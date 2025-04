La incómoda reacción de Wanda Nara al ver las fotos y videos de sus hijas con La China Suárez

“Mirá, hoy hablé con Wanda. Hablé más de 50 minutos con Wanda. La noté muy tranquila. Ella lo que me decía es, realmente yo lo que siempre le digo a mis hijas cuando tienen una cuestión con el tema de la pareja del padre, es, chicas, su papá va a ser su papá para siempre. No importa quién esté al lado. No importa quién esté. Va a ser su papá para toda la vida. Y ella realmente es como que la noté tranquila. Hasta la noté tranquila con respecto a su separación con Elián”, dijo Pochi, amiga de Wanda.

“O sea, como que ella me dice, yo ya quiero estar tranquila. No quiero más quilombo. Entonces, lo que yo entiendo es que ella quiso correrse. Y efectivamente que el padre se ocupe de estar con sus hijas de la manera que él consideraba ya intermediante. Ella ya no habla con él. Hablan las asistentes. Lo que le tienen que decir las chicas se lo dicen las chicas, digo, Mauro a las nenas con la asistente intermediando. Yo ya no tengo nada que ver acá. Lo que acá pase no tiene que ver conmigo ya”, señaló.

“Es provocadora La China también. La China sabe que un poquito le pincha la orejita a Wanda y acá hay algo también de mujer a mujer, para mí, me puedo confundir, pero de mujer a mujer hay una guerra también. Mujer a mujer. Sí, hay un duelo, claramente estuvo mal, porque sí, hay una orden de la Justicia que dice que no tiene que estar con ella y ella también, porque ella también sabe que hay una orden de la Justicia”, acotaron.

La explosiva versión de Yanina Latorre sobre la China Suárez y Mauro Icardi: ¿bebé en camino?

Yanina Latorre estuvo este domingo en Infama (América TV) y dio a entender que la China Suárez y Mauro Icardi estarían esperando a su primer hijo. "Hay un cuarto cerrado", reveló.

El delantero de Galatasaray finalmente se reencontró con sus hijas este fin semana en su casa de Nordelta y la China Suárez les habría hecho el tour por la "casa de los sueños" de Wanda Nara.

"Te cuento una peor que contaron las nenas. Primicia: ella cambió cosas, decoró, preparó cuartos en la mansión", comenzó diciendo la panelista de LAM.

"Caminan por el piso de arriba y hay una habitación cerrada. Las chicas quisieron entrar y ella les dijo lo siguiente: 'acá no pueden entrar hoy. Tenemos una sorpresa para dentro de poco. Tu papá ya les va a explicar'", reveló Yanina. "Y hay un cuarto cerrado", subrayó.

"Amor, no lo vamos a decir vos y yo. Pero la señora Yanina y yo lo sabemos. Muda", comentó la conductora Marcela Tauro.

Luego, la panelista Karina Iavícoli acotó sobre la bomba de Latorre. "Yo tengo otra versión: ella por un año, la China, no podría quedar embarazada porque está haciendo un tratamiento de salud", contó.