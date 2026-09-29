Vojvoda reveló cómo fue su salida de Racing y la reunión con Milito: "Estaba firme, pero..."

Qué análisis hizo Vojvoda sobre la remontada de Boca y la conformación del plantel

A la hora de repasar el choque por los cuartos de final del torneo federal, el entrenador admitió el impacto emocional de haber dejado escapar una ventaja de dos goles sobre el cierre: “Fue muy duro. Ir ganando 2-0… que faltaran 10 segundos para que terminara el partido. Habíamos planteado un plan de juego que se siguió hasta los 20, 25 minutos del segundo tiempo. Todavía le estoy dando vueltas a los tres cabezazos en el área. Me hago responsable, como se hacen responsables los jugadores también”.

Por otra parte, Vojvoda abordó el momento de reconstrucción que atravesaba el grupo tras las salidas de Gabriel Rojas, Santiago Sosa, Juan Nardoni, Maximiliano Salas y Facundo Mura, explicando que los refuerzos llegaron tras ser rastreados por la secretaría técnica de Sebastián Saja: “Me tocó un momento de transición y todos lo sabíamos. En el día a día te vas encontrando con otras cosas. Algunos que se quieren ir, otros que prefieren no estar más en un club grande”.

Cuáles son los números finales del ciclo de Vojvoda en Racing

La etapa del director técnico al frente de La Academia concluye tras 11 partidos oficiales, con un balance de tres victorias, dos empates y seis derrotas, dejando al equipo anteúltimo en la Zona A del Torneo Clausura y eliminado de la Copa Argentina.

Antes de acudir a Avellaneda para despedirse del plantel —que quedará de manera interina bajo el mando de Sebastián Romero y Luciano Aued—, el DT dejó una reflexión sobre el desenlace: “Cualquier proceso sin resultados es difícil de sostener. La justicia está en los resultados, cuando a lo mejor tendrían que estar más en los procesos. Me voy totalmente tranquilo porque fui profesional y entregué el máximo esfuerzo”.