausura, Racing viene de perder 2-0 ante Belgrano y ocupa el decimotercer puesto de la Zona B, con 11 puntos en 12 partidos. Está a siete unidades de los puestos de clasificación a los playoffs y necesita sumar en las fechas restantes para intentar acercarse.

Independiente llega un poco mejor al clásico

El Rojo, por su parte, ocupa el séptimo puesto de la Zona A, con 18 puntos, y se encuentra dentro de los lugares de clasificación a los playoffs. En su última presentación empató sin goles ante Talleres en Córdoba.

El antecedente más reciente entre ambos fue el triunfo de Independiente por 1-0 en abril de este año, con gol de Gabriel Ávalos.

Racing recibirá a Independiente este domingo 18 de octubre, desde las 14.45, en el estadio Presidente Perón, por la fecha 13 del Torneo Clausura. La Academia buscará recuperarse de sus últimos resultados, mientras que el Rojo intentará sostener su posición entre los clasificados.