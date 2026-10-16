Sin el Monumental: las dos posibles sedes para el amistoso de la Selección Argentina con Uruguay

Recitales programados: A fines de octubre el recinto albergará tres presentaciones de la banda surcoreana BTS.

Obras en ejecución: La instalación se encuentra finalizando trabajos de infraestructura.

Fecha de reinauguración: El plan original contempla reabrir formalmente sus puertas a fines de noviembre para el amistoso del seleccionado femenino ante Alemania, por lo que corre riesgo de no llegar en óptimas condiciones para el choque masculino del 13.

Qué importancia tienen estos amistosos para la Selección Argentina y el futuro de Lionel Scaloni

Los dos compromisos de noviembre marcarán el inicio oficial de la era post Lionel Messi, luego de que el astro rosarino le pusiera punto final a su etapa en el conjunto nacional durante el reciente triunfo ante Benín en la cancha de River Plate.

Asimismo, la próxima concentración del plantel podría ser el escenario para avanzar en la renovación del contrato de Lionel Scaloni, quien en la conferencia posterior al último partido había manifestado: “Si todo va bien, seguiré siendo entrenador”. De este modo, la ventana internacional servirá tanto para evaluar alternativas futbolísticas como para encaminar la continuidad institucional del cuerpo técnico.