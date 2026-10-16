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Sin el Monumental: las dos posibles sedes para el amistoso de la Selección Argentina con Uruguay

La AFA confirmó los amistosos de la Selección Argentina para la fecha FIFA de noviembre ante Uruguay y Costa Rica. ¿Dónde se jugarán?

La AFA confirmó los amistosos de la Selección Argentina para la fecha FIFA de noviembre ante Uruguay y Costa Rica.

La AFA confirmó los amistosos de la Selección Argentina para la fecha FIFA de noviembre ante Uruguay y Costa Rica.

Tras los rumores que circularon durante los últimos días, este viernes se oficializó el cronograma de la Selección Argentina para la fecha FIFA de noviembre. El equipo nacional medirá fuerzas frente a Uruguay el viernes 13 de noviembre en Buenos Aires y posteriormente se enfrentará a Costa Rica el martes 17 en la provincia de Córdoba, utilizando el Estadio Mario Alberto Kempes como escenario para el segundo compromiso.

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A pesar de la ratificación de las fechas y los rivales, la casa madre del fútbol argentino aún debe resolver la locación definitiva para el clásico del Río de la Plata. Con la certeza de que el duelo se disputará en territorio bonaerense y descartada la opción del Estadio Mâs Monumental, emergen dos reductos en la nómina de candidatos para recibir al seleccionado.

Cuáles son los estadios candidatos para recibir el partido entre Argentina y Uruguay

En la primera línea de opciones se posiciona La Bombonera, escenario que ya albergó diversas presentaciones del ciclo técnico en los últimos años y que cuenta con la infraestructura lista para la cita internacional.

Un escalón por detrás figura el Estadio Único Diego Armando Maradona - Tricampeones del Mundo de La Plata, aunque la alternativa de la capital bonaerense presenta complicaciones logísticas por los tiempos de acondicionamiento:

  • Recitales programados: A fines de octubre el recinto albergará tres presentaciones de la banda surcoreana BTS.

  • Obras en ejecución: La instalación se encuentra finalizando trabajos de infraestructura.

  • Fecha de reinauguración: El plan original contempla reabrir formalmente sus puertas a fines de noviembre para el amistoso del seleccionado femenino ante Alemania, por lo que corre riesgo de no llegar en óptimas condiciones para el choque masculino del 13.

Qué importancia tienen estos amistosos para la Selección Argentina y el futuro de Lionel Scaloni

Los dos compromisos de noviembre marcarán el inicio oficial de la era post Lionel Messi, luego de que el astro rosarino le pusiera punto final a su etapa en el conjunto nacional durante el reciente triunfo ante Benín en la cancha de River Plate.

Asimismo, la próxima concentración del plantel podría ser el escenario para avanzar en la renovación del contrato de Lionel Scaloni, quien en la conferencia posterior al último partido había manifestado: “Si todo va bien, seguiré siendo entrenador”. De este modo, la ventana internacional servirá tanto para evaluar alternativas futbolísticas como para encaminar la continuidad institucional del cuerpo técnico.

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