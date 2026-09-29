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Vojvoda reveló cómo fue su salida de Racing y la reunión con Milito: "Estaba firme, pero..."

Juan Pablo Vojvoda rompió el silencio tras su desvinculación de Racing. Contó detalles de su charla con Milito y el dolor por la caída.

Juan Pablo Vojvoda rompió el silencio tras su desvinculación de Racing. 

Juan Pablo Vojvoda rompió el silencio tras su desvinculación de Racing. 

Un día después de que la comisión directiva encabezada por el presidente Diego Alberto Milito resolviera interrumpir su contrato tras la agónica eliminación de la Copa Argentina ante Boca Juniors, Juan Pablo Vojvoda rompió el silencio. En diálogo con Dsports Radio, el hoy exentrenador de La Academia repasó los pormenores de su desvinculación, analizó el traumático desenlace en Rosario y reveló la trastienda de la reunión decisiva con el máximo dirigente y la secretaría técnica.

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Juan Pablo Vojvoda tomó una decisión tras la derrota de Racing ante Boca en Copa Argentina que dejó su continuidad en duda. 

Respecto a su silencio posterior a la derrota en el Estadio Gigante de Arroyito, el DT aclaró que responde a una postura institucional: “Yo no tenía problemas en hablar el otro día. Me enteré después. Fue una decisión del club. Les dije a los dirigentes que yo no tenía problema en salir y dar la cara. No me iba a esconder por un resultado. Yo estaba dolido, los dirigentes también, y los jugadores… imagínate ese vestuario. Sigo lastimado, golpeado”.

Cómo fue la reunión entre Juan Pablo Vojvoda y Diego Milito que determinó su salida de Racing

El estratega brindó precisiones sobre el cónclave que sentenció su ciclo en Avellaneda, remarcando el tono de respeto en el que se desarrolló la charla: “Fue una conversación muy simple, con un trato muy cordial, de dos personas que estaban dolidas. Me dijo que los resultados no se están consiguiendo y que iban a tener que dar un cambio a esto. Yo acepté eso. No hay mucho más para decir”.

En ese sentido, asumió su rol dentro de la estructura profesional del club: “Fue una decisión del club, la acepté. Ellos también tienen su voz y la decisión. Soy un empleado. Yo estaba firme, pero entendía la situación. No voy a ser una traba para Racing. El trabajo puede ser bueno pero los resultados no se estaban consiguiendo”. Además, ratificó su postura frente a los compromisos asumidos: “En su momento dije que no iba a abandonar a mis jugadores. Decir una cosa y hacer la otra no me hacía sentir cómodo”.

Qué análisis hizo Vojvoda sobre la remontada de Boca y la conformación del plantel

A la hora de repasar el choque por los cuartos de final del torneo federal, el entrenador admitió el impacto emocional de haber dejado escapar una ventaja de dos goles sobre el cierre: “Fue muy duro. Ir ganando 2-0… que faltaran 10 segundos para que terminara el partido. Habíamos planteado un plan de juego que se siguió hasta los 20, 25 minutos del segundo tiempo. Todavía le estoy dando vueltas a los tres cabezazos en el área. Me hago responsable, como se hacen responsables los jugadores también”.

Por otra parte, Vojvoda abordó el momento de reconstrucción que atravesaba el grupo tras las salidas de Gabriel Rojas, Santiago Sosa, Juan Nardoni, Maximiliano Salas y Facundo Mura, explicando que los refuerzos llegaron tras ser rastreados por la secretaría técnica de Sebastián Saja: “Me tocó un momento de transición y todos lo sabíamos. En el día a día te vas encontrando con otras cosas. Algunos que se quieren ir, otros que prefieren no estar más en un club grande”.

Cuáles son los números finales del ciclo de Vojvoda en Racing

La etapa del director técnico al frente de La Academia concluye tras 11 partidos oficiales, con un balance de tres victorias, dos empates y seis derrotas, dejando al equipo anteúltimo en la Zona A del Torneo Clausura y eliminado de la Copa Argentina.

Antes de acudir a Avellaneda para despedirse del plantel —que quedará de manera interina bajo el mando de Sebastián Romero y Luciano Aued—, el DT dejó una reflexión sobre el desenlace: “Cualquier proceso sin resultados es difícil de sostener. La justicia está en los resultados, cuando a lo mejor tendrían que estar más en los procesos. Me voy totalmente tranquilo porque fui profesional y entregué el máximo esfuerzo”.

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