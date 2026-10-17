Romero hizo una "limpieza" en Racing antes del clásico con Independiente

Sebastián “Chirola” Romero, DT interino de Racing, borró al mediocampista Matko Miljevic de la lista de convocados para el clásico con Independiente de este domingo, por la fecha 13 del Torneo Clausura 2026.
Racing e Independiente se enfrentan este domingo por la fecha 13 del Torneo Clausura, en un clásico de Avellaneda en el que ambos equipos necesitan sumar.
Sebastián “Chirola” Romero borró a Matko Miljevic de la convocatoria de Racing para el clásico ante Independiente de este domingo.
Sebastián “Chirola” Romero, DT interino de Racing, borró al mediocampista Matko Miljevic de la lista de convocados para el clásico con Independiente de este domingo, por la fecha 13 del Torneo Clausura 2026.
Si bien el entrenador no explicitó los motivos de su decisión, la exclusión se produce en un momento en el que el mediocampista no logra afianzarse futbolísticamente. En lo que va de la temporada, acumula apenas cuatro goles y una asistencia en 32 partidos oficiales, con 1.549 minutos disputados.
La semana pasada, además, Miljevic llamó la atención al presentarse con pantalón largo durante el saludo del plantel a los hinchas en el Cilindro. Sin embargo, no hubo una explicación oficial que vinculara ese episodio con su ausencia en la convocatoria para el clásico.
La situación del mediocampista se da en una temporada complicada para la Academia. Uno de los golpes más fuertes fue la reciente eliminación de la Copa Argentina: Racing perdió 3-2 ante Boca en los cuartos de final, pese a haberse puesto 2-0 arriba con goles de Tomás Conechny y Gastón Lodico.
La derrota dejó al equipo sin posibilidades de pelear por ese título y fue uno de los episodios que marcaron el cierre del ciclo de Juan Pablo Vojvoda. Tras su salida, Sebastián Romero asumió como entrenador interino y afronta el clásico en un contexto de presión por los resultados.
En el Torneo Clausura, Racing viene de perder 2-0 ante Belgrano y ocupa el decimotercer puesto de la Zona B, con 11 puntos en 12 partidos. Está a siete unidades de los puestos de clasificación a los playoffs y necesita sumar en las fechas restantes para intentar acercarse.
El Rojo, por su parte, ocupa el séptimo puesto de la Zona A, con 18 puntos, y se encuentra dentro de los lugares de clasificación a los playoffs. En su última presentación empató sin goles ante Talleres en Córdoba.
El antecedente más reciente entre ambos fue el triunfo de Independiente por 1-0 en abril de este año, con gol de Gabriel Ávalos.
Racing recibirá a Independiente este domingo 18 de octubre, desde las 14.45, en el estadio Presidente Perón, por la fecha 13 del Torneo Clausura. La Academia buscará recuperarse de sus últimos resultados, mientras que el Rojo intentará sostener su posición entre los clasificados.