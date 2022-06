PlayStation Plus anunció los tres juegos gratuitos de junio

God of War - PS4

GOD OF WAR - Tráiler de la HISTORIA en ESPAÑOL | PlayStation España

"Kratos, que vive como un hombre alejado de las sombras de los dioses, debe adaptarse a tierras desconocidas, amenazas inesperadas y una segunda oportunidad de ser padre. Junto con su hijo Atreus, se aventurará en las brutales tierras nórdicas y luchará para realizar una búsqueda muy personal".

"Esta impactante reinvención de God of War toma todos los aspectos clásicos de la emblemática serie: épicas luchas de jefes, combates intensos y una impresionante escala, y los combina con una increíble y emotiva trama que redefine el mundo de Kratos".

Naruto to Boruto: Shinobi Striker - PS4

Naruto to Boruto: Shinobi Striker - Announcement Trailer | PS4

"La franquicia de Naruto va 4 contra 4 con este juego en equipo en el que pelean 8 ninjas de manera simultánea. Los jugadores cooperan como un equipo de cuatro para competir contra otros equipos online".

"En cuanto a los gráficos, Shinobi Striker también se desarrolló desde cero con un estilo gráfico completamente nuevo. Lideara tu equipo y lucha online para ver quiénes son los mejores ninjas".

Nickelodeon All-Star Brawl - PS4 y PS5

Nickelodeon All-Star Brawl - Launch | PS5, PS4

"Luchá con tus personajes favoritos de Nickelodeon en intensas batallas de plataformas. Con un potente elenco de héroes del universo Nickelodeon, enfréntate a las estrellas de SpongeBob Squarepants, Teenage Mutant Ninja Turtles, The Loud House, Danny Phantom, The Wild Thornberrys, Hey Arnold!, Rugrats, y más para determinar quién domina definitivamente en la animación".

"Cada personaje tiene un estilo de juego individual con movimientos y ataques únicos inspirados en sus personalidades, lo que permite una acción interminable para la legión de fans de Nickelodeon".

Los tres juegos se podrán descargar de manera gratuita hasta el lunes 4 de julio.

Cabe recordar que el próximo 13 de junio Sony lanzará el nuevo servicio PlayStation Plus, que contará con tres planes de beneficios entre los que elegir.

A medida que el nuevo servicio de suscripción salga a la venta en cada región, "estos títulos estarán disponibles como juegos mensuales para todos los miembros de PS Plus, incluidos los del plan PS Plus Essential (que incluye los mismos beneficios que los miembros de PS Plus actuales)", dicen en el blog oficial.